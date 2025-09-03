ETV Bharat / state

بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دیا، خاتون کو برہنہ کیا، فحش ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا - OBSCENE VIDEO OF WOMAN

خاتون کی رپورٹ کے مطابق ملزم نے اس کی فحش ویڈیو اس کے شوہر کو بھیجی اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر دیا۔

بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دیا، خاتون کو برہنہ کیا، فحش ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا
بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دیا، خاتون کو برہنہ کیا، فحش ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 3, 2025 at 7:08 PM IST

3 Min Read

نوئیڈہ: ایک خاتون نے اتر پردیش کے گوتم بدھ نگر ضلع کے سورج پور تھانے میں رپورٹ درج کرائی ہے۔خاتون کا الزام ہے کہ ایک شخص نے اس کے بیٹے کی گردن پر چاقو رکھ کر میرے کپڑے اتار کر ویڈیو بنائی اور اب بلیک میل کر رہا ہے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ جب خاتون نے بلیک میل کی مخالفت کی تو ملزم نے وہ ویڈیو خاتون کے شوہر کو بھیج کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔

سورج پور تھانے کے انچارج انسپکٹر ونود کمار سنگھ نے بتایا کہ تھانہ علاقہ میں واقع ایک سوسائٹی میں رہنے والی ایک خاتون نے کل رات تھانے میں رپورٹ درج کرائی کہ وہ اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ سنگھ نے بتایا کہ خاتون کا شوہر پہلے اس کے ساتھ رہتا تھا، لیکن ایک سال سے وہ احمد آباد میں ہے، جہاں وہ ایک نجی کمپنی میں کام کر رہا ہے۔

انسپکٹر انچارج نے خاتون کے حوالے سے بتایا کہ گلستان پور میں حجام کی دکان چلانے والے گورو سے اس کی واقفیت ہوئی اور وہ اس کے گھر دودھ پہنچانے آنے لگا اور آہستہ آہستہ دونوں میں بات چیت شروع ہوگئی۔

خاتون کی شکایت کے مطابق، "ایک دن گورو اس کے گھر آیا اور بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر اس سے کپڑے اتارنے کو کہا، جب اس نے انکار کیا تو اس نے بچے کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ ملزم سے گھبرا کر خاتون نے اپنے کپڑے اتار دیے اور برہنہ ہوگئی۔ ملزم نے اس کی ویڈیو بنائی اور اس کے ذریعے اسے بلیک میل کرکے اس کا استحصال کرنے لگا۔"

شکایت کے مطابق جب خاتون نے استحصال کی مخالفت کی تو اس نے فحش ویڈیو اس کے شوہر کو بھیجنے کی دھمکی دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک دن ملزم زبردستی خاتون کے گھر میں داخل ہوا جس کے بعد اس نے سکیورٹی گارڈ کو بلایا اور اسے ان کے حوالے کر دیا تاہم پولیس کے پہنچنے تک ملزم فرار ہو گیا۔

خاتون کی رپورٹ کے مطابق ملزم نے اس کی فحش ویڈیو اس کے شوہر کو بھیجی اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر دیا۔ انچارج انسپکٹر نے کہا کہ واقعہ کی رپورٹ درج کرنے کے بعد پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

پندرہ سالہ لڑکی نے گھر کے بیت الخلا میں بچے کو جنم دیا، بھائی گرفتار

جنسی استحصال جھوٹا کیس: 11 سال کی قانونی جنگ کے بعد کیرالہ کے پروفیسر بری

عاشق نے دوستوں کے ساتھ خوب زیادہ شراب پی، پھر گرل فرینڈ کے ساتھ کیا گینگ ریپ، مچا کہرام

شوہر کے جگری دوست کے ساتھ بیوی فرار، آخر دو بچوں کی ماں کیوں بہک گئی۔۔شوہر نے بتائی یہ وجہ

گرل فرینڈ کے بھائی نے دوستوں کے ساتھ مل کر نوجوان کو قتل کر دیا، لاش کے ٹکڑے کر کے سر اور دھڑ پھینک دیا، چار ملزمین گرفتار

داماد عیاش تھا، سسُر نے کرادیا قتل۔۔ لیکن ایک جرم کو چھپانے کے چکر میں ہوگیا ایک اور قتل۔۔۔کون تھا وہ جو سب جان چکا تھا؟

نوئیڈہ: ایک خاتون نے اتر پردیش کے گوتم بدھ نگر ضلع کے سورج پور تھانے میں رپورٹ درج کرائی ہے۔خاتون کا الزام ہے کہ ایک شخص نے اس کے بیٹے کی گردن پر چاقو رکھ کر میرے کپڑے اتار کر ویڈیو بنائی اور اب بلیک میل کر رہا ہے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ جب خاتون نے بلیک میل کی مخالفت کی تو ملزم نے وہ ویڈیو خاتون کے شوہر کو بھیج کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔

سورج پور تھانے کے انچارج انسپکٹر ونود کمار سنگھ نے بتایا کہ تھانہ علاقہ میں واقع ایک سوسائٹی میں رہنے والی ایک خاتون نے کل رات تھانے میں رپورٹ درج کرائی کہ وہ اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ سنگھ نے بتایا کہ خاتون کا شوہر پہلے اس کے ساتھ رہتا تھا، لیکن ایک سال سے وہ احمد آباد میں ہے، جہاں وہ ایک نجی کمپنی میں کام کر رہا ہے۔

انسپکٹر انچارج نے خاتون کے حوالے سے بتایا کہ گلستان پور میں حجام کی دکان چلانے والے گورو سے اس کی واقفیت ہوئی اور وہ اس کے گھر دودھ پہنچانے آنے لگا اور آہستہ آہستہ دونوں میں بات چیت شروع ہوگئی۔

خاتون کی شکایت کے مطابق، "ایک دن گورو اس کے گھر آیا اور بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر اس سے کپڑے اتارنے کو کہا، جب اس نے انکار کیا تو اس نے بچے کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ ملزم سے گھبرا کر خاتون نے اپنے کپڑے اتار دیے اور برہنہ ہوگئی۔ ملزم نے اس کی ویڈیو بنائی اور اس کے ذریعے اسے بلیک میل کرکے اس کا استحصال کرنے لگا۔"

شکایت کے مطابق جب خاتون نے استحصال کی مخالفت کی تو اس نے فحش ویڈیو اس کے شوہر کو بھیجنے کی دھمکی دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک دن ملزم زبردستی خاتون کے گھر میں داخل ہوا جس کے بعد اس نے سکیورٹی گارڈ کو بلایا اور اسے ان کے حوالے کر دیا تاہم پولیس کے پہنچنے تک ملزم فرار ہو گیا۔

خاتون کی رپورٹ کے مطابق ملزم نے اس کی فحش ویڈیو اس کے شوہر کو بھیجی اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر دیا۔ انچارج انسپکٹر نے کہا کہ واقعہ کی رپورٹ درج کرنے کے بعد پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

پندرہ سالہ لڑکی نے گھر کے بیت الخلا میں بچے کو جنم دیا، بھائی گرفتار

جنسی استحصال جھوٹا کیس: 11 سال کی قانونی جنگ کے بعد کیرالہ کے پروفیسر بری

عاشق نے دوستوں کے ساتھ خوب زیادہ شراب پی، پھر گرل فرینڈ کے ساتھ کیا گینگ ریپ، مچا کہرام

شوہر کے جگری دوست کے ساتھ بیوی فرار، آخر دو بچوں کی ماں کیوں بہک گئی۔۔شوہر نے بتائی یہ وجہ

گرل فرینڈ کے بھائی نے دوستوں کے ساتھ مل کر نوجوان کو قتل کر دیا، لاش کے ٹکڑے کر کے سر اور دھڑ پھینک دیا، چار ملزمین گرفتار

داماد عیاش تھا، سسُر نے کرادیا قتل۔۔ لیکن ایک جرم کو چھپانے کے چکر میں ہوگیا ایک اور قتل۔۔۔کون تھا وہ جو سب جان چکا تھا؟

For All Latest Updates

TAGGED:

PORNOGRAPHIC VIDEO OF WOMANOBSCENE VIDEO VIRAL ON SOCIAL MEDIABLACK MAIL WOMAN ON OBSENE VIDEOCRIME NEWS OF NOIDAOBSCENE VIDEO OF WOMAN

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.