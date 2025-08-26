دہلی سے 6 ماہ کا بچہ چوری، آگرہ کے اسپتال میں 90 ہزار میں فروخت، 7 ملزمان گرفتار

آگرہ: ایک جوڑا دہلی سے 6 ماہ کا بچہ چرا کر آگرہ لے آیا۔ آگرہ کے فتح آباد کے ایک اسپتال میں جوڑے نے بچے کو 90 ہزار روپے میں فروخت کر دیا۔ دہلی پولیس نے بچے کی چوری کی تحقیقات کی۔ ملزم جوڑے کی تلاش میں پناہٹ تھانہ علاقہ کے گاؤں نیاپورہ میں چھاپے مارے گئے۔ پولیس نے بچہ چوری کرنے والے جوڑے سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔
آپ کو بتا دیں کہ پناہٹ کے محلہ نیاپورہ کا رہنے والا ویربھن عرف ویرو ایک سال سے جنوبی دہلی کے سرائے کالے خان میں ایک مٹھائی کی دکان پر کام کر رہا ہے۔ 3 روز قبل ویربھن عرف ویرو اور اس کی بیوی سرائے کالے خان سے خاتون کے 6 ماہ کے بچے کے ساتھ لاپتہ ہوگئے۔ آگرہ آنے کے بعد دونوں نے بچے کو فتح آباد کے ایک اسپتال کے آپریٹر کو 90 ہزار روپے میں بیچ دیا۔
سی سی ٹی وی سے ملا سراغ:
دہلی پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج سے بچہ چوری کیس کی جانچ شروع کردی۔ جس میں پناہٹ کے ایک حلوائی ویربھن کی شناخت کی گئی۔ پولیس نے جب لوکیشن ٹریس کی تو اس کی لوکیشن پناہٹ میں پائی گئی۔ اس پر پولیس نے پیر کو پناہٹ کے نیاپورہ میں چھاپہ مارا۔ پیر کو حلوائی ویربھن اور اس کی بیوی کو حراست میں لے لیا گیا۔ دونوں سے بچے کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی۔ جس کے بعد فتح آباد کے ایک اسپتال پر چھاپہ مارا گیا اور اسپتال کے آپریٹر اور اس کے ملازم کو پکڑ کر 7 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا۔
ڈی سی پی ایسٹ زون علی عباس نے بتایا کہ دہلی پولیس نے پناہٹ میں چھاپہ مار کر میاں بیوی کو گرفتار کرلیا۔ پولیس نے پناہٹ پولیس اسٹیشن کے کارگزار انچارج ایس ایس آئی راج بہادر سنگھ کو اطلاع دی تھی۔ ملزم سے پوچھ گچھ کے بعد بچہ برآمد کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس تمام ملزمان کو اپنے ساتھ دہلی لے گئی ہے۔