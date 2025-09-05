مورینا (مدھیہ پردیس): یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ناجائز تعلقات کے نتائج بہت مہلک ہوتے ہیں۔ جان لینے اور جان دینے جیسے خطرناک واقعات تقریباً آئے روز منظر عام پر آ رہے ہیں۔ اب تازہ معاملہ مدھیہ پردیس کے مورینا ضلع کے امبہ کا ہے۔ ایک نوجوان کو جب معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کے اپنے بہترین دوست کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں تو اس نے یہ جان لیوا قدم اٹھایا۔ اس واقعہ سے خاندان صدمے میں ہے۔ پولس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس نے خاتون اور اس کے مبینہ عاشق کے موبائل فون قبضے میں لے لیے ہیں۔
بیوی کے کردار پر شک ہونے پر تفتیش کی گئی
نوجوان اپنی بیوی اور والدین کے ساتھ مورینا ضلع کے امبہ قصبہ کی بہاری کالونی میں بیوی اور ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ خاندان میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ نوجوان کا ایک قریبی دوست روزانہ گھر والوں سے ملنے آتا تھا۔ ایک ستمبر کو نوجوان اپنے بہترین دوست کے بازو پر اپنی بیوی کا ٹیٹو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے بعد نوجوان نے اپنی سطح پر تفتیش کی تو اسے بیوی کے کردار پر شک ہوا۔ جب نوجوان پر یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ اس کی بیوی کا اس کے بہترین دوست کے ساتھ افیئر ہے تو وہ مکمل طور پر بکھر گیا۔
پولیس نے دونوں کے موبائل قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی
نوجوان نے یہ بات اپنے والدین کو بھی نہیں بتائی اور اندر ہی اندر دم گھٹتا رہا۔ بالآخر نوجوان صدمے سے مر گیا۔ اس سے قبل جب والدین اپنے بیٹے کی حالت بگڑتے دیکھ کر اسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی اہلیہ کے موبائل فون سے کچھ اہم حقائق ملے ہیں۔ اس بنیاد پر پولیس خاتون اور اس کے عاشق سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔
پولیس نے نوجوان کی بیوی اور اس کے دوست کے درمیان ہونے والی چیٹنگ اور آڈیو ریکارڈنگ حاصل کرکے تفتیش شروع کردی ہے۔ ایڈیشنل ایس پی سریندر پال سنگھ داوڑ کا کہنا ہے کہ 'کچھ حقائق ملے ہیں، معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے'۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔