گجرات: نوراتری تشدد کے بعد بلڈوزر کارروائی، 186 مبینہ غیر قانونی تعمیرات مسمار
بہیال گاؤں میں آج تقریباً 186 مبینہ غیر قانونی تعمیرات کو بلڈوزر کے ذریعے مسمار کر دیا گیا۔
Published : October 9, 2025 at 12:53 PM IST
گاندھی نگر: دہیدم تعلقہ کے بہیال گاؤں میں نوراتری گربا کی تقریبات کے دوران پتھراؤ اور دو گروپوں کی جھڑپوں کے بعد انہدام کی کارروائی کی گئی ہے۔ گاؤں میں تقریباً 186 مبینہ غیر قانونی تعمیرات پر بلڈوزر تعینات چلا دیے گئے۔ اس کے لیے 1000 سے زیادہ افسران اور پولیس اہلکاروں کو گاؤں میں تعینات کیا گیا تھا۔
نوراتری کے دوران گاؤں میں ہونے والے تشدد میں ملوث ملزمان کے مکانات کو مسمار کرنے کی کارروائی کی گئی۔ اس کے لیے غیر قانونی تعمیرات کو 10 دن پہلے نوٹس دے دیا گیا تھا۔ جس کے بعد آج پولیس اہلکاروں کی تعیناتی کے ساتھ انہدامی کارروائی کی گئی۔
اس کے بارے میں گاندھی نگر کے ایس پی آئی پی ایس روی تیجا نے بتایا کہ تقریباً 186 غیر قانونی ڈھانچوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جنہیں مسمار کرنے کا عمل جاری ہے۔ گزشتہ 10 دنوں میں ان 186 ڈھانچوں کی نشاندہی کی گئی اور نوٹس دیے گئے۔ اس کے بعد آج پولیس اور سرکاری حکام مشترکہ طور پر ان کو منہدم کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایسے ڈھانچے ہیں جن میں 10 دن پہلے ہوئے نوراتری تشدد میں تقریباً 50 افراد ملزم بنائے گئے ہیں۔ 30 افراد ایسے ہیں جن کے رشتہ دار یا بیٹے اس تشدد میں ملوث ہیں۔ ایسے ڈھانچوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ آج مختلف محکموں کے 1000 کے قریب ملازمین اور افسران تعینات ہیں۔ ان میں سے 300 سے زائد پولیس افسران اور ملازمین تعینات ہیں جو کارروائی میں مدد کر رہے ہیں۔
بہیال گاؤں میں کیا واقعہ پیش آیا؟
نوراتری کے دوران بہیال گاؤں میں دو گروپوں کے درمیان سوشل میڈیا پوسٹ کی وجہ سے پرتشدد تصادم ہوا۔ جس میں ہجوم نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا اور دکانوں اور گاڑیوں کی توڑ پھوڑ بھی کی۔ اس واقعے میں کچھ لوگوں کو معمولی چوٹیں بھی آئیں اور ان کا علاج کیا گیا۔ واقعہ کے بعد وزیر مملکت برائے داخلہ ہرش سنگھوی بھی بہیال گاؤں پہنچے اور لوگوں کے ساتھ نوراتری میں حصہ لیا۔
