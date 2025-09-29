مہاراشٹر میں موسلادھار بارش سے تباہی، اب تک 11 افراد ہلاک، ویڈیو میں دیکھیں قدرت کا قہر
ممبئی اور تھانے میں موسلادھار بارش سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے ہیں۔ اب تک گیارہ افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔
Published : September 29, 2025 at 2:39 PM IST
ممبئی: مہاراشٹر کے کئی اضلاع میں موسلادھار بارش نے تباہی مچا رکھی ہے۔ ممبئی اور تھانے میں موسلا دھار بارش نے رہائشیوں کی مشکلات کو بڑھا دیا ہے۔ ریاست میں موسلادھار بارش کے دوران کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کئی اضلاع میں آج اسکول بھی بند ہیں۔
موسلا دھار بارشوں سے تباہی
ممبئی شہر اور مضافاتی علاقوں میں صبح سے موسلادھار بارش نے سڑک اور ریل کی آمدورفت میں خلل ڈال دیا ہے۔ مشرقی اور مغربی مضافاتی علاقوں، خاص طور پر اندھیری، ملاڈ، بوریولی اور چنچولی کے کئی علاقوں میں تیز بارش ہو رہی ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں بارشوں کا آغاز شدت سے ہوا، جس سے ملازمین کو "لیٹ مارک" کی فکر ستا رہی ہے۔
اب تک 11 افراد ہلاک
وہیں، ریاستی ڈیزاسٹر منیجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے حکام نے اطلاع دی ہے کہ اتوار کو شدید بارشوں کی وجہ سے ہونے والے مختلف واقعات میں 11 شہریوں کی موت ہوئی ہے۔ ممبئی شہر میں اوسطاً 47.47 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مغربی مضافاتی علاقوں میں اوسطاً 53.61 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور مشرقی مضافاتی علاقوں میں 37.92 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش سے میٹرو ریل بھی متاثر ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق پانی بھر جانے کی وجہ سے اندھیری میٹرو کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔
مقامی اور میٹرو ریل خدمات متاثر
بوریولی، ملاڈ اور چنچولی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ موسلادھار بارش سے لوکل ٹرین سروس بھی متاثر ہوئی ہے۔ نتیجتاً مغربی اور وسطی ریلوے کی ٹرینیں 10 سے 15 منٹ تاخیر سے چل رہی ہیں۔
ٹریفک جام
موبائل ڈرائیوروں کو آج صبح ٹریفک جام کا سامنا کرنا پڑا۔ ریاست میں بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ گزشتہ دو دنوں سے مراٹھواڑہ، شمالی مہاراشٹر اور کونکن میں موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ مہاراشٹر میں سیلاب اور آسمانی بجلی گرنے سے 11 افراد اور 213 جانور ہلاک ہو گئے ہیں۔ ناسک، اہلیہ نگر، مراٹھواڑہ اور ودربھ میں بھی موسلادھار بارش جاری ہے۔
دریائے گوداوری کے کنارے واقع دیہاتوں کے لیے الرٹ جاری
ناسک کے ترمبکیشور، ییولا اور مالیگاؤں تعلقہ میں موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ بارشوں سے ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے گنگا پور ڈیم سے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ گوداوری ندی کے کنارے واقع دیہاتوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔
ممبئی میونسپل کارپوریشن نے بارش کے لیے ہنگامی منصوبہ تیار کیا ہے۔ پالگھر اور چھترپتی سمبھاجی نگر اضلاع میں اسکول بند کردیئے گئے ہیں، اور چھترپتی سمبھاج نگر، ناسک، جالنہ، اہلیہ نگر، دھولے، جلگاؤں اور نندوربار کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ مراٹھواڑہ، شمالی مہاراشٹر، کونکن اور گھاٹ علاقوں میں 30 ستمبر تک موسلادھار بارش متوقع ہے۔ منگل (30 ستمبر) کو اورنج الرٹ ہے، جس کے بعد ممبئی کے محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ بارش کی شدت میں بتدریج کمی آئے گی۔
