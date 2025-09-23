ہائی کورٹ نے یوپی میں 558 مدارس کی ای او ڈبلیو تحقیقات پر روک لگا دی
Published : September 23, 2025 at 9:30 PM IST
پریاگ راج: الہ آباد ہائی کورٹ نے قومی انسانی حقوق کمیشن کی ہدایت کی تعمیل کرتے ہوئے 558 امداد یافتہ مدارس کے بارے میں اقتصادی جرائم ونگ کی جاری تحقیقات پر روک لگا دی ہے۔ جسٹس سرل سریواستو اور جسٹس امیتابھ کمار رائے کی ڈویژن بنچ نے ان احکامات پر روک لگا دی اور قومی انسانی حقوق کمیشن کو ہدایت دی کہ وہ شکایت کنندہ اور عرضی گزار کو نوٹس جاری کرے، اور معاملے کی مزید سماعت 17 نومبر تک ملتوی کر دی۔
محمد طلحہ انصاری کی شکایت کی بنیاد پر قومی انسانی حقوق کمیشن نے اقتصادی جرائم ونگ کے ڈائریکٹر جنرل کو معاملے کی تحقیقات کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس کے بعد وارانسی کے مدارس عربیہ کے اساتذہ اور دو دیگر نے ایک عرضی دائر کی ہے جس میں 28 فروری، 23 اپریل اور 11 جون کے قومی انسانی حقوق کمیشن کے احکامات کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس میں کمیشن کو شکایت کنندہ کے الزامات کی تحقیقات کرنے اور کارروائی کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
درخواست میں 23 اپریل کے حکومتی حکم نامے کو منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، جس کے تحت اقتصادی جرائم ونگ قومی انسانی حقوق کمیشن کی مذکورہ بالا ہدایات کے بعد 558 امداد یافتہ مدارس کی جامع تحقیقات کر رہا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کمیشن کے کام خاص طور پر انسانی حقوق کے تحفظ ایکٹ 1993 کی دفعہ 12 کے تحت درج ہیں۔
ایکٹ کے سیکشن 36(2) میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کمیشن اس تاریخ سے ایک سال گزرنے کے بعد کسی بھی معاملے کی تحقیقات نہیں کرے گا جس دن انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہو۔
اس میں یہ دلیل بھی دی گئی ہے کہ سیکشن 12 اے کے تحت، کمیشن از خود یا کسی متاثرہ شخص یا اس کی طرف سے کسی شخص کی درخواست پر، یا عدالت کی ہدایت یا حکم کی بنیاد پر تحقیقات کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں دفعہ 12 اے کے تحت کوئی بھی شرط لاگو نہیں ہوتی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شکایت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی تاریخ کا ذکر نہیں ہے۔ شکایت میں الزامات مبہم ہیں اور کسی مخصوص تاریخ کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا تعین کرنا ممکن نہیں کہ آیا شکایت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی تاریخ کے ایک سال کے اندر کی گئی تھی۔ اس لیے کمیشن کی پوری کارروائی اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہونے کی دلیل ہے۔
اکنامک آفنسز ونگ (EOW) کیا ہے؟
ای او ڈبلیو (اکنامک آفنسز ونگ) کی تفتیش سے مراد ہندوستان میں ایک خصوصی پولیس یونٹ کی طرف سے کئے جانے والے اس عمل سے ہے جو افراد اور کاروباروں کی حفاظت، مالیاتی قوانین کی تعمیل کو یقینی بنانے، اور چوری شدہ اثاثوں کی بازیابی کے لیے مالی جرائم، جیسے کہ فراڈ، غبن، رشوت ستانی، جعلسازی اور بدعنوانی کی تحقیقات کرتا ہے۔ ان تحقیقات میں مختلف ذرائع سے شواہد اکٹھا کرنا، دیگر ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کرنا، اور متاثرین کے لیے فوری انصاف کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنا شامل ہے۔
