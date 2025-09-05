داونگیرے: گنیش اتسو اور عید میلاد کے دوران چند شرپسندوں کی وجہ سے فرقہ وارانہ فسادات کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس کے برعکس کرناٹک کے داونگیرے ضلع کے ہری ہار میں ہندو مسلم مل کر گنیش اتسو اور عید میلاد منا رہے ہیں۔ مسلمان زعفرانی رنگ کے کپڑوں سے سجا رہے ہیں جبکہ ہندو پوری گلی کو سبز رنگ کے کپڑوں سے سجا کر گنیش پوجا اور عید میلاد ایک ساتھ منا رہے ہیں۔ انہوں نے زعفرانی پرچم اور اسلامی پرچم بھی ساتھ لگائے ہیں جس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ یہاں شرپسند عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں، سب متحد ہیں۔
داونگیرے ضلع کے ہری ہر شہر کے جے سی لے آؤٹ میں سماجی ہم آہنگی پھیلانے کا کام خاموشی سے جاری ہے۔ ہری ہر کے جے سی لے آؤٹ میں سری کریا مترا سنگھا کے ذریعہ پچھلے 45 سالوں سے منائے جارہے گنیش اتسو میں مسلمان بھی جوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں۔ وہ نماز اور عبادت کرتے ہیں۔
گنیش اتسو
گنیش اتسو (ای ٹی وی بھارت)
ادھر عید میلاد کا تہوار ایک ساتھ پڑنے کے ساتھ ہی ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ تہوار منا رہے ہیں۔ جے سی لے آؤٹ کے مسلمان بھائی اس کے قیام کے 21 دن بعد کریا مترا سنگھا کے ذریعہ منعقدہ گنیش وسرجن پروگرام میں سب سے آگے ہیں۔ ہندو بھی عید میلاد کے جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور پھل، جوس اور پانی تقسیم کرکے اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔
مذاہب کا کوئی رنگ نہیں ہوتا
پچھلے پانچ چھ سالوں سے دونوں برادریوں کے لوگ یہ سمجھ کر ایک ساتھ مل جل کر رہ رہے ہیں کہ مذاہب کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ یہاں کے لوگ کسی بدمعاش کی بات نہیں سنتے۔ چونکہ گزشتہ پانچ سالوں سے گنیش اتسو اور عید میلاد ایک ساتھ منایا جا رہا ہے، اس لیے دونوں برادریاں مل کر تہوار مناتی ہیں۔ وہ یہ سوچ کر بھی ہم آہنگی سے رہ رہے ہیں کہ اگر فرقہ وارانہ فساد ہوا تو متوسط طبقے کو نقصان پہنچے گا۔ اس کے علاوہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں نے مل کر تہواروں کے لیے پورے جے سی لے آؤٹ کو زعفرانی اور سبز رنگوں میں سجایا ہے۔
عید میلاد
عید میلاد (ای ٹی وی بھارت)
ہندو اور مسلمان پڑوس کے گھروں میں بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں۔ یہاں کسی کی طبیعت بگڑ جائے تو مسلمان اس کی مدد کے لیے دوڑتے ہیں اور اپنی گاڑیوں میں اسے اسپتال لے جاتے ہیں اور ہندو بھی مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں۔
مقامی لوگوں کے مطابق تہواروں پر ہندو مسلمانوں کے گھر جاتے ہیں اور مسلمان ہندوؤں کے گھر جاتے ہیں۔ جھنڈے ایک ساتھ باندھتے ہیں۔ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ہندوؤں کو صحت کے مسائل کی صورت میں انجمن ایمبولینس میں اسپتال لے جایا جاتا ہے۔ اس حد تک ہری ہر جے سی علاقے میں دو مذاہب کے لوگ اتحاد سے رہ رہے ہیں۔
گنیش اتسو کا اہتمام کرنے والے گوپال کرشنا نے کہا، "ہم بغیر کسی تفریق کے بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ ہم 45 سالوں سے گنپتی اتسو منا رہے ہیں۔ گنیش پوجا اور عید میلاد ایک ساتھ مل کر مناتے ہیں۔ آر ایس ایس نے جب جلوس نکالا تو انہوں نے پھول چڑھائے اور پھل اور جوس تقسیم کیے، میلاد اتسو کے دوران ہم اکائیوں کے ساتھ مل کر منانے کے پروگرام میں شریک ہیں۔" 25 دن تک وہ اس میں حصہ لیتے ہیں ہم پڑوسیوں کے گھروں میں آج تک کوئی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا ہے۔ ہندو اور مسلمان مل کر گنیش اتسو اور عید میلاد مناتے ہیں۔
ہندو اور مسلمان گنیش اتسو اور عید میلاد ایک ساتھ مناتے ہیں (ETV بھارت)
جے سی بلاک کے رہائشی محمد سلیم نے کہا، "چونکہ دونوں تہوار ایک ساتھ منا رہے ہیں، دونوں مذاہب کے لوگ مل کر تہوار منا رہے ہیں۔ دونوں مذاہب کے جھنڈے اور فلیکس ایک ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ گنیش جی کو خوش آمدید کہنے والے ہم ہی ہیں، اگر کوئی پروگرام ہو تو ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ گنیش وسرجن کے دوران ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر پڑوسیوں نے ان کو 5 سال سے ہسپتال میں داخل کرایا ہے تو ہم ان کی صحت کا مسئلہ رکھتے ہیں۔" آج تک کوئی فساد نہیں ہوا۔"
زعفرانی رنگ مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہے۔
انجمن اسلامیہ کمیٹی کے صدر آر سی جاوید کا کہنا ہے کہ ہم نے یہاں کسی شرپسند کے بارے میں نہیں سنا، زعفرانی، سفید اور سبز کپڑے سجائے گئے ہیں، ہندو اور مسلمان دونوں مل کر تہوار منا رہے ہیں، رنگ پر ہنگامہ کھڑا کرنا اچھی بات نہیں، ہمارا کوئی مذہب نہیں، ہمارا کوئی رنگ نہیں۔ دونوں مذاہب کو ہم 'چشتیہ' کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک مقدس رنگ ہے جو کہ ہم یہاں سے سماجی ہم آہنگی کا پیغام دے رہے ہیں۔