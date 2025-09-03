بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دیا، خاتون کو برہنہ کیا، فحش ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا

نوئیڈہ: ایک خاتون نے اتر پردیش کے گوتم بدھ نگر ضلع کے سورج پور تھانے میں رپورٹ درج کرائی ہے۔خاتون کا الزام ہے کہ ایک شخص نے اس کے بیٹے کی گردن پر چاقو رکھ کر میرے کپڑے اتار کر ویڈیو بنائی اور اب بلیک میل کر رہا ہے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ جب خاتون نے بلیک میل کی مخالفت کی تو ملزم نے وہ ویڈیو خاتون کے شوہر کو بھیج کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔
سورج پور تھانے کے انچارج انسپکٹر ونود کمار سنگھ نے بتایا کہ تھانہ علاقہ میں واقع ایک سوسائٹی میں رہنے والی ایک خاتون نے کل رات تھانے میں رپورٹ درج کرائی کہ وہ اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ سنگھ نے بتایا کہ خاتون کا شوہر پہلے اس کے ساتھ رہتا تھا، لیکن ایک سال سے وہ احمد آباد میں ہے، جہاں وہ ایک نجی کمپنی میں کام کر رہا ہے۔
انسپکٹر انچارج نے خاتون کے حوالے سے بتایا کہ گلستان پور میں حجام کی دکان چلانے والے گورو سے اس کی واقفیت ہوئی اور وہ اس کے گھر دودھ پہنچانے آنے لگا اور آہستہ آہستہ دونوں میں بات چیت شروع ہوگئی۔
خاتون کی شکایت کے مطابق، "ایک دن گورو اس کے گھر آیا اور بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر اس سے کپڑے اتارنے کو کہا، جب اس نے انکار کیا تو اس نے بچے کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ ملزم سے گھبرا کر خاتون نے اپنے کپڑے اتار دیے اور برہنہ ہوگئی۔ ملزم نے اس کی ویڈیو بنائی اور اس کے ذریعے اسے بلیک میل کرکے اس کا استحصال کرنے لگا۔"
شکایت کے مطابق جب خاتون نے استحصال کی مخالفت کی تو اس نے فحش ویڈیو اس کے شوہر کو بھیجنے کی دھمکی دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک دن ملزم زبردستی خاتون کے گھر میں داخل ہوا جس کے بعد اس نے سکیورٹی گارڈ کو بلایا اور اسے ان کے حوالے کر دیا تاہم پولیس کے پہنچنے تک ملزم فرار ہو گیا۔
خاتون کی رپورٹ کے مطابق ملزم نے اس کی فحش ویڈیو اس کے شوہر کو بھیجی اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر دیا۔ انچارج انسپکٹر نے کہا کہ واقعہ کی رپورٹ درج کرنے کے بعد پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔