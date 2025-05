ETV Bharat / state

پاکستانی کےلئے جاسوسی کے الزام میں گرفتار جیوتی ملہوترا کے بینک اکاؤنٹس کی چھان بین، 5 روزہ پولیس ریمانڈ - PAKISTANI SPY JYOTI MALHOTRA

پاکستان کیلئے جاسوسی کے الزام میں یوٹیوبر جیوتی ملہوترا گرفتار ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 18, 2025 at 2:22 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 2:32 PM IST 5 Min Read

حصار: ہریانہ کے حصار میں نیو اگرسین کالونی کی رہائشی جیوتی ملہوترا کو پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جیوتی 'ٹریول ود جو' کے نام سے ایک یوٹیوب چینل چلاتی ہے۔ پولیس نے جیوتی کو پانچ دن کے ریمانڈ پر لے لیا ہے۔ اس دوران اس سے سخت پوچھ گچھ کی جارہی ہے۔ تحقیقات میں کئی نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں جو اس معاملے کو مزید پیچیدہ بنارہے ہیں۔ پولس کی سائبر سیل ٹیم جیوتی کے بینک اکاؤنٹس اور انٹرنیٹ اکاؤنٹس کی مکمل جانچ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پولیس کی ایک خصوصی ٹیم دہلی پہنچ گئی ہے جہاں پہلے جیوتی رہتی تھی۔ یہ ٹیم دہلی میں سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کی تلاش میں مصروف ہے۔ ذرائع کے مطابق جیوتی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور مشتبہ پیغامات کی بھی جانچ کی جا رہی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس نے کن لوگوں سے رابطہ رکھا تھا۔ جیوتی ملہوترا نے پاکستان کے کئی دورے کیے جن میں کرتار پور راہداری کے ذریعے بھی وہ پاکستان جاچکی ہے۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ احسن الرحیم عرف دانش سے اس کی ملاقات 2023 میں دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ہوئی تھی جس کے بعد اسے ویزا مل گیا۔ اس کے علاوہ جیوتی نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کا انٹرویو کیا جسے ان کے یوٹیوب چینل پر سات لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا گیا اور دو ہزار سے زائد تبصرے موصول ہوئے۔ اس انٹرویو نے تفتیشی ایجنسیوں کی توجہ حاصل کی کیونکہ یہ مشکوک سرگرمیوں کا حصہ ہوسکتا ہے۔ جیوتی کے والد ہریش ملہوترا نے اپنی بیٹی کو بے قصور قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیوتی ایک درست ویزا لے کر پاکستان گئی تھی اور اس کا کسی غلط کام سے کوئی غیرقانونی سرگرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہریش نے بتایا کہ 20 سال قبل اہلیہ سے طلاق کے بعد وہ اپنی اکلوتی بیٹی جیوتی اور غیر شادی شدہ بھائی کے ساتھ رہتا ہے۔ ہریش پہلے بڑھئی کا کام کرتا تھا لیکن اب عمر کی وجہ سے ایسا کرنے سے قاصر ہے۔ جیوتی کے چچا، جو جنوبی ہریانہ پاور کارپوریشن سے ریٹائرڈ ہیں، پنشن پر منحصر ہیں۔ ہریش نے یہ بھی کہا کہ کچھ دن پہلے پولیس نے ان کے گھر کی تلاشی لی اور جیوتی کے تین فون، لیپ ٹاپ، بینک پاس بک اور دیگر اشیاء ضبط کر لیں۔ حصار پولیس کے ڈی ایس پی کمل جیت نے کہا کہ جیوتی سے اچھی طرح سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق انٹلی جنس بیورو (آئی بی) نے جیوتی کی مشتبہ سرگرمیوں پر نظر رکھی تھی، جس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جیوتی نے واٹس ایپ، ٹیلی گرام اور اسنیپ چیٹ جیسے انکرپٹڈ پلیٹ فارمز کے ذریعے پاکستانی ایجنٹوں سے رابطہ برقرار رکھا۔ اس معاملے میں پنجاب اور ہریانہ سے کل چھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جو جاسوسی کے بڑے نیٹ ورک کا حصہ ہوسکتے ہیں۔

جیوتی کے پڑوس میں رہنے والے لوگوں نے کہا کہ انہیں اس کیس کا کوئی علم نہیں ہے۔ جیوتی کا خاندان نیو اگراسن کالونی میں ایک عام زندگی گزار رہا تھا اور ان کے گھر میں کوئی غیر معمولی سرگرمی نہیں دیکھی گئی۔ اس سے قبل بھی حصار میں جاسوسی کا معاملہ سامنے آیا تھا، جب اصغر علی نامی شخص کو کچھ سال قبل گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس اور سائبر سیل کی ٹیمیں معاملے کی گہرائی سے تفتیش کر رہی ہیں۔ جیوتی کے آلات کو فرانزک جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور دہلی میں جاری تلاش سے نئے ثبوت ملنے کا امکان ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیاں اس نیٹ ورک کے بین الاقوامی رابطوں کی بھی چھان بین کر رہی ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس جاسوسی ریکیٹ کا دائرہ کتنا بڑا ہے۔ یہ بھی پڑھیں: ہریانہ کی یوٹیوبر جیوتی ملہوترا پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار - JYOTI MALHOTRA ARRESTED FOR SPYING جیوتی کا یوٹیوب چینل 'ٹریول ود جو' کافی مقبول ہے، جس کے 3.77 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہیں۔ انہیں یوٹیوب سے سلور بٹن بھی ملا ہے۔ جیوتی نے اپنا پاسپورٹ 2018 میں بنایا تھا، جو 2028 تک کارآمد ہے۔ پاکستان کے علاوہ وہ دبئی، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، نیپال، بھوٹان اور چین جیسے ممالک کا دورہ کر چکی ہے۔ تحقیقاتی ایجنسیوں کو شبہ ہے کہ جیوتی نے ان دوروں کے دوران حساس معلومات شیئر کی ہوں گی۔ خاص طور پر 2024 میں پاکستان کے بعد ان کے دورہ چین نے سیکیورٹی اداروں کی توجہ حاصل کی۔

