ہائی کورٹ نے فوجداری عدالت کی لائیو سٹریمنگ کے یوٹیوب اور انسٹاگرام پر غلط استعمال پر پابندی لگا دی
عدالتی ویڈیوز غلط طریقے سے نشر کی جا رہی ہیں، عدالت نے عبوری حکم میں اس پر پابندی عائد کر دی۔
Published : September 13, 2025 at 2:42 PM IST
جبل پور: مدھیہ پردیش عدالت نے ہائی کورٹ کی لائیو سٹریمنگ پر پابندی لگا دی ہے۔ دراصل، ہائی کورٹ کی سماعت کے ویڈیوز یوٹیوب اور انسٹاگرام پر میمز یا شارٹس کے ذریعے نشر کیے جا رہے تھے، جسے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے چیلنج کیا گیا تھا۔ کیس کی سماعت کرتے ہوئے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سنجیو سچدیوا اور جسٹس ونے شراف کی ڈبل بنچ نے ہائی کورٹ کے لائیو سٹریمنگ ویڈیوز کے غلط استعمال کو بہت سنجیدگی سے لیا اور ایک عبوری حکم میں تمام فوجداری عدالتوں کی لائیو سٹریمنگ پر پابندی لگا دی۔
عدالتی ویڈیوز غلط طریقے سے نشر کی جا رہی ہیں۔
درحقیقت یہ عرضی جبل پور کے رہائشی ایڈوکیٹ اریہانت تیواری اور ودیت شاہ نے دائر کی تھی۔ درخواست میں کہا گیا کہ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز یو ٹیوب اور انسٹاگرام پر میمز یا شارٹس کے ذریعے اپ لوڈ کی جاتی ہیں۔ کھلی عدالت میں ججوں کی کہی گئی باتوں کو مسالا بنا کر نشر کیا جاتا ہے۔ ایسی حرکتیں قابل اعتراض اور عدالت کے وقار کو مجروح کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔
عدالت کی لائیو سٹریمنگ یوٹیوب پر نہ کی جائے۔
درخواست میں مطالبہ کیا گیا کہ یوٹیوب کے بجائے کیسز کی لائیو سٹریمنگ ویبیکس پر مبنی پلیٹ فارم سے کی جائے جو کسی حد تک محفوظ ہو۔ درخواست میں ریلیف مانگا گیا کہ رجسٹرار آئی ٹی بھی ایسی سرگرمیوں کی نگرانی کریں اور کنٹرول کو یقینی بنائیں۔ عرضی میں اٹھائے گئے مسائل کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ڈویژن بنچ نے ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل، رجسٹرار آئی ٹی، یوٹیوب، میٹا، یوٹیوب کے شکایتی افسر سورج راؤ اور میٹا پلیٹ فارمس کی شکایت افسر امرتا کوشک کو نوٹس جاری کیا ہے اور ان سے جواب طلب کیا ہے۔
عدالت نے تمام غیر درخواست گزاروں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ اس کے علاوہ عبوری حکم نامے میں تمام فوجداری عدالتوں کی لائیو سٹریمنگ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ڈویژن بنچ نے درخواست پر اگلی سماعت 25 ستمبر کو مقرر کی ہے۔
کورٹ شارٹس اور یوٹیوب ویڈیوز کے ذریعے غلط تشہیر
قابل ذکر ہے کہ ان دنوں ہائی کورٹ سمیت کئی فوجداری عدالتوں کی ویڈیوز تفریح کے طور پر یوٹیوب اور انسٹاگرام پر نشر ہو رہی ہیں۔ بہت سے معاملات میں سماعت کے صرف چند اقتباسات شارٹس میں پوسٹ کیے جاتے ہیں جس سے عدالت کے وقار کو ٹھیس پہنچتی ہے اور عدالتی عمل کی سنگینی کا غلط امیج بھی پیش کیا جاتا ہے۔