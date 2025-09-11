ہردوئی میں شوہر نے بیوی اور بیٹی کو کلہاڑی سے کاٹ ڈالا
Published : September 11, 2025 at 4:47 PM IST
ہردوئی: اترپردیش کے ضلع ہردوئی میں ایک شخص نے کلہاڑی کے وار سے اپنی بیوی کا گلا کاٹ کر بے دردی سے قتل کردیا۔ اس نے اپنی بیٹی پر بھی حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ میاں بیوی میں جھگڑے کے بعد شوہر نے کلہاڑی سے بیوی اور بیٹی کی گردن پر وار کر دیا۔ چیخ و پکار سن کر پڑوسی موقع پر پہنچ گئے اور نوجوان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔
اس کے بعد جوڑے کے باقی 4 بچوں کی جانیں بچ گئیں۔ اس جان لیوا حملے میں بیٹی کی ونڈ پائپ کٹ گئی، جسے ہردوئی میڈیکل کالج سے لکھنؤ ٹراما سینٹر ریفر کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اترولی تھانہ علاقہ کے بھیکھ پور ایما گاؤں کے ماجرا سیکری میں پیش آیا۔
معلومات کے مطابق بھیکھ پور ایما گاؤں کے ماجرا سیکری کے رہنے والے رامسانی نے اپنی بیوی ویدنا (35) کی گردن پر کلہاڑی مار کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس نے اپنی 12 سالہ بیٹی ریشما پر بھی کلہاڑی سے حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ رات کو رامسانی کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا۔
اس کے بعد اس نے اپنی بیوی اور بڑی بیٹی کی گردن پر کلہاڑی سے حملہ کر دیا۔ بچوں کی چیخیں سن کر پڑوسی دوڑے اور رامسانی کو خون میں لت پت کلہاڑی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اس قتل سے پورے گاؤں میں سنسنی پھیل گئی۔
واقعہ کی اطلاع مقامی پولیس کو دی گئی جس کے بعد گاؤں والوں نے ملزم رامسانی کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ سی او سندیلا سنتوش سنگھ نے بتایا کہ رامسانی شراب کا عادی ہے۔ وہ مزدوری کر کے اپنے خاندان کی کفالت کرتا تھا۔ اس کی شادی تقریباً 13 سال قبل بہار کی رہنے والی ویدنا سے ہوئی تھی۔
خاندان میں تین بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں۔ میاں بیوی میں اکثر جھگڑا رہتا ہے۔ گزشتہ رات میاں بیوی میں کسی بات پر جھگڑا ہوا جس کے بعد رامسانی نے کلہاڑی سے حملہ کر دیا۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اچھی بات تھی کہ گاؤں والوں نے اسے پکڑ لیا ورنہ وہ اپنے تمام بچوں کو مار ڈالتا۔ وہ نشے کی حالت میں تھا۔ پولیس نے ملزم رامسانی کو گرفتار کر لیا ہے۔ متوفی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔