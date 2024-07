ETV Bharat / state

گیامیں پہاڑوں کو سبز و شاداب بنانے کے لیے سیڈ بال سے پودے لگائے جائیں گے - trees will be planted on mountains

Published : Jul 13, 2024, 5:20 PM IST | Updated : Jul 13, 2024, 5:44 PM IST

گیا کے پہاڑوں کو ہرا بھرا بنایا جائے گا ( Etv Bharat )

گیا (بہار): ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی محکمہ بہار کے زیر اہتمام آج' جنگلات مہوتسو ' کا انعقاد ہوا۔ اس میں محکمہ کے وزیر ڈاکٹر پریم کمار اور وزیر ڈاکٹر سنتوش کمار سُمن نے شریک ہوکر پھل اور سایہ دار درخت کے پودوں کو لگایا اور ساتھ ہی مختلف نسل کی تتلیوں کو اڑا کر ماحول اور موسم کے تحفظ کا پیغام دیا۔ اس موقع پر ضلع محکمہ جنگلات کی جانب سے شہر گیا میں واقع گاندھی میدان میں ایک تقریب بھی ہوئی اور اس میں وزراء سمیت کئی افسران اور سماجی رہنماؤں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ اس دوران محکمہ جنگلات اور موسمی تبدیلی کے وزیر ڈاکٹر پریم کمار نے نامہ نگاروں سے کہا کہ جب بہار کی تقسیم ہوئی توبہار میں اس وقت جنگلات کا رقبہ صرف 7فیصد بچا تھا، لیکن بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ایک مثبت پہل کی اور جنگلات کو بڑھانے کا ہدف مقرر کیا۔ جنگلات کا رقبہ 7 فیصد سے بڑھا کر 15فیصد کر دیا گیا۔ آگے مزید ہمارا مقصد ہےکہ اسے نمایاں طور پر بڑھاکر 17فیصد تک لے جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہار حکومت اس کے لئے کارروائی کر رہی ہے۔ کئی اہم منصوبے نافذ العمل ہیں، مزید منصوبہ کے تحت آگے کام کرنا ہے اور اس سلسلے میں محکمے کو ضروری ہدایات دی گئی ہیں۔ ریساتی وزیر معمولی آبی وسائل ڈاکٹرسنتوش کمار سمن نے کہا اگر درخت ہوں گے تو ہی فطرت ہوگی اور فطرت ہوگی تو ہی زندگی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کو کم از کم ایک درخت ضرور لگانا چاہیے۔ دنیا کی کل آبادی کا 17 فیصد حصہ بھارت میں ہے۔ لیکن زمین صرف 2.4 فیصد ہے اور ابھی آبی وسائل محض چار فیصد ہیں۔ اس کے باوجود ہم اپنی کوششوں میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارا جنگلاتی علاقہ اور درختوں پر مبنی خطہ مستحکم رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ اس رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت کے منصوبوں کے تحت بھی ہمیں کام کرنا ہوگا۔



سیڈ بال سے لگائے جائیں گے پودہ:

بہار کے پہاڑوں کو سبز و شاداب کرنے کے لیے منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ اس کے لیے محکمہ جنگلات کی جانب سے سیڈ بال' مٹی کے گولے میں پودے کا بیج ڈال کر ' پہاڑوں پر پھینکا جائے گا۔ سیڈ بال برسات کے پانی سے گیلا ہوکر پودے میں تبدیل ہوگا۔ بہار میں زیادہ تر پہاڑ درختوں سے محروم ہیں۔ خاص طور سے گیا ضلع کے سبھی پہاڑوں پر درخت یعنی کہ ہریالی نہیں ہے۔ اس وجہ سے پہاڑ گرمی میں مزید گرم ہو جاتے ہیں۔ جس کے سبب ضلع شدید گرمی کا شکار ہوتا ہے۔ سیڈ بال کے ذریعے نہ صرف پہاڑ کو سبز بنانے کی کوشش ہے بلکہ اس کے ذریعے پہاڑ کے درجہ حرارت میں بھی کمی واقع ہوگی اور پہاڑوں پر درخت ہونے کی وجہ سے بارش بھی زیادہ ہوگی۔ ریاستی وزیر نے کہاکہ بہار میں 15 جولائی سے پہاڑوں کو سبز بنانے کی پہل ضلع گیا سے شروع ہوگی۔ گیا میں پہاڑوں پر سیڈ بال ڈالے جائیں گے۔ ضرورت پڑنے پر ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال ہوگا۔ گیا میں پہاڑوں پر ایک لاکھ سیڈ بال ڈالے جائیں گے۔ واضح ہوکہ بہار میں جنگلات کا رقبہ 17 فیصد کرنے کاہے۔ ون مہوتسو کے تحت عام لوگوں کو بیدار کیا جائے گا اور کم ازکم ایک پودہ لگانے کی اپیل کی جائے گی۔

