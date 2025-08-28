حیدرآباد: خلیج بنگال کے اوپر بنے ہوئے کم دباؤ کے علاقے کی وجہ سے ریاست کے کئی حصوں میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے جمعرات کو تلنگانہ کے کئی اضلاع کے اسکولوں میں تعطیل کا اعلان کیا گیا۔
ضلعی تعلیمی افسران نے کریم نگر، جگتیال، یادادری بھواناگیری، کاماریڈی اور میدک اضلاع میں تمام اسکولوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس تعطیل کی تلافی کے لیے یادادری بھواناگیری ڈسٹرکٹ اسکول حکام نے اگلے مہینے کے دوسرے ہفتہ کو بھی اسکول کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
#WATCH | Kamareddy, Telangana: Continuous heavy rainfall leads to a flood situation in Kamareddy; parts of the National Highway are also damaged. pic.twitter.com/gjApAnBBCL— ANI (@ANI) August 28, 2025
موسلا دھار بارشوں کے باعث کئی علاقوں میں سیلاب آ گیا ہے اور کئی ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (این ڈی آر ایف) اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف) کی ٹیموں کو کاماریڈی اور نرمل اضلاع میں ریسکیو اور راحتی کارروائیوں کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔
ریاست کے چیف سکریٹری کے رام کرشنا راؤ نے کل رات میدک، کاماریڈی، نظام آباد، نرمل اور سرسیلا کے کلکٹرس کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کے دوران راحت اور بچاؤ کے اقدامات کا جائزہ لیا۔
#WATCH | Kamareddy, Telangana: Portion of a road washed away following heavy rainfall in the area pic.twitter.com/lqcehIvpG9— ANI (@ANI) August 28, 2025
حیدرآباد-ناگپور قومی شاہراہ تین جگہوں پر دھنس گئی
حیدرآباد-ناگپور قومی شاہراہ (NH 44) تین مقامات پر دھنس گئی، جس سے ٹریفک ٹھپ ہوگئی۔ میدک میں 47 سڑکوں، 23 پلوں اور 15 پلوں پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے ٹریفک مسدود ہے۔ 16 تالابوں میں شگاف پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے دیہات کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔
#WATCH | Telangana CM Revanth Reddy, along with Minister Uttam Kumar Reddy and PCC President Mahesh Kumar Goud, conduct an aerial survey of the flood-affected areas of Peddapalli, Kamareddy, and Medak districts.— ANI (@ANI) August 28, 2025
Source: Telangana CMO pic.twitter.com/JRjlAwwJCm
وزیراعلیٰ نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا:
تلنگانہ کے سی ایم ریونت ریڈی نے وزیر اتم کمار ریڈی اور پی سی سی صدر مہیش کمار گوڈ کے ساتھ پیڈا پلی، کاماریڈی اور میدک اضلاع کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا۔
کے سی آر نے تشویش کا اظہار کیا:
بھارت راشٹر سمیتی کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ نے شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے لوگوں کو درپیش مشکلات پر تشویش کا اظہار کیا۔
انہوں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے پارٹی رہنماؤں سے بات کی اور انہیں اپنے اپنے علاقوں میں موجود رہنے اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان پہنچانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کے ٹی راما راؤ کو یہ بھی ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ پارٹی کے تمام کارکنان ضرورت کے مطابق راحتی اقدامات کریں۔
ریلوے ٹریک بہہ گیا، کئی ٹرینیں منسوخ
اس دوران بارش کی وجہ سے کئی ریلوے ٹریک بہہ گئے جس سے ریل ٹریفک میں بڑے پیمانے پر خلل پڑا۔
ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے کئی ٹرینوں کو منسوخ کر دیا ہے اور کچھ کا رخ موڑ دیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ بدھ کے روز، کریم نگر-کاچی گوڑا، کاچی گوڑا-نظام آباد، کاچی گوڑا-میدک، میدک-کاچی گوڑا، بودھن-کاچی گوڑا اور عادل آباد-تروپتی سمیت روٹس پر ٹرینیں منسوخ کر دی گئیں، جبکہ نظام آباد-کاچی گوڑا روٹ پر خدمات جمعرات کو معطل رہیں، حکام نے بتایا۔
محبوب نگر-کاچی گوڑہ اور شاد نگر-کاچی گوڑہ روٹس پر کئی ٹرینیں بھی منسوخ کر دی گئیں۔ کاماریڈی- بیکنور- تلامڈلا اور اکانا پیٹ- میدک روٹس پر سیلاب کی وجہ سے ٹرین خدمات بھی متاثر ہوئیں۔ حکام نے بتایا کہ ٹرینوں کی منسوخی کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیے گئے ہیں۔
ہیلپ لائن نمبرز
کاچی گوڑا - 9063318082
نظام آباد - 970329671 ۔
کاماریڈی - 9281035664
سکندرآباد - 277 86170
نظام آباد اور کاماریڈی اضلاع کے درجنوں دیہات سیلاب میں ڈوب گئے، لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔
نظام آباد اور کاماریڈی اضلاع میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ نظام آباد ضلع کے سری کونڈہ منڈل میں صبح سے صرف پانچ گھنٹے میں 17 سینٹی میٹر بارش ہوئی۔ سری کونڈہ منڈل میں کنڈور کے مضافات میں پل کے قریب موسلادھار بارش اور بڑھتے ہوئے سیلابی پانی نے سڑک کو بہا دیا۔ جس کے باعث سینکڑوں ایکڑ پر کاشت کی گئی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ کونڈور اور گڈکول گاؤں سیلاب کے بڑھتے ہوئے پانی کی وجہ سے زیر آب آگئے ہیں۔
سیلاب کا پانی دھراپلی منڈل کے اوناجی پیٹ اور واڑی دیہاتوں کے ساتھ تین دیگر دیہاتوں تک پہنچ گیا ہے۔ سرناپلی میں بگالا نالہ بہہ رہا ہے۔ جس کی وجہ سے گاؤں میں ٹریفک ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ موسلادھار بارش سے آرمور ٹاؤن اور نشیبی علاقے زیرآب آگئے ہیں۔ ارمور منڈل کے گووند پیٹ گاؤں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
کاماریڈی ضلع کے ڈونگلی منڈل کے سیر پور اور پیڈتاٹکلی گاؤں کے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا رہے ہیں۔ وہ آس پاس کے گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔
مدنور منڈل میں مرزا پور (سلابت پور) کے انجنی سوامی مندر میں بچے اور بزرگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ پیڈاٹاکلی کے کچھ خاندان ڈونگلی منڈل مراکز میں پناہ لے رہے ہیں۔
پٹلم منڈل کا کورتھی گاؤں پوری طرح ڈوب گیا ہے۔ حلقہ کے نظام ساگر اور کولاس نالہ آبی ذخائر کے دروازے کھول کر زیریں منجیرا میں پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ جس کی وجہ سے سیلاب سے متاثرہ دیہات کے لوگ پریشان ہیں۔
پل بہہ جانے سے ٹریفک رک گئی:
بی بی پیٹ سے کاماریڈی جانے والی سڑک پر پل سیلاب میں بہہ گیا۔ جس سے ٹریفک ٹھپ ہو گئی۔ اس کے علاوہ کاسمپلی کے مضافات میں سیلاب کی وجہ سے نیشنل ہائی وے بائی پاس روڈ پر بڑے بڑے گڑھے بن گئے ہیں۔ جس کی وجہ سے نظام آباد کی طرف جانے والی ٹریفک میں مشکلات پیش آرہی ہیں۔
پوچارم آبی ذخائر میں بھاری سیلابی پانی کی وجہ سے میدک-بودھن مین روڈ پر پل بہہ گیا۔ جس سے سڑک پر ٹریفک ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ پولیس نے دونوں اطراف سے گاڑیوں کے داخلے کو روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔
