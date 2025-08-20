کوشامبی: اترپردیش کے کوشامبی ضلع میں ایک نوجوان لڑکی کو بھائی اور بھابی نے پیسوں کے لالچ میں فروخت کر دیا۔ بھائی اور بھابھی نے لاکھوں روپے کے عوض اپنی بہن کی زبردستی شادی 35 سالہ شخص سے کروا دی۔ ایک ماہ تک وہاں رہنے کے بعد لڑکی کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلی اور اپنی ماں کو ساری کہانی سنائی۔ اس کے بعد اس نے پولیس سے شکایت کی۔ جس پر پولیس نے میاں بیوی کو انسانی اسمگلنگ اور زبردستی شادی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔
انسانی اسمگلنگ کا یہ معاملہ کراری تھانہ علاقہ کا ہے۔ 6 اگست کو ایک خاتون نے اپنی بیٹی کے ساتھ پولیس سے رابطہ کیا اور بتایا کہ اس کے بیٹے، بہو اور کچھ دیگر لوگوں نے مل کر اس کی 14 سالہ نابالغ بیٹی کی زبردستی شادی کی۔ 7 جولائی کو نوجوان علی گڑھ کے رہنے والے 35 سالہ ستیندرا کو لاکھوں روپے میں فروخت کر دیا گیا اور زبردستی شادی کر دی گئی۔ اس دوران لڑکی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
کئی دنوں تک اذیت کے بعد وہ کسی طرح گھر پہنچی تو اہل خانہ اور علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی اور ملزم بھائی اور اس کی بیوی کو گرفتار کر لیا۔ کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد پولیس نے دونوں کو عدالت میں پیش کیا، جہاں سے انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے علاوہ نابالغ کی میڈیکل اور کونسلنگ کی جا رہی ہے۔
ایریا آفیسر مانجھن پور شیونک سنگھ نے بتایا کہ خاتون کی شکایت کے مطابق اس کے بیٹے اور بہو سمیت چار لوگوں نے اس کی نابالغ بیٹی کو فروخت کر دیا تھا۔ شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔