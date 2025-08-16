ممبئی: مہاراشٹر کی راجدھانی ممبئی کے مضافاتی علاقے وکرولی میں شدید بارش کے باعث مٹی کے تودے گرنے سے دو افراد ہلاک اور دو زخمی ہوگئے۔ یہ واقعہ ہفتہ کی صبح تقریباً 2:30 بجے پیش آیا۔ ساتھ ہی بارش کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا مسئلہ بھی پیدا ہوا۔
ذرائع نے بتایا کہ وہ باپ بیٹی ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ آرتی مشرا (عمر 45) اور رتوراج مشرا (عمر 20) راجواڑی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ دریں اثنا، ممبئی کے اندھیری، کرلا اور چیمبور کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہوگیا۔
میونسپل کارپوریشن کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ سے موصولہ اطلاع کے مطابق شہر میں صبح 1 بجے سے صبح 4 بجے تک ریکارڈ بارش ہوئی۔ ممبئی کے وکرولی علاقے کے ورشن نگر میں شدید بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے۔
میونسپل کارپوریشن کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ اس حادثے میں دو لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے مطابق یہ واقعہ صبح 2:39 بجے پیش آیا اور فائر ڈپارٹمنٹ نے صبح 5:50 پر واقعہ درج کیا۔
پہاڑی علاقے سے مٹی اور پتھر ٹوٹ کر ایک جھونپڑی پر گرے۔ حادثے میں چار افراد زخمی ہوگئے۔ زخمیوں کو راجواڑی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ دو افراد دوران علاج دم توڑ گئے۔ مرنے والوں کے نام 19 سالہ شالو مشرا اور 50 سالہ سریش مشرا ہیں۔
جب کہ آرتی مشرا (45 سال) اور رتوراج مشرا (20 سال) کو ٹراما وارڈ میں داخل کرایا گیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے حکام نے کہا ہے کہ ان کی حالت اب مستحکم ہے۔ ممبئی میں جمعہ کی رات سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ نشیبی علاقوں کی سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں اور بعض مقامات پر پانی گھروں میں داخل ہونے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔
ممبئی میں جمعہ کی شام سے بارش ہو رہی ہے۔ آدھی رات کو بارش کی شدت میں مزید اضافہ ہوگیا۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے اندھیری، کرلا اور چیمبور کے نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ میونسپل کارپوریشن کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانکاری کے مطابق صبح ایک بجے سے صبح چار بجے تک ریکارڈ بارش ہوئی۔
رات کو جنم اشٹمی کے بعد دہی ہانڈی کا تہوار آج ممبئی میں پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تاہم اس دہی ہانڈی سے پہلے ممبئی میں صبح سے ہی موسلادھار بارش ہوئی۔