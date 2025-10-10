ہماچل بی جے پی صدر کا بھائی عصمت ریزی کے الزام میں گرفتار، خاتون کی شکایت پر ایف آئی آر درج
ہماچل بی جے پی صدر کے بھائی پر علاج کے لیے آئی خاتون کے ساتھ مارپیٹ اور ریپ کا الزام ہے۔
Published : October 10, 2025 at 7:21 PM IST
شملہ، ہماچل پردیش: ریاست ہماچل پردیش میں ایک اہم پیش رفت میں، ریاستی بی جے پی سربراہ ڈاکٹر راجیو بندل کے بھائی کو عصمت دری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سولن پولیس نے راجیو بندل کے بھائی رام کمار بندل کو جمعہ کی سہ پہر گرفتار کر لیا۔ خبر ہے کہ ایک 25 سالہ خاتون نے رام کمار بندل پر عصمت دری کا الزام لگایا تھا۔ سولن پولیس نے ایک خاتون کی شکایت پر گرفتاری عمل میں لائی ہے۔ سولن کے ایس پی گورو سنگھ نے اس کی تصدیق کی۔ خاتون کی شکایت کے بعد سولن پولیس نے ایف آئی آر درج کی۔
کیا ہے پورا معاملہ؟
سولن کے ایس پی گورو سنگھ کے مطابق متاثرہ نے خواتین پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرائی ہے۔ شکایت کے مطابق، خاتون طویل عرصے سے بیمار تھی اور 7 اکتوبر کو وہ سولن کے پرانے بس اسٹینڈ کے قریب ایک ڈاکٹر کے پاس گئی۔ وہاں ایک آدمی نے اس سے اس کا پتہ اور مسائل کے بارے میں پوچھا۔ خاتون کے مطابق، رام کمار بندل نے اس کے ذاتی مسائل کے بارے میں پوچھنے سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑا اور کچھ اعصاب کو دبایا۔ عورت نے اپنی ساری بیماری بتا دی۔ رام کمار بندل نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کا علاج کرے گا اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گی۔ غور طلب ہے کہ رام کمار بندل سولن میں ایک کلینک چلاتے ہیں۔
رام کمار بندل پر سنگین الزامات
متاثرہ کے مطابق جانچ اور تفتیش کے بہانے ملزم رام کمار بندل نے اس کے پرائیویٹ پارٹس کا معائنہ کرنے پر اصرار کیا اور انکار کرنے پر زبردستی اس کو مجبور کر دیا۔ خاتون کا الزام ہے کہ جانچ کی آڑ میں اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ متاثرہ نے ایف آئی آر میں کہا ہے کہ اس نے رام کمار بندل کو دھکیل دیا اور شکایت درج کرانے پولیس کے پاس گئی۔ پولیس نے جائے وقوعہ کی تحقیقات کے لیے ایف ایس ایل ٹیم کو طلب کر لیا۔ سولن ویمن پولیس اسٹیشن میں بی این ایس کی دفعہ 64 اور 68 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
متاثرہ کی شکایت پر خواتین پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس اب ملزم کو عدالت میں پیش کرے گی۔:- گورو سنگھ، ایس پی، سولن
بی جے پی نے اسے بتایا سازش
ملزم رام کمار بندل کی عمر 81 سال ہے اور بی جے پی کے ریاستی صدر کے بھائی کی گرفتاری نے ہماچل پردیش کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ ہماچل پردیش بی جے پی کے میڈیا کوآرڈینیٹر اور ترجمان کرن نندا نے کہا، "یہ ایک سیاسی سازش یا شرارت ہے۔ جس شخص پر الزام لگایا گیا ہے وہ عمر رسیدہ ہے اور اس نے سناتن دھرم کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ معاشرے میں ایک قابل احترام شخصیت ہیں، یہ ممکن ہے کہ کسی فرد کو نشانہ بنایا جا رہا ہو۔"