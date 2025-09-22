نوجوان کانگریسی وزیر نے دوسری شادی کر لی، شاہی خاندان سے ہے رشتہ، کنگنا کی 'راجکمار' کو مبارکباد
ہماچل پردیش کے PWD وزیر وکرمادتیہ سنگھ دوسری بار شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ چندی گڑھ میں امرین کور کے ساتھ سات پھیرے لیے۔
Published : September 22, 2025 at 4:24 PM IST
شملہ، ہماچل پردیش: ہماچل پردیش کے پی ڈبلیو ڈی کے وزیر وکرمادتیہ سنگھ ایک بار پھر (22 ستمبر کو) شادی کے بندھن میں بندھ گئے ہیں۔ ہماچل پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ آنجہانی ویربھدرا سنگھ اور پرتیبھا سنگھ کے بیٹے وکرمادتیہ سنگھ نے چندی گڑھ میں پنجاب کی امرین کور سے شادی کی۔ شادی کی تقریب چندی گڑھ سیکٹر 2 میں منعقد ہوئی۔ شادی کی تقریب کو نجی رکھا گیا۔ جس میں دونوں جماعتوں کے قریبی رشتہ دار اور چند خاص مہمانوں نے ہی شرکت کی۔
وکرمادتیہ سنگھ کی شادی
ہماچل پردیش حکومت میں تعمیرات عامہ کے وزیر وکرمادتیہ سنگھ دوسری بار شادی کے بندھن میں بندھ گئے ہیں۔ وکرمادتیہ سنگھ پنجاب کی امرین کور کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ شادی کی رسومات سکھ اور ہندو دونوں رسم و رواج کے مطابق ادا کی گئیں۔ شادی کے مکمل ہوتے ہی وکرمادتیہ سنگھ اور امرین کور کے لیے مبارکباد کے پیغامات بھیجے گئے۔ سوشل میڈیا پر بھی لوگ اظہار تشکر کر رہے ہیں۔
Chandigarh: Himachal Pradesh Minister Vikramaditya Singh ties the knot with Dr. Amreen Kaur pic.twitter.com/kYw6UIzvYj— IANS (@ians_india) September 22, 2025
وکرمادتیہ سنگھ کی دوسری بیوی کون ہے؟
وکرمادتیہ سنگھ کی دوسری بیوی ڈاکٹر امرین کور سیکھوں پنجاب یونیورسٹی میں سائیکالوجی کی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ امرین کور، سردار جوتیندر سنگھ سیکھوں اور سردارنی اوپندر کور کی بیٹی ہیں، جو چندی گڑھ کے سیکٹر 2 کے رہائشی ہیں۔ وکرمادتیہ سنگھ کی دوسری بیوی امرین کور نے ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے۔ امرین سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو ہیں۔
ہماچل پردیش کے 7.5 ملین لوگ ہمارے وسیع خاندان کے رکن
اس خاص موقع پر ہماچل پردیش کے عوامی تعمیرات کے وزیر وکرمادتیہ سنگھ نے کہا کہ آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے اور میری زندگی میں ایک نئی شروعات ہے۔ ہمارے ہماچل پردیش کے تمام 7.5 ملین لوگ ہمارے وسیع خاندان کے رکن ہیں اور ان کی نیک تمنائیں اور برکتیں اس مبارک دن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ میں اس کے لیے ریاست کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔‘‘:-وکرمادتیہ سنگھ تعمیرات عامہ کے وزیر
ہماچل میں موجودہ صورتحال بہت مشکل ہے: وکرمادتیہ سنگھ
ساتھ ہی، وکرمادتیہ سنگھ نے کہا، "ہماچل کی موجودہ صورتحال یقیناً بہت مشکل ہے۔ ہم ریاست کے لوگوں کو مسلسل مدد اور تعاون فراہم کرنے کی تسلسل سے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے یقینی طور پر ہماچل کے مسائل کو سب سے آگے رکھا ہے اور ہمیشہ ہماچل کے مفادات کی وکالت کی ہے۔ میں نے ہمیشہ مرکز سے ہماچل کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مرکزی حکومت کی طرف سے ہماچل کے لیے کیے گئے تعاون کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں اپنے مرحوم والد ویربھدر سنگھ جی کے دکھائے ہوئے اس راستے پر چلوں گا۔‘‘
Chandigarh: Himachal Pradesh Minister Vikramaditya Singh says, " today is a very happy day and a new beginning in my life. all 75 lakh people of our himachal pradesh are members of our extended family, and their good wishes and blessings are with us on this auspicious day..." https://t.co/Wbl4R6aGmT pic.twitter.com/yJIe2cdUob— IANS (@ians_india) September 22, 2025
ہماچل کے راجکمار کو مبارک ہو: کنگنا رناوت
منڈی حلقہ سے بی جے پی ایم پی کنگنا رناوت نے وکرمادتیہ سنگھ کو مبارکباد دی ہے۔ کنگنا رناوت نے کہا کہ میری وکرمادتیہ سنگھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے بلکہ یہ سیاسی نظریات کی جنگ ہے، ان کے آنجہانی والد ویربھدرا سنگھ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور مجھے اپنی بیٹی سمجھتے تھے۔ آج وہ شادی کر رہے ہیں اور ہماچل پردیش کے راجکمار ہیں، اس لیے ہماچل پردیش کے راجکمار کو ان کی شادی پر مبارکباد۔ :-کنگنا رناوت، بی جے پی ایم پی
وکرمادتیہ سنگھ کون ہے؟
وکرمادتیہ سنگھ ہماچل پردیش کے چھ بار وزیر اعلیٰ رہنے والے آنجہانی ویربھدر سنگھ اور پرتیبھا سنگھ کے بیٹے ہیں۔ وکرمادتیہ کا سیاسی سفر 2013 میں شروع ہوا۔ وہ سب سے پہلے ہماچل پردیش کانگریس کمیٹی میں شامل ہوئے۔ وکرمادتیہ سنگھ نے 2013 سے 2017 تک ہماچل پردیش یوتھ کانگریس کے صدر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ 2017 میں، انہوں نے ہماچل پردیش اسمبلی کے انتخابات شملہ دیہی حلقے سے جیت کر اسمبلی میں اپنی نشست حاصل کی۔ اس کے بعد وہ 2022 میں ایم ایل اے کے طور پر اسمبلی میں واپس آئے۔ فی الحال وکرمادتیہ سنگھ ہماچل پردیش حکومت میں تعمیرات عامہ کے وزیر ہیں۔ وکرمادتیہ سنگھ اپنی پہلی بیوی سدرشنا سنگھ سے طلاق لے چکے ہیں۔
ریاست رام پور بوشہر کا راجکمار
وکرمادتیہ سنگھ ریاست بوشہر کے 122ویں راجہ مرحوم ویربھدرا سنگھ کے بیٹے ہیں۔ ویربھدرا سنگھ کا انتقال 8 جولائی 2021 کو ہوا۔ رام پور بوشہر ویربھدرا سنگھ کے جانشین وکرمادتیہ سنگھ کی تاجپوشی کے بعد، ان کے والد ویربھدرا سنگھ کو شاہی روایت کے مطابق آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ سلطنت میں تخت خالی نہیں چھوڑا جاتا۔ ویربھدر سنگھ کو 13 سال کی عمر ہی میں تاج پہنادیا گیا تھا۔
وکرمادتیہ سنگھ کا کنگنا رناوت سے مقابلہ
2024 کے لوک سبھا انتخابات میں وکرمادتیہ سنگھ نے کانگریس امیدوار کے طور پر مقابلہ کیا۔ منڈی پارلیمانی حلقہ میں وکرمادتیہ سنگھ کا بی جے پی امیدوار کنگنا رناوت سے سیدھا مقابلہ تھا۔ کنگنا رناوت نے یہ سیٹ سخت مقابلے میں جیتی تھی۔ وکرمادتیہ سنگھ کو شکست دینے کے بعد سے کنگنا اور ہماچل پردیش کے محکمۂ تعمیرات عامہ کے وزیر وقتاً فوقتاً زبانی لڑائی میں مصروف رہتے ہیں۔