پونے کے ایک اسکول نے جیتا عالمی اعزاز!
کھیڑ تحصیل کے جالندرنگر ضلع پریشد اسکول کو 50 شارٹ لسٹ شدہ اسکولوں میں سے کمیونٹی چوائس ایوارڈ کے زمرے میں فاتح قرار دیا گیا۔
Published : October 1, 2025 at 9:32 PM IST
پونے : پونے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں واقع اسکول نے دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا۔ یہ اسکول اب عالمی سطح پر ایک مثال بن چکا ہے۔ پونے کے جلندر نگر ضلع پریشد اسکول نے 'ورلڈز بیسٹ اسکول پرائز' 2025 میں 'کمیونٹی چوائس ایوارڈ' جیت لیا ہے۔
یہ اعزاز اس کے منفرد 'پیئر لرننگ' نظام کو تسلیم کرتا ہے، جہاں طلباء ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ یہ اسکول 2022 میں بند ہونے کے قریب تھا، جب اس میں صرف پانچ طلباء تھے، لیکن ایک ٹیچر کی آمد نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ کہانی واقعی متاثر کن ہے۔
قومی ایوارڈ یافتہ استاد دتاترے وارے کی تعیناتی کے بعد، انہوں نے مقامی کمیونٹی کو متحرک کیا۔ انہوں نے اسکول کے بنیادی ڈھانچے کو دوبارہ تعمیر کیا اور نئے تعلیمی طریقے متعارف کروائے۔ ان کی کوششوں نے اسکول کی تقدیر بدل دی۔
ان کی کوششوں سے طلباء کی تعداد 5 سے بڑھ کر 120 ہو گئی۔ ان کا 'سبجیکٹ فرینڈ' نظام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس میں بڑے طلباء چھوٹے بچوں کو پڑھائی میں مدد کرتے ہیں۔ یہ نظام اساتذہ کی کمی کا بہترین حل ہے۔
T4 ایجوکیشن، جو یہ ایوارڈز دیتی ہے، نے اس اسکول کو عوامی تعلیم میں انقلاب لانے والا قرار دیا ہے۔ دتاترے وارے کے مطابق، یہ اعزاز اساتذہ اور طلباء کا حوصلہ بڑھائے گا۔ یہ دوسرے اسکولوں کو بھی اس ماڈل کو اپنانے کی ترغیب دے گا۔
یہ کامیابی صرف جلندر نگر اسکول کی نہیں، بلکہ پورے بھارت کے لیے فخر کا باعث ہے۔