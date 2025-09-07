گورنر نے کرناٹک قانون ساز کونسل کے لیے چار اراکین کو نامزد کیا
آرتھی کرشنا، جکپپناور، شیوکمار اور رمیش بابو کرناٹک میں نئے ایم ایل سی ہیں۔
Published : September 7, 2025 at 9:03 PM IST
بنگلور: کرناٹک کے گورنر تھاور چند گہلوت نے آئین ہند کے آرٹیکل 171(3)(e) کے تحت چار افراد کو کرناٹک قانون ساز کونسل کے لیے نامزد کیا ہے، اتوار کو پرسنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز سیکریٹریٹ (انتخابات) کے ذریعہ جاری کردہ ایک سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق:
تین نئی نامزدگیاں
چکمگلورو ضلع کے بیگانے پوسٹ سے گوپالا ایم کرشنا کی اہلیہ ڈاکٹر اراتھی کرشنا کو کونسل کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ان کا تعلق سرینگری تالک سے ہے۔
ان کے ساتھ، آزادی کے جنگجو آنجہانی ہنامپا کے بیٹے شری ایف ایچ جکپپناور کو نامزد کیا گیا ہے۔ وہ ہبلی میں جابھیم نیلیا میں رہتے ہیں۔
تیسری نامزدگی شری شیوکمار کے، اے کرشنپا کے بیٹے ہیں، جو سریرام پورہ فرسٹ اسٹیج، میسور میں رہتے ہیں۔
تین نئی نامزدگیوں کے علاوہ، گورنر نے جوڈیشل لے آؤٹ، کنکا پورہ روڈ، بنگلورو کے شری رمیش بابو کو بھی قانون ساز کونسل کےلئے مقرر کیا ہے۔ ان کی نامزدگی اپنے پیشرو کی بقیہ مدت کے لیے ہے، جو 21 جولائی 2026 تک برقرار رہے گی۔
عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کے سیکشن 74 اور سیکشن 156 (2) کے تحت جاری کردہ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ تقرریاں آئینی دفعات کے مطابق کی گئی ہیں۔
یہ حکم کرناٹک کے گورنر کے نام پر جاری کیا گیا تھا اور اس پر حکومت کے انڈر سکریٹری مادھو اے سی نے دستخط کیے۔