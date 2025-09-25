ETV Bharat / state

گجرات: گربا کی تقریبات کے دوران آتش زنی اور پتھراؤ، پولیس تعینات، ساٹھ افراد گرفتار

گاندھی نگر کے بہیال گاؤں میں کل رات ایک پرتشدد واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں دو گروپوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔

gujarat stone pelting during garba in Bahiyal police deployment 60 people arrested Urdu News
بہیال میں گربا کی تقریبات کے دوران آتش زنی اور پتھراؤ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 25, 2025 at 2:26 PM IST

3 Min Read
احمد آباد: جمعرات کی رات گجرات کے گاندھی نگر کے دیہگام تعلقہ کے بہیال گاؤں میں نوراتری گربا کی تقریبات کے دوران پتھراؤ اور بڑے پیمانے پر جھڑپیں ہوئیں۔ دونوں گروپوں کے درمیان تصادم پرتشدد شکل اختیار کرنے کے بعد پتھراؤ، گھروں اور دکانوں کی توڑ پھوڑ اور آتش زنی کی بھی اطلاعات ہیں۔

واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کا ایک قافلہ فوری طور پر بہیال گاؤں پہنچ گیا اور پولیس اور ایس آر پی کی ٹیموں نے صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے اس واقعے کے سلسلے میں 60 افراد کو گرفتار کیا ہے۔

بہیال میں گربہ کے دوران جھڑپ

دہیگام ڈویژن کے اے ایس پی آیوشیا جین کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق، بدھ کی رات دہیگام تھانہ علاقے کے تحت بہیال گاؤں میں دو گروپوں کے درمیان پرتشدد تصادم ہوا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک سوشل میڈیا پوسٹ نے اس واقعے کو جنم دیا ہے۔ واقعے کے دوران پتھراؤ بھی ہوا اور ہجوم نے دکانوں اور گاڑیوں کی توڑ پھوڑ بھی کی۔

دو گروپوں میں پتھراؤ، دکانوں کو آگ لگا دی گئی

واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کا ایک قافلہ فوری طور پر بہیال گاؤں پہنچا اور حالات کو قابو میں کیا۔ کچھ لوگوں کی معمولی چوٹوں کا علاج کیا گیا۔ دکانوں میں آگ لگ گئی جس پر قابو پا لیا گیا۔ حملے میں پولیس کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔

سکیورٹی کے سخت انتظامات

صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے اسپیشل ریزرو پولیس فورس کی دو کمپنیوں کے ساتھ 200 پولیس اہلکاروں کی ٹیم کو تعینات کیا گیا ہے اور گاؤں میں تلاشی مہم شروع کی گئی ہے۔ بہیال گاؤں میں تلاشی اور گشت جاری ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال فی الحال قابو میں ہے۔ دراصل گاندھی نگر کے بہیال گاؤں میں کل رات ایک پرتشدد واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں دو گروپوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔

