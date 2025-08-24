سنبھل، اترپردیش: اترپردیش کے ضلع سنبھل میں چونکانے والا معاملہ سامنے آیا۔ جہاں شادی کے صرف چار ماہ بعد ہی ضلع کے بہجوئی تھانہ علاقے کے مراو ٹولہ علاقے میں اتوار کی صبح شوہر نے پہلے اپنی بیوی کی گردن پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کیا۔ اس کے بعد اس نے کمرے کو تالا لگا کر خود بھی اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔
چار ماہ قبل مندر میں شادی ہوئی
کرن موریہ (26 سال) اصل میں بہجوئی کے گاؤں دلگورہ کا رہنے والا تھا۔ چار ماہ قبل اس نے اسلام نگر کی رہنے والی سپنا جاٹو کے ساتھ ایک مندر میں محبت کی شادی کی تھی۔ اتوار کی صبح تقریباً 8 بجے کرن کا چھوٹا بھائی نہال معمول کے مطابق گھر پہنچا۔ مین گیٹ اندر سے بند تھا۔ اس نے پکارا تو اندر سے سپنا کی چیخ سنائی دی۔
کمرے کے اندر سے ملی کرن کی لاش
نہال نے محلے کی ایک لڑکی کو دیوار پر چڑھ کر اندر بھیجا۔ دروازہ کھولا تو کمرے کے اندر کرن موریہ کی لاش ملی اور سپنا جاٹاو برآمدے میں خون آلود حالت میں کراہ رہی تھی۔ سپنا کی گردن پر چاقو سے وار کیا گیا۔ کسی طرح اس نے ہمت کی اور کمرے سے باہر نکل کر اپنے والدین کو بلایا۔
اہل خانہ ان کی محبت کی شادی سے خوش نہیں تھے
اس کے بعد سپنا ای رکشہ سے اسلام نگر چوراہے پر پہنچی، لیکن وہیں بے ہوش ہوگئی۔ گھر والے اسے ہسپتال لے گئے۔ وہاں اس کی نازک حالت کو دیکھتے ہوئے اسے اعلیٰ مرکز میں ریفر کر دیا گیا۔ اے ایس پی انوکرتی شرما نے کہا کہ گھر والے کرن اور سپنا کی محبت کی شادی سے خوش نہیں تھے۔
میاں بیوی کے درمیان جھگڑا
پولیس کی ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر لڑائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کرن نے اپنی بیوی سپنا کی گردن پر چاقو سے حملہ کیا اور پھر خودکشی کر لی۔ کرن کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔