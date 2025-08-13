حیدرآباد: محکمہ موسمیات نے دونوں دنوں کے دوران تلنگانہ کے کئی اضلاع میں موسلادھار بارش سے متعلق الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے پیش نظر حکومت نے 13 اور 14 اگست کو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن (GHMC) علاقے کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ حیدرآباد کے تمام کلکٹرس، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز اور ریجنل جوائنٹ ڈائرکٹرس آف اسکول ایجوکیشن کو ہدایات بھیجی گئی ہیں کہ وہ حکم کی تعمیل کو یقینی بنائیں۔
بارش کے باعث نظام زندگی درہم برہم
تلنگانہ کے کئی اضلاع میں گزشتہ چند دنوں میں زبردست بارش ہوئی ہے۔ اس دوران ورنگل اور نلگنڈہ اضلاع خاص طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ نشیبی علاقوں میں پانی بھر جانے سے نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ پیر کی رات سے منگل کی صبح تک کئی اضلاع میں 10 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔
موسلادھار بارش کی پیشگوئی، کئی اضلاع میں اسکولوں کی چھٹیاں
موسلادھار بارش کی پیش گوئی کے پیش نظر کئی اضلاع کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نے اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ریاست کے جنگاؤں، ہنوماکونڈا، ورنگل، محبوب آباد اور یادادری بھونگیری اضلاع میں بدھ اور جمعرات کو تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ جی ایچ ایم سی حدود میں بدھ اور جمعرات کو آدھے دن کے لیے اسکول کھولنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ بچوں کو دوپہر تک گھر بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔
آئی ٹی کمپنیوں کو ورک فرام ہوم کی ہدایت
آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ کے اسپیشل چیف سکریٹری سنجے کمار نے بدھ کو ایک حکم جاری کیا جس میں آئی ٹی ملازمین اور دیگر عملے کو ورک فرام ہوم کرنے کی اجازت دینے کی ہدایت کی گئی۔ حکومت نے یہ فیصلہ اس خدشہ کے ساتھ کیا ہے کہ موسلا دھار بارش سے شہر کی سڑکیں زیر آب آجائیں گی اور ٹریفک کے مسائل پیدا ہوں گے۔
محکمہ موسمیات نے پانچ اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا:
محکمہ موسمیات کے مطابق آج بعض علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ جس کی وجہ سے پانچ اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ یادادری بھونگیری، محبوب آباد، ہنوماکونڈا، جنگاما اور ورنگل اضلاع کے لیے آج ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پیڈا پلی، کریم نگر، بھوپال پلی، سدی پیٹ، ملوگو، بھدرادری کوٹھا گوڈیم، میدچل، رنگا ریڈی اور حیدرآباد اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ عادل آباد، آصف آباد، سرسیلا، جگتیال اور منچیریال اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔
