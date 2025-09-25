گجرات: گربا کی تقریبات کے دوران آتش زنی اور پتھراؤ، پولیس تعینات، ساٹھ افراد گرفتار
گاندھی نگر کے بہیال گاؤں میں کل رات ایک پرتشدد واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں دو گروپوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔
احمد آباد: جمعرات کی رات گجرات کے گاندھی نگر کے دیہگام تعلقہ کے بہیال گاؤں میں نوراتری گربا کی تقریبات کے دوران پتھراؤ اور بڑے پیمانے پر جھڑپیں ہوئیں۔ دونوں گروپوں کے درمیان تصادم پرتشدد شکل اختیار کرنے کے بعد پتھراؤ، گھروں اور دکانوں کی توڑ پھوڑ اور آتش زنی کی بھی اطلاعات ہیں۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کا ایک قافلہ فوری طور پر بہیال گاؤں پہنچ گیا اور پولیس اور ایس آر پی کی ٹیموں نے صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے اس واقعے کے سلسلے میں 60 افراد کو گرفتار کیا ہے۔
Gandhinagar, Gujarat: Stone-pelting broke out late at night in Bahiyal town, Dehgam tehsil, Gandhinagar, over a social media post. Several vehicles have been damaged, and some have been torched. Police have detained 60 people and have registered two FIRs. Situation remains under… pic.twitter.com/TwClAVFsKo— IANS (@ians_india) September 25, 2025
بہیال میں گربہ کے دوران جھڑپ
دہیگام ڈویژن کے اے ایس پی آیوشیا جین کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق، بدھ کی رات دہیگام تھانہ علاقے کے تحت بہیال گاؤں میں دو گروپوں کے درمیان پرتشدد تصادم ہوا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک سوشل میڈیا پوسٹ نے اس واقعے کو جنم دیا ہے۔ واقعے کے دوران پتھراؤ بھی ہوا اور ہجوم نے دکانوں اور گاڑیوں کی توڑ پھوڑ بھی کی۔
#WATCH | Gujarat: Aftermath of the violence that broke out in Bahiyal village of Gandhinagar district yesterday, allegedly over a social media post. Charred articles remain scattered outside a burnt shop. Police personnel are deployed here. pic.twitter.com/i3Tsygpqat— ANI (@ANI) September 25, 2025
دو گروپوں میں پتھراؤ، دکانوں کو آگ لگا دی گئی
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کا ایک قافلہ فوری طور پر بہیال گاؤں پہنچا اور حالات کو قابو میں کیا۔ کچھ لوگوں کی معمولی چوٹوں کا علاج کیا گیا۔ دکانوں میں آگ لگ گئی جس پر قابو پا لیا گیا۔ حملے میں پولیس کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔
Gandhinagar, Gujarat: ASP Ayush Jain says, " last night, stone-pelting broke out between two groups in bahiyal town under dehgam police station limits, triggered by a social media post. police reached immediately and brought the situation under control..." pic.twitter.com/TRu6Lwg3lv— IANS (@ians_india) September 25, 2025
سکیورٹی کے سخت انتظامات
صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے اسپیشل ریزرو پولیس فورس کی دو کمپنیوں کے ساتھ 200 پولیس اہلکاروں کی ٹیم کو تعینات کیا گیا ہے اور گاؤں میں تلاشی مہم شروع کی گئی ہے۔ بہیال گاؤں میں تلاشی اور گشت جاری ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال فی الحال قابو میں ہے۔ دراصل گاندھی نگر کے بہیال گاؤں میں کل رات ایک پرتشدد واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں دو گروپوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔