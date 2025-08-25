حیدرآباد: تلنگانہ کے میڈچل-ملکاجگیری ضلع کے بالاجی ہلز میں انسانیت کو شرما دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہاں ایک شخص نے مبینہ طور پر اپنی حاملہ بیوی کو قتل کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے کر ڈالے۔ حکام نے اتوار کو بتایا کہ ملزم شوہر نے بعد میں جسم کے اعضاء موسی ندی میں پھینکنے کی کوشش کی۔ پولیس نے ملزم کی شناخت مہیندر ریڈی کے طور پر کی ہے، جو وقار آباد ضلع کا ایک کیب ڈرائیور ہے، جس نے ہفتے کے روز خاندانی جھگڑے کے بعد اپنی 25 سالہ بیوی سواتی کو مبینہ طور پر قتل کردیا۔
اب تک صرف دھڑ ہی برآمد ہوا
بتایا گیا ہے کہ سواتی، جو پنجہ گٹہ کال سینٹر میں کام کرتی تھی، مبینہ طور پر میڈی پلی پولیس اسٹیشن کے تحت بوڈوپل میں واقع اس کے گھر پر حملہ کیا گیا۔ تفتیش کاروں کے مطابق مہندر نے اپنی بیوی کا گلا کاٹ دیا اور پھر پہلے سے خریدے گئے ہیکسا بلیڈ سے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ ملکاجگیری کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس (ڈی سی پی) پدمجا نے اتوار کو صحافیوں کو بتایا کہ مہیندر کم از کم تین بار موسی ندی پر گیا، جہاں اس نے مبینہ طور پر سواتی کا کٹا ہوا سر، ہاتھ اور ٹانگیں پلاسٹک کے غلاف میں ڈال دیں۔ افسر نے کہا، ’’اب تک صرف دھڑ ہی برآمد ہوا ہے۔
محبت کی شادی، احاطہ کے اندر سے باقیات کی تلاش
خبر کے مطابق پڑوسیوں نے مشکوک آوازیں سن کر پولیس کو اطلاع دی اور بعد میں ایک احاطہ کے اندر سے باقیات ملی، جس کے بعد مہندر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی سی پی پدمجا نے اتوار کی شام ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا، "دونوں نے محبت کی شادی کی تھی۔ وقار آباد میں دفعہ 498A کے تحت ایک کیس پہلے ہی درج کیا گیا تھا، جس کے بعد بزرگوں کے ذریعے سمجھوتہ کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے"۔
لاش کے لاپتہ اعضاء کا پتہ لگانے کے لیے تلاشی مہم جاری
پولیس نے بتایا کہ ملزم نے اعتراف کیا کہ 22 اگست کو سواتی کو حمل کے چیک اپ کے لیے لے جانے پر جھگڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مہیندر فی الحال پولیس کی تحویل میں ہے اور لاش کے لاپتہ اعضاء کا پتہ لگانے کے لیے تلاشی مہم جاری ہے۔ سواتھی کو اس کے شوہر نے بے دردی سے قتل کیا تھا۔ مہندر ریڈی اور سواتھی نے محبت کی شادی کی تھی۔ مہیندر ریڈی ملازمت کے سلسلے میں حیدرآباد آئے تھے۔ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ سواتھی پنجہ گٹہ میں ایک کال سینٹر میں کام کرتی تھی۔ جوڑے کے درمیان اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ وقار آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کیس کے بعد عمائدین کی موجودگی میں پنچایت کا انعقاد کیا گیا۔
جوڑے میں چھوٹی موٹی باتوں پر جھگڑا رہتا تھا۔ اس ماہ کی 22 تاریخ کو بھی ان کا ایسا ہی جھگڑا ہوا تھا۔ حاملہ سواتھی کو چیک اپ کے لیے لے جانے پر جھگڑا ہوا۔ مہندر نے اپنی بیوی سواتھی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے بوڈوپل کی ایک دکان سے ہیکسا بلیڈ خریدا۔ اس نے اس کا گلا کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس نے ایک بار اس کا سر کاٹا، ایک بار اس کی ٹانگیں اور پھر اس کے ہاتھ۔ اس نے جسم کے اعضاء کو تین بار چادروں میں لپیٹ کر موسی ندی میں پھینک دیا۔:- ڈی سی پی پدمجا
متوفیہ کے والدین نے افسوس کا اظہار کیا
قبل ازیں سواتھی کی موت کی اطلاع ملنے پر، اس کے والدین نے افسوس کا اظہار کیا۔ پولیس نے ان کی شکایت پر مقدمہ درج کرلیا۔ بتایا جاتا ہے کہ لاش کے کچھ حصوں کو مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس افسوسناک واقعہ کے بعد مہیندر ریڈی اور سواتھی کے آبائی شہر میں احتیاط کے طور پر پولیس کو تعینات کیا گیا تھا۔ قتل کے بارے میں جاننے کے بعد، مہیندر ریڈی کے والدین نے گھر کو تالا لگا دیا اور اس خوف سے گاؤں سے فرار ہو گئے کہ سواتھی کے رشتہ دار ان پر حملہ کریں گے۔