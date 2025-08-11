فتح پور: ضلع کے صدر کوتوالی علاقے کے ابو نگر میں واقع نواب عبدالصمد کے مقبرے پر پیر کو بھگوا جھنڈا لہرانے کو لے کر ہنگامہ ہوا۔ ہندو تنظیموں کے کارکن صبح سویرے ہی مقبرے پر پہنچ گئے۔ اسے ٹھاکر جی کا مندر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کردی۔ اس کے بعد کچھ نوجوان چھت پر چڑھ گئے اور بھگوا جھنڈا لہرایا۔ مقبرے پر بھگوا جھنڈا دیکھ کر مسلم کمیونٹی نے شرپسندوں کی مخالفت کی۔
سڑک پر ہنومان چالیسا پڑھنا:
ہنگامہ کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ہنگامہ کرنے والے لوگوں کو لاٹھی چارج کرکے بھگا دیا گیا۔ کشیدگی کے پیش نظر صدر کوتوالی تھانہ، رادھا نگر، مالوا، حسین گنج اور تھانہ ٹھریانو اور دیگر تھانوں کی فورسز موقع پر تعینات ہیں۔ ڈی ایس پی گورو شرما، اے ایس پی مہندر پال سنگھ، اے ڈی ایم اونیش ترپاٹھی اور ضلع انتظامیہ کے دیگر لوگ موقع پر موجود ہیں۔ وہ احتجاج کرنے والے لوگوں کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہندو تنظیموں کے ہزاروں کارکن مقبرے سے تقریباً 50 میٹر دور سڑک پر بیٹھ کر ہنومان چالیسہ پڑھ رہے ہیں۔
پوجا کی وارننگ ایک دن پہلے دی گئی:
ابو نگر کے علاقے میں نواب عبدالصمد کے مقبرے کے حوالے سے بی جے پی اور ہندو تنظیموں نے محاذ کھول دیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں شیولنگ تھا، جسے ہٹا دیا گیا ہے۔ بی جے پی کے ضلع صدر مکل پال خود اس مہم کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایک دن پہلے، اتوار کو، انہوں نے کھلے عام خبردار کیا تھا کہ پیر، 11 اگست 2025 کو، وہ مقبرے کے اندر موجود شیو مندر کی پوجا کریں گے۔ مکل پال کا کہنا ہے کہ مقبرے کے اندر شیو لنگ موجود ہے۔ نندی جی قبر کے برآمدے میں بیٹھا کرتے تھے۔ ہندو تنظیموں کا کہنا ہے کہ مقبرے کی دیواروں اور گنبدوں پر پھول، ترشول جیسے فن پارے کندہ کیے گئے ہیں۔ فتح پور میں مٹھ مندر سنرکشن سنگھرش سمیتی نے دعویٰ کیا ہے کہ مقبرے میں ایک مندر ہے اور اس نے ضلع مجسٹریٹ کو ایک خط دے کر کہا تھا کہ وہ مقبرے میں پوجا کریں گے۔
مقبرے کے 500 سال پرانے ہونے کا دعویٰ:
اسی وقت، قومی علماء کونسل نے ضلع مجسٹریٹ سے تحریری شکایت کی تھی اور ضلع انتظامیہ سے قبر کے ڈھانچے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنے کی اپیل کی تھی۔ کشیدگی کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے مقبرے کے پورے علاقے کو سیل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بیریکیڈنگ بھی کی گئی اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مقبرے کے متولی محمد نفیس کے مطابق یہ مقبرہ تقریباً 500 سال پرانا ہے۔ یہاں ابو محمد اور عبدالصمد کے مقبرے ہیں جو اکبر کے پوتے نے بنوائے تھے۔ یہ مقبرہ تقریباً 10 سال میں مکمل ہوا۔ اسی دوران شہر قاضی نے ایک ویڈیو جاری کرکے لوگوں سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔
#WATCH फतेहपुर, उत्तर प्रदेश: अबू नगर में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र सिंह ने कहा, "आज यहां दोनों पक्षों से लोग आए थे क्योंकि उन्हें आशंका थी और कुछ असामाजिक तत्व कुछ अफवाहें फैला रहे थे। जब लोग यहां आए तो उन्हें सारी बातें समझाई गई और बताई गई। उनसे बात… https://t.co/9rVwuTWDJE pic.twitter.com/nJKAWpnpYu— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 11, 2025
جائے وقوعہ پر حالات معمول پر آگئے:
اسی وقت ڈی ایم رویندر سنگھ نے کہا کہ دونوں طرف کے لوگ قبر پر آئے تھے۔ کیونکہ وہ خوف زدہ تھے اور کچھ سماج دشمن عناصر افواہیں پھیلا رہے تھے۔ جب لوگ یہاں آئے تو انہیں سمجھایا اور سب کچھ بتایا۔ ان سے بات کرکے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ امن و امان کو خوش اسلوبی سے چلایا جائے گا۔ ہماری ترجیح یہ ہے کہ امن و امان معمول پر رہے۔ فی الحال جائے وقوعہ پر صورتحال معمول پر ہے۔ ایس پی انوپ کمار سنگھ نے کہا کہ انتشار پھیلانے والوں پر نظر رکھی جارہی ہے۔ کشیدگی کا ماحول پیدا کرنے والوں کی نشاندہی کرکے کارروائی کی جائے گی۔
اے ڈی جی سنجیو نے کیا معائنہ:
اے ڈی جی سنجیو کمار گپتا موقع پر پہنچے اور پولیس ٹیم کو مناسب حفاظتی انتظامات کرنے کی سخت ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی چھوٹی ٹیمیں بنا کر مختلف مقامات پر تعینات کی جائیں اور ان کی ذمہ داریوں کا تعین کیا جائے۔ اگر کسی نے غفلت کا مظاہرہ کیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تحقیقات کے بعد غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
