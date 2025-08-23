ETV Bharat / state

گونڈہ میں دلت لڑکی کی نیم برہنہ لاش برآمد، جسم پر گہرے زخموں کے نشان، پولیس کی پانچ ٹیمیں تحقیقات میں مصروف - GONDA DALIT GIRL MURDER CASE

ایس پی ونیت جیسوال نے بتایا کہ کوتوالی دیہات علاقہ کے پورے للک گاؤں میں ایک لڑکی کی لاش دھان کے کھیت سے ملی ہے۔

گونڈہ میں دلت لڑکی کی نیم برہنہ لاش برآمد (Photo Credit: ETV Bharat)
گونڈہ، اترپردیش: ایک دلت لڑکی کی نیم برہنہ لاش ملنے کے بعد ضلع میں ہلچل مچ گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور فارنسک ٹیم پہنچ گئی اور تفتیش شروع کردی۔ ایس پی بھی موقع پر پہنچے اور مقامی لوگوں سے پوچھ گچھ کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ معاملے کا انکشاف ہونے کے لیے پولیس کی 5 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ یہ واقعہ گونڈہ ضلع کے کوتوالی دیہات تھانہ علاقہ کے پورے للک گاؤں کا ہے۔

خبر کے مطابق متوفی کی شناخت پجاری پاسوان کی بیٹی 19 سالہ جیوتی پاسوان کے طور پر کی گئی ہے۔ متوفی کے والد پجاری پاسوان نے بتایا کہ لڑکی صبح کھیت میں گئی تھی۔ جمعہ کی شام اس کی لاش دھان کے کھیت سے ملی۔ لڑکی کے جسم پر زخموں کے نشانات ہیں۔ اس کے گلے میں دوپٹہ لپٹا ہوا ہے اور اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں۔ لڑکی کی لاش نیم عریاں حالت میں ملی۔ اس سے عصمت دری اور قتل کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔

خون آلود حالت میں ملی لاش

والد نے بتایا کہ ہم نے تلاش شروع کی تو بیٹی دھان کے کھیت میں خون آلود حالت میں ملی۔ باپ نے زور زور سے رونا شروع کیا تو گاؤں والوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ پولیس کو فوری طور پر معاملے کی اطلاع دی گئی۔ پولیس اہلکار بھی موقع پر پہنچ گئے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔

فرانزک ٹیم نے شواہد اکٹھے کر لیے

پولیس سپرنٹنڈنٹ ونیت جیسوال نے بتایا کہ کوتوالی دیہات تھانہ علاقہ کے تحت پورے للک گاؤں میں دھان کے کھیت میں ایک لڑکی کی لاش ملی ہے۔ اس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش کی۔ فرانزک ٹیم نے شواہد بھی اکٹھے کر لیے ہیں۔ پولیس کی 5 ٹیمیں واقعہ کی تحقیقات کے لیے تعینات کر دی گئی ہیں۔ ملزمین کو جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔

