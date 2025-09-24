تہاڑ جیل سے افضل گرو اور مقبول بھٹ کی قبریں ہٹانے کی درخواست پر سماعت سے انکار

ETV Bharat / state

دہلی کی تہاڑ جیل سے افضل گرو اور مقبول بھٹ کی قبریں نہیں ہٹائی جائیں گی۔ دہلی ہائی کورٹ نے سماعت سے انکار کیا۔

تہاڑ جیل سے افضل گرو اور مقبول بھٹ کی قبریں نہیں ہٹائی جائیں گی (ETV Bharat Delhi)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 24, 2025 at 4:14 PM IST

نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے بدھ کو تہاڑ جیل سے افضل گرو اور مقبول بھٹ کی قبروں کو ہٹانے کی درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے کی سربراہی والی بنچ نے کہا کہ فیصلہ حکومت پر منحصر ہے، جو امن و امان کی صورتحال کو مدنظر رکھے گی۔

درحقیقت آج سماعت کے دوران عدالت نے درخواست گزار کے اس استدلال پر عدم اطمینان کا اظہار کیا کہ افضل گرو اور مقبول بھٹ کی قبروں کو سیاحتی مقام نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ عرضی وشو ویدک سناتن سنگھ نامی تنظیم نے دائر کی تھی۔ درخواست میں تہاڑ جیل میں افضل گرو اور مقبول بھٹ کی قبروں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ جیل کے احاطے میں ان قبروں کا وجود اور دیکھ بھال غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔

دہلی جیل کے قوانین کی خلاف ورزی؟

درخواست میں کہا گیا کہ ان قبروں کی موجودگی نے تہاڑ جیل کو مبینہ طور پر انتہا پسندوں کے لیے زیارت گاہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس سے دہلی جیل کے قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ دہلی جیل کے قوانین کے مطابق سزائے موت پانے والے قیدیوں کی لاشوں کو اس طریقے سے ٹھکانے لگایا جانا چاہیے جس سے دہشت گردی کی تعریف نہ ہو اور جیل کے اندر نظم و ضبط برقرار رہے۔ تہاڑ جیل میں کچھ لوگ ان انتہا پسندوں کی قبروں پر پوجا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔

جیل کے احاطے کا غلط استعمال نہ ہو

درخواست میں مطالبہ کیا گیا کہ ان قبروں کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے اور اگر کسی وجہ سے انہیں جیل سے ہٹانا ناممکن ہو تو ان کی راکھ کو خفیہ مقام پر منتقل کیا جائے۔ اس پٹیشن کا مقصد صرف لاشوں کو دوسری جگہ منتقل کرنا نہیں ہے بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ قبریں دہشت گردی کی تشہیر نہ کریں اور جیل کے احاطے کا غلط استعمال نہ ہو۔

واضح رہے کہ افضل گرو کو 2001 کے پارلیمنٹ حملہ کیس میں فروری 2013 میں پھانسی دی گئی تھی۔ دریں اثنا، JKLF کے شریک بانی مقبول بھٹ کو فروری 1984 میں بھارت مخالف دہشت گردانہ سرگرمیاں انجام دینے کے جرم میں پھانسی دے دی گئی۔

