ETV Bharat / state

اترپردیش میں چلتی کار میں طالبہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی، دو نوجوانوں کے خلاف کیس درج

دونوں ملزم نوجوان مفرور ہیں۔ انہوں نے لڑکی کو لفٹ دینے کے بہانے کار میں بٹھایا اور اسے چاقو سے ڈراکر ریپ کیا۔

gang rape with student in moving car in lalitpur case FIR against two youths Urdu News
للت پور میں اجتماعی عصمت دری (Photo Credit; archive)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 7, 2025 at 5:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

للت پور، اترپردیش: اسکالرشپ فارم بھر کر گھر لوٹ رہی طالبہ کی چلتی کار میں دو نوجوانوں نے اجتماعی عصمت دری کی۔ طالبہ ان نوجوانوں میں سے ایک کو پہلے سے جانتی تھی، اس لیے اس نے اس پر بھروسہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شکایت ملنے پر پولیس نے ملزم نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے کام کر رہی ہے۔

اجتماعی عصمت دری کا یہ واقعہ 4 اکتوبر کو پیش آیا۔ جاکھورا علاقے کی طالبہ نے پولیس کو دی گئی اپنی شکایت میں کہا کہ وہ اسکالرشپ فارم بھرنے کے لیے تلبیہت نامی مقام کو گئی تھی۔ دن میں تقریباً 2 بجے گھر لوٹتے وقت ملزم نتن ٹھاکر نے اسے لفٹ دی۔ اس نے بتایا کہ وہ نتن ٹھاکر کو تقریباً ڈھائی ماہ سے جانتی تھی، اس لیے اس نے ان پر بھروسہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نتن کا دوست اس وقت گاڑی چلا رہا تھا اور نتن پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔

بندوق کی نوک پر جان سے مارنے کی دھمکی

نتن نے گاڑی میں بندوق کی نوک پر پہلے اس کی عصمت دری کی۔ اس کے بعد اس کے دوست نے اس کی عصمت دری کی۔ وہ دریائے بیتوا کے اس پار ببینا سے پہلے للت پور کی طرف واپس مڑ گئے اور شام 6:50 کے قریب اسے سورائے روڈ پر ایک مندر کے پاس چھوڑ دیا۔ انہوں نے اسے بندوق کی نوک پر جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ اس کے بعد ملزمین وہاں سے فرار ہو گئے۔

وہ نتن کے دوست کو نہیں جانتی تھی

طالبہ گھر واپس آئی اور اپنے گھر والوں کو اطلاع دی۔ تبھی گھر والوں نے پولیس سے رجوع کیا۔ طالبہ نے پولیس کو بتایا کہ وہ نتن کے دوست کو نہیں جانتی تھی۔ اسٹیشن ہاؤس آفیسر سریندر سنگھ نے بتایا کہ طالبہ کی شکایت پر دونوں افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید کارروائی جاری ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

گھات لگاکر بیٹھا تھا درندہ! تمل ناڈو میں نابالغ لڑکی کی عصمت دری

جسمانی تعلق بنانے کے دوران گرل فرینڈ کی موت زیادہ خون بہنے سے ہوئی موت

کیا شوگر کی بیماری آپ کی جنسی خواہش کو کم کر سکتی ہے؟ کیا ہیں احتیاطی تدابیر

سیتا پور میں شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا۔ دس سال سے دیور کے ساتھ تھے جنسی تعلقات

میگھالیہ ہنی مون کیس: سونم نے شادی کے بعد بھی راجہ کے ساتھ جسمانی تعلقات کیوں نہیں بنائے؟

گیارہ سالہ طالب علم کے ساتھ جنسی زیادتی: نابالغ کو لے کر فرار ہونے والی 23 سالہ لیڈی ٹیچر گرفتار

دو سگے بھائیوں سمیت تین افراد نے کی اجتماعی حیوانیت، دو گرفتار، تیسرا ملزم فرار، ایف آئی آر درج

اترپردیش کے ہاتھرس میں باپ بن گیا حیوان::: نابالغ بیٹی کو بات کرنے کے بہانے کمرے میں بلا کر کی جنسی زیادتی

F

For All Latest Updates

TAGGED:

LALITPUR GANGRAPE OF TWO YOUTHSGANG RAPE OF A STUDENT IN LALITPURLALITPUR GIRL STUDENT GANG RAPELALITPUR GANGRAPE IN CARGANG RAPE OF A STUDENT IN LALITPUR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.