ہاتھرس(اتر پردیش): سعد آباد کوتوالی کے علاقے میں غیرت کے نام پر قتل کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ دو روز قبل بہرادوئی گاؤں کے قریب ایک نہر سے لڑکی کی سر کے بغیر لاش ملی تھی۔ باپ نے خود بیٹی کو گلا دبا کر قتل کیا اور پھر اس کا سر قلم کر دیا۔ پولیس نے قتل کے 48 گھنٹے بعد منگل کو والد حسرت علی، سوتیلی ماں رانی اور سسر رجو پہلوان کو گرفتار کرکے واقعے کا انکشاف کیا ہے۔
ایس پی چرنجیو ناتھ سنہا نے بتایا کہ 10 اگست کو لڑکی کی لاش کوتوالی سعد آباد علاقے کے بہرادوئی گاؤں کے قریب ایک نہر (بمبا) میں مسخ شدہ حالت میں ملی تھی۔ لاش کی شناخت نہیں ہو سکی۔ تحقیقات کے لیے پولیس کی پانچ ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ علی گڑھ کی ٹیم کو اطلاع ملی کہ ایک لڑکی 8 اگست سے آکرآباد کے تھانہ علاقے سے لاپتہ ہے۔
کپڑوں سے شناخت: لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج نہیں ہوئی۔ ٹیم تفتیش کے لیے گاؤں ادھونا تھانہ آکرآباد پہنچی۔ جب لوگوں کو تصاویر اور پمفلٹ دکھائے گئے تو انہوں نے لڑکی کو اس کے کپڑوں سے پہچان لیا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ لڑکی کا نام تمنا تھا اور وہ حسرت علی کی بیٹی تھی۔ پولیس حسرت کے گھر پہنچی تو انہیں فاروق نامی شخص ملا۔ فاروق نے تصویر سے لاش کی شناخت کی اور کہا کہ یہ اس کی بھانجی تمنا ہے۔ تمنا کے ماموں عبدالفہیم کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا۔
والد نے دو شادیاں کیں: تفتیش سے یہ بھی پتہ چلا کہ تمنا کے والد حسرت نے چاندپا تھانہ ہاتھرس کے رہائشی راجو پہلوان کی بیٹی رانی سے شادی کی تھی۔ یہ بھی انکشاف ہوا کہ حسرت کی پہلی بیوی فردوس سے دو بیٹیاں تمنا (19) اور نشا (16) ہیں۔ حسرت نے 6 ماہ قبل فردوس کو گھر سے نکال دیا تھا۔ حسرت نے دونوں بیٹیوں کو علی گڑھ میں اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔
وہ جولائی میں ایک لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی: ایس پی چرنجیو ناتھ سنہا نے بتایا، پوچھ گچھ کے دوران حسرت نے بتایا کہ جولائی میں تمنا علی گڑھ سے ایک لڑکے کے ساتھ کہیں گئی تھی۔ وہ دو دن کے بعد گھر واپس آئی۔ اس سے ناراض ہو کر حسرت نے اپنی دوسری بیوی رانی کے ساتھ مل کر تمنا کی پٹائی کر دی۔ 8 اگست کو تمنا خاموشی سے دوپہر کو گاؤں ادھونا سے گھر سے نکلی۔ حسرت علی اور رانی نے پانیتھی پل علی گڑھ کے قریب تمنا کو پکڑ لیا۔ عوامی شرمندگی اور سماجی رسوائی سے بچنے کے لیے دونوں نے تمنا کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔
اسے مارنے کے لیے اسے علی گڑھ سے ہاتھرس لے گیا: ایس پی چرنجیو ناتھ سنہا نے کہا کہ لڑکی گھر سے دور جانے کی وجہ سے والد ناراض تھے۔ حسرت اپنی دوسری بیوی رانی کے ساتھ لڑکی کو ہاتھرس میں اپنے سسرال کے گاؤں الہی پور لے گیا۔ یہاں اس نے اسے کھانے میں نشہ آور چیز دے کر بے ہوش کر دیا جس کے بعد اس نے اپنے سسر رجو کے ساتھ مل کر گلا دبا کر قتل کر دیا۔ لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے نہر کے قریب لے گئے اور گردن کاٹ دی۔ ان کے جسم پر بھی زخم آئے۔ اس کے کپڑوں میں بھی گڑبڑ کی گئی تاکہ اس واقعے کو ایک مختلف شکل دی جا سکے۔ ایس پی نے واقعہ کا انکشاف کرنے والی ٹیم کو 25 ہزار روپے کا انعام دیا ہے۔