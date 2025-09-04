ETV Bharat / state

طلاق کے تنازع پر شوہر نے بیوی کو سر بازار گولی ماری، پھر کہا 'قتل کرنے پر کوئی افسوس نہیں' - HUSBAND SHOOTS WIFE

ذرائع کے مطابق واقعہ کے بعد ملزم موقع پر موجود رہا۔ بعد ازاں پولیس نے اسے گرفتار کرلیا۔

طلاق کے تنازع پر شوہر نے بیوی کو سر بازار گولی ماری، پھر کہا قتل کرنے پر 'کوئی افسوس نہیں'
طلاق کے تنازع پر شوہر نے بیوی کو سر بازار گولی ماری، پھر کہا قتل کرنے پر 'کوئی افسوس نہیں' (Representational Images)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 4, 2025 at 6:33 PM IST

گورکھپور (یو پی): گورکھپور ضلع کے شاہ پور علاقے میں ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں ایک شخص نے آپسی جھگڑے کے بعد بھری بازار میں اپنی بیوی کو سرعام گولی مار کر ہلاک کردیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق وشوکرما چوہان نامی شخص کا اپنی بیوی ممتا (35) سے طلاق کو لے کر جھگڑا ہوا اور بدھ کی شام شاہ پور کے ایک بھری بازار میں طلاق کے معاملے پر گرما گرم بحث کے بعد اس نے اپنی بیوی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ملزم واردات کے بعد فرار نہیں ہوا۔ بعد میں اس نے پولیس کو بتایا کہ اسے اپنے کیے پر کوئی افسوس نہیں ہے۔

پولیس ذرائع نے بتایا کہ ممتا بدھ کی شام تقریباً 7.30 بجے کام سے واپس آتے ہوئے شاہ پور علاقے میں ایک فوٹو اسٹوڈیو میں رکی تھی۔ اس دوران اس کا سامنا اپنے شوہر وشوکرما سے ہوا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور ہاتھا پائی کے بعد وشوکرما نے پستول نکال کر ممتا کو دو گولیاں مار دیں۔ ایک گولی اس کے سینے میں اور دوسری ہاتھ میں لگی۔ اسے فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔

ذرائع کے مطابق واقعہ کے بعد ملزم موقع پر موجود رہا۔ بعد ازاں پولیس نے اسے گرفتار کرلیا۔ پولیس کی جانب سے پوچھ گچھ کے دوران اس نے کہا کہ اسے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اس نے کئی دنوں تک ممتا کا پیچھا کرنے اور قتل کی منصوبہ بندی کرنے کا اعتراف کیا۔

ذرائع کے مطابق پرائیویٹ کمپنی میں کام کرنے والی ممتا اپنی 13 سالہ بیٹی کے ساتھ اپنے شوہر سے الگ رہتی تھی۔ اس کا شوہر اس پر جلد طلاق کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ ممتا نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے سے قبل مبینہ طور پر بیٹی کی دیکھ بھال اور زرعی زمین کی منتقلی کا مطالبہ کیا تھا۔

پولیس سرکل آفیسر روی کمار سنگھ نے کہا، "جوڑے کی طلاق کی کارروائی چل رہی تھی، ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ قتل جائیداد کے تنازعہ کی وجہ سے ہوا ہے"۔

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

