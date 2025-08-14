ETV Bharat / state

گجرات: سریندر نگر بس اسٹاپ سے ملی خاتون کی لاش، گینگ ریپ کا شبہ - GUJARAT COPS SUSPECT GANGRAPE

بی ڈویژن پولیس اسٹیشن نے پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے جبکہ مرکزی ملزم پرکاش پرمار کو حراست میں لے لیا گیا۔

گجرات: سریندر نگر بس اسٹاپ سے ملی خاتون کی لاش، گینگ ریپ کا شبہ
گجرات: سریندر نگر بس اسٹاپ سے ملی خاتون کی لاش، گینگ ریپ کا شبہ (Representational Image. (IANS))
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 14, 2025 at 7:42 PM IST

2 Min Read

سریندر نگر (گجرات): گجرات کے سریندر نگر شہر میں بس اسٹینڈ کے قریب ایک خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر پانچ افراد نے اجتماعی عصمت دری کی۔ اس کی لاش پولیس کو 7 اگست کو ایک ہاؤسنگ کمپلیکس کی چھت سے ملی تھی، اور انہیں شبہ ہے کہ اس کی موت اس پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے ہوئی ہے، حالانکہ اس کی تصدیق پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی ہوسکتی ہے۔

تھانہ بی ڈویژن نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس نے بتایا کہ دو ملزمان کی شناخت پرکاش پرمار اور جمعہ فقیر بدلان کے طور پر کی گئی ہے۔ اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ خاتون کی موت اجتماعی عصمت دری سے ہوئی ہے، تو ان پر قتل کا الزام عائد کیا جائے گا۔ دیگر ملزمان کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: اڈیشہ میں اسکول کی طالبہ کا 'گینگ ریپ'، قریبی رشتہ دار سمیت پانچ افراد گرفتار - SCHOOLGIRL GANG RAPED IN ODISHA

سریندر نگر ہیڈکوارٹر کے ڈپٹی ایس پی نکنج بھائی پٹیل نے کہا کہ "خاتون کی لاش سریندر نگر بس اسٹینڈ کے قریب امرتدھرا کمپلیکس میں ملی، ابتدائی طور پر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ پانچ لوگوں نے عصمت دری کی ہے۔ اس کی موت کی اصل وجہ راجکوٹ سے فرانزک رپورٹ آنے کے بعد سامنے آئے گی۔ مرکزی ملزم پرکاش بھائی پرمار کو تفتیش کے لیے الگ الگ ٹیم بنا کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ اگر خاتون کی موت گینگ ریپ کی وجہ سے ہوئی تو ان پانچوں کے خلاف بھی قتل کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔

سریندر نگر (گجرات): گجرات کے سریندر نگر شہر میں بس اسٹینڈ کے قریب ایک خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر پانچ افراد نے اجتماعی عصمت دری کی۔ اس کی لاش پولیس کو 7 اگست کو ایک ہاؤسنگ کمپلیکس کی چھت سے ملی تھی، اور انہیں شبہ ہے کہ اس کی موت اس پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے ہوئی ہے، حالانکہ اس کی تصدیق پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی ہوسکتی ہے۔

تھانہ بی ڈویژن نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس نے بتایا کہ دو ملزمان کی شناخت پرکاش پرمار اور جمعہ فقیر بدلان کے طور پر کی گئی ہے۔ اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ خاتون کی موت اجتماعی عصمت دری سے ہوئی ہے، تو ان پر قتل کا الزام عائد کیا جائے گا۔ دیگر ملزمان کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: اڈیشہ میں اسکول کی طالبہ کا 'گینگ ریپ'، قریبی رشتہ دار سمیت پانچ افراد گرفتار - SCHOOLGIRL GANG RAPED IN ODISHA

سریندر نگر ہیڈکوارٹر کے ڈپٹی ایس پی نکنج بھائی پٹیل نے کہا کہ "خاتون کی لاش سریندر نگر بس اسٹینڈ کے قریب امرتدھرا کمپلیکس میں ملی، ابتدائی طور پر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ پانچ لوگوں نے عصمت دری کی ہے۔ اس کی موت کی اصل وجہ راجکوٹ سے فرانزک رپورٹ آنے کے بعد سامنے آئے گی۔ مرکزی ملزم پرکاش بھائی پرمار کو تفتیش کے لیے الگ الگ ٹیم بنا کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ اگر خاتون کی موت گینگ ریپ کی وجہ سے ہوئی تو ان پانچوں کے خلاف بھی قتل کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT GANGRAPEGUJARAT WOMAN GANGRAPEگجراتگینگ ریپGUJARAT COPS SUSPECT GANGRAPE

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.