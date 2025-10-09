ETV Bharat / state

ایودھیا میں دھماکہ سے مکان منہدم، پانچ ہلاک، کئی زخمی، ریسکیو آپریشن جاری

پگلا بھری گاؤں میں دھماکے سے مکان منہدم، جائے وقوعہ پر پولیس اہلکار موجود ہیں۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔

پگلا بھری گاؤں میں دھماکہ (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 9, 2025 at 9:55 PM IST

ایودھیا، اترپردیش: کانپور کے بعد رام نگری میں زور دار دھماکہ ہوا ہے۔ پوراقلندر تھانے سے کچھ ہی فاصلے پر واقع گاؤں پگلا بھری میں ایک مکان دھماکے سے گر گیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جب کہ متعدد افراد کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ پولیس اور اعلیٰ حکام جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں اور ملبہ ہٹانے کے لیے بلڈوزر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔

گاؤں میں اچانک دھماکے کی وجہ ایک گھر میں ایل پی جی گیس سلنڈر کا لیک ہونا بتایا جا رہا ہے۔ تاہم سرکاری تصدیق ابھی باقی ہے۔ پولیس نے قریبی مکانات کو خالی کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس دوران انسپکٹر جنرل پروین کمار، ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور اور دیگر سیکورٹی اہلکار موقع پر پہنچ گئے ہیں۔

پورکلندر پولیس اسٹیشن کے انچارج سنجیو سنگھ نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ افسران جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں اور تحقیقات جاری ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ہیں۔ قریبی گھروں کے مکینوں کو بھی خالی ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔

اسپتال کے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ پانچ لوگوں کو ضلع اسپتال لایا گیا تھا۔ تمام مردہ پائے گئے جن میں تین بچے اور دو ادھیڑ عمر کے مرد شامل ہیں۔

