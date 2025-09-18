اتراکھنڈ میں ٹیچر کی خراب ہوئی نیت، طالبہ سے کی ناشائستہ حرکت، کیس درج
رودرپریاگ ضلع میں ایک سرکاری ٹیچر پر ایک طالبہ کے ساتھ ناشائستہ حرکت کرنے کا الزام لگایا گیا،
Published : September 18, 2025 at 7:49 AM IST
رودرپریاگ: اتراکھنڈ میں خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے واقعات مسلسل سامنے آرہے ہیں۔ تازہ واقعہ رودرپریاگ کے آگستیامونی تھانہ علاقے میں سامنے آیا ہے۔ ایک سرکاری اسکول کے استاد پر ایک طالبہ کے ساتھ ناشائستہ پیش قدمی کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس واقعہ سے طلباء اور علاقہ مکینوں میں شدید غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ انہوں نے ملزم استاد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
درحقیقت، ایک ڈگری کالج میں زیر تعلیم 21 سالہ طالبہ نے اگستیامونی تھانے کے علاقے میں ایک سرکاری اسکول کے استاد پر غیر اخلاقی حرکت کرنے کا الزام لگایا ہے۔ آگستیامونی پولیس اسٹیشن کے انچارج مہیش راوت نے بتایا کہ متاثرہ نے منگل کی شام پولیس میں شکایت درج کروائی۔ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایک سرکاری اسکول کے استاد نے اسے کمپیوٹر کی مہارت سکھانے کے بہانے اسکول بلایا۔ جب وہ پہنچی تو ٹیچر نشے کی حالت میں تھا۔
طالبہ نے چھیڑ چھاڑ کا الزام لگایا
متاثرہ نے الزام لگایا کہ ٹیچر نے پہلے اسے کمپیوٹر پر بٹھایا اور پھر بار بار اس پر اپنے پاس بیٹھنے کا دباؤ ڈالا۔ الزام ہے کہ ٹیچر نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ غیر مناسب طریقے سے چھیڑ چھاڑ کی، یہاں تک کہ اس کا بیگ اور موبائل فون بھی چھین لیا۔ متاثرہ نے مزاحمت کی اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔
بجرنگ دل کے ارکان نے مقدمہ درج کروایا
باہر آنے کے بعد، متاثرہ نے عوام کے سامنے اپنی آپ بیتی بیان کی، جس سے عوام میں غم و غصہ پھیل گیا۔ اسی دوران بجرنگ دل کے ارکان بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد وہ اگستیامونی پولیس اسٹیشن گئے اور ملزم استاد کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب اس معاملے میں ٹیچر کی جانب سے تاحال کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔
واقعے کے بعد طالبہ اور مقامی باشندے مشتعل ہیں
متاثرہ لڑکی کا الزام ہے کہ ملزم ٹیچر اسے بار بار فون کرکے اسکول آنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ اس واقعہ کے بعد ڈگری کالج کے طلباء سمیت مقامی کمیونٹی میں بڑے پیمانے پر غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے سخت ترین کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات شرمناک ہیں۔
"متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر، ٹیچر کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 74 اور 75 (1) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ معاملے کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے۔":- مہیش راوت، اسٹیشن ہاؤس آفیسر، آگستیامونی