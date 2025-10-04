اپنے دوست کے ساتھ میلے سے واپس آ رہی نابالغ لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی
مظفر پور میں میلے سے واپس آ رہی نابالغ لڑکی کےساتھ اجتماعی عصمت دری کی گئی۔ دو ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔
مظفر پور: بہار کے مظفر پور میں ایک عصمت دری کا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ درگا پوجا میلے سے واپس آ رہی ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ پیش آیا۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
لڑکی کی حالت تشویشناک:
زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی کی حالت تشویشناک ہے۔ اس واقعے کے بعد اسے کرجا پی ایچ سی میں داخل کرایا گیا، لیکن اس کی حالت سنگین ہونے کے باعث اسے مظفر پور میڈیکل کالج ریفر کر دیا گیا، جہاں وہ زیر علاج ہے۔
ماثرہ چھٹی جماعت کی طالب علم ہے۔
واقعہ سے علاقے میں کہرام مچ گیا ہے۔ لڑکی کی عمر 12 سال اور چھٹی جماعت کی طالبہ بتائی جاتی ہے۔ اس کے والد نے بتایا کہ "میری بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ میلے میں گئی ہوئی تھی، میلے سے واپسی پر موٹر سائیکل پر سوار چار نوجوانوں نے اسے اغوا کیا اور ایک باغ میں لے گئے۔بیٹی کی دوسری سہیلیوں نے گھر پہنچ کر بتایا کہ چار نوجوانوں نے ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔
پھر گھر والے باغیچے میں پہنچے۔ جب وہ پہنچے تو بیٹی کو بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ وہ اسے اٹھا کر کرجا پی ایچ سی لے گئے اور پولیس کو اطلاع دی۔
دو نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا:
واقعے کی اطلاع کے بعد پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا۔ متاثرہ اور اس کے اہل خانہ کے بیانات کی بنیاد پر دو نوجوانوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ دیگر ملزمان موقع سے فرار ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ دیہی پولیس سپرنٹنڈنٹ نے بتایا کہ واقعہ کی تحقیقات جاری ہیں۔
راجیش کمار پربھاکر، دیہی ایس پی، مظفر پور نے بتایا کہ لڑکی کے بیان کی بنیاد پر دو ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ باقی کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ لڑکی کا علاج چل رہا ہے۔