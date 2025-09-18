اتراکھنڈ میں خوفناک لینڈ سلائیڈنگ: رکن پارلیمنٹ انیل بالونی بال بال بچے
اتراکھنڈ میں ایک خوفناک لینڈ سلائیڈنگ واقعہ میں بی جے پی کے ایم پی انیل بالونی بال بال بچ گئے، وہ محفوظ ہیں۔
Published : September 18, 2025 at 2:53 PM IST
سرینگر گڑھوال : اتراکھنڈ کے گڑھوال سے بی جے پی کے ایم پی انیل بالونی بدری ناتھ نیشنل ہائی وے پر دیوپریاگ کے قریب ایک لینڈ سلائیڈنگ سے بال بال بچ گئے۔ وہ چمولی اور رودرپریاگ کے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے کے بعد رشی کیش جا رہے تھے۔
ایک لینڈ سلائیڈنگ دیکھ کر وہ اپنی گاڑی سے اترے اور علاقے کا معائنہ کرنے لگے۔ اسی دوران پہاڑ کا ایک بڑا حصہ اچانک گر گیا، جس سے انہیں گھبرا کر جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ اس واقعے کی ویڈیو دل دہلا دینے والی ہے۔
उत्तराखंड में इस वर्ष आई भीषण अतिवृष्टि और भूस्खलन ने इतने गहरे घाव दिए हैं, जिन्हें भरने में बहुत समय लगेगा।— Anil Baluni (@anil_baluni) September 18, 2025
कल शाम आपदा प्रभावित क्षेत्र में भूस्खलन का एक भयावह दृश्य आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। यह दृश्य स्वयं बता रहा है कि हमारा उत्तराखंड इस समय कितनी भीषण प्राकृतिक आपदा… pic.twitter.com/fdTsXpPsm2
ایم پی بالونی نے X پر اپنے تجربے کو شیئر کرتے ہوئے لکھا، "اس سال اتراکھنڈ میں شدید بادل پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ نے اتنے گہرے زخم دیے ہیں، جنہیں بھرنے میں بہت وقت لگے گا۔" انہوں نے مزید کہا کہ یہ منظر خود بتا رہا ہے کہ اتراکھنڈ اس وقت کتنی شدید قدرتی آفت سے گزر رہا ہے۔
انہوں نے بابا کیدارناتھ سے سب کی حفاظت اور صحت کے لیے دعا کی اور امدادی کارروائیوں میں مصروف تمام اہلکاروں کی لگن کو سراہا۔ ان کی یہ پوسٹ اس مشکل وقت میں ان کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔
محکمہ موسمیات نے 18 ستمبر کو ریاست کے تمام اضلاع میں ہلکی سے درمیانی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ 19 اور 20 ستمبر کے لیے پوڑی، نینی تال، دہرادون، باگیشور، پیتھورا گڑھ اور چمپاوت میں بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ہمالیائی ریاست میں قدرتی آفات کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید بارش اور بار بار بادل پھٹنے سے کئی اضلاع میں بڑے پیمانے پر نقصان، لینڈ سلائیڈنگ اور جانی نقصان ہوا ہے۔