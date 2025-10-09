ایودھیا میں دھماکہ سے مکان منہدم، پانچ ہلاک، کئی زخمی، ریسکیو آپریشن جاری
پگلا بھری گاؤں میں دھماکے سے مکان منہدم، جائے وقوعہ پر پولیس اہلکار موجود ہیں۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
Published : October 9, 2025 at 9:55 PM IST
ایودھیا، اترپردیش: کانپور کے بعد رام نگری میں زور دار دھماکہ ہوا ہے۔ پوراقلندر تھانے سے کچھ ہی فاصلے پر واقع گاؤں پگلا بھری میں ایک مکان دھماکے سے گر گیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جب کہ متعدد افراد کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ پولیس اور اعلیٰ حکام جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں اور ملبہ ہٹانے کے لیے بلڈوزر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔
Ayodhya, Uttar Pradesh: A house in Pagla Bhari village collapsed following an explosion. One person has been injured and admitted to the district hospital. Rescue operations are ongoing, with police, firefighters, and JCBs actively clearing the debris pic.twitter.com/8PKz7jtZa5— IANS (@ians_india) October 9, 2025
گاؤں میں اچانک دھماکے کی وجہ ایک گھر میں ایل پی جی گیس سلنڈر کا لیک ہونا بتایا جا رہا ہے۔ تاہم سرکاری تصدیق ابھی باقی ہے۔ پولیس نے قریبی مکانات کو خالی کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس دوران انسپکٹر جنرل پروین کمار، ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور اور دیگر سیکورٹی اہلکار موقع پر پہنچ گئے ہیں۔
Ayodhya, Uttar Pradesh: District Magistrate Nikhil Tikaram Funde says, " ...rescue teams promptly removed debris and confirmed five deaths at the district hospital..." pic.twitter.com/IlDQOYfKwH— IANS (@ians_india) October 9, 2025
پورکلندر پولیس اسٹیشن کے انچارج سنجیو سنگھ نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ افسران جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں اور تحقیقات جاری ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ہیں۔ قریبی گھروں کے مکینوں کو بھی خالی ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔
اسپتال کے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ پانچ لوگوں کو ضلع اسپتال لایا گیا تھا۔ تمام مردہ پائے گئے جن میں تین بچے اور دو ادھیڑ عمر کے مرد شامل ہیں۔