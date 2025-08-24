بارہ بنکی، اترپردیش: کھانا ملنے میں تاخیر پر شوہر نے اپنی بیوی کے سر میں لوہے کی سلاخ سے حملہ کرکے قتل کردیا۔ دونوں کی شادی تین سال قبل ہوئی تھی۔ واردات کے بعد ملزم فرار ہو گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کردی۔
تفصیلات کے مطابق بدوپور تھانہ علاقہ کے ملہو پور ماجرا سلیم پور گاؤں کے رہنے والے امریش 30 سالہ گوتم کی شادی تین سال قبل سیتا پور ضلع کے محمود آباد تھانہ کے مرہمت پور کی رہنے والی 28 سالہ سمن سے ہوئی تھی۔ سمن کے بھائی سنتوش کا الزام ہے کہ امریش اکثر اس کی بہن سمن پر جہیز لانے کے لیے دباؤ ڈالتا تھا۔ اس بات پر وہ روز اس سے لڑتا تھا۔
لوہے کی سلاخ سے سر پر مارا
ہفتہ کو امریش نے سمن سے کھانا مانگا۔ کھانے میں تاخیر ہوئی تو امریش اپنی بیوی سے لڑنے لگا۔ اس کے بعد غصے میں آکر اس نے لوہے کی سلاخ سے سمن کے سر پر مارنا شروع کردیا۔ سر پر شدید چوٹ لگنے سے سمن موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ آس پاس کے لوگوں نے اس کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش کی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔
کھانا دینے پر ہوا جھگڑا
بدو پور تھانہ انچارج منوج کمار نے بتایا کہ میاں بیوی گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ ہفتہ کے روز میاں بیوی کے درمیان کھانا دینے پر جھگڑا ہوا۔ اس کے بعد شوہر نے سمن کو قتل کر دیا۔ سمن کے بھائی سنتوش کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ مفرور ملزم کی تلاش جاری ہے۔