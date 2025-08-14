گجرات: سریندر نگر بس اسٹاپ سے ملی خاتون کی لاش، گینگ ریپ کا شبہ

سریندر نگر (گجرات): گجرات کے سریندر نگر شہر میں بس اسٹینڈ کے قریب ایک خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر پانچ افراد نے اجتماعی عصمت دری کی۔ اس کی لاش پولیس کو 7 اگست کو ایک ہاؤسنگ کمپلیکس کی چھت سے ملی تھی، اور انہیں شبہ ہے کہ اس کی موت اس پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے ہوئی ہے، حالانکہ اس کی تصدیق پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی ہوسکتی ہے۔
تھانہ بی ڈویژن نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس نے بتایا کہ دو ملزمان کی شناخت پرکاش پرمار اور جمعہ فقیر بدلان کے طور پر کی گئی ہے۔ اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ خاتون کی موت اجتماعی عصمت دری سے ہوئی ہے، تو ان پر قتل کا الزام عائد کیا جائے گا۔ دیگر ملزمان کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
سریندر نگر ہیڈکوارٹر کے ڈپٹی ایس پی نکنج بھائی پٹیل نے کہا کہ "خاتون کی لاش سریندر نگر بس اسٹینڈ کے قریب امرتدھرا کمپلیکس میں ملی، ابتدائی طور پر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ پانچ لوگوں نے عصمت دری کی ہے۔ اس کی موت کی اصل وجہ راجکوٹ سے فرانزک رپورٹ آنے کے بعد سامنے آئے گی۔ مرکزی ملزم پرکاش بھائی پرمار کو تفتیش کے لیے الگ الگ ٹیم بنا کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ اگر خاتون کی موت گینگ ریپ کی وجہ سے ہوئی تو ان پانچوں کے خلاف بھی قتل کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔