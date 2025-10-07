اترپردیش میں چلتی کار میں طالبہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی، دو نوجوانوں کے خلاف کیس درج
دونوں ملزم نوجوان مفرور ہیں۔ انہوں نے لڑکی کو لفٹ دینے کے بہانے کار میں بٹھایا اور اسے چاقو سے ڈراکر ریپ کیا۔
Published : October 7, 2025 at 5:02 PM IST
للت پور، اترپردیش: اسکالرشپ فارم بھر کر گھر لوٹ رہی طالبہ کی چلتی کار میں دو نوجوانوں نے اجتماعی عصمت دری کی۔ طالبہ ان نوجوانوں میں سے ایک کو پہلے سے جانتی تھی، اس لیے اس نے اس پر بھروسہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شکایت ملنے پر پولیس نے ملزم نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے کام کر رہی ہے۔
اجتماعی عصمت دری کا یہ واقعہ 4 اکتوبر کو پیش آیا۔ جاکھورا علاقے کی طالبہ نے پولیس کو دی گئی اپنی شکایت میں کہا کہ وہ اسکالرشپ فارم بھرنے کے لیے تلبیہت نامی مقام کو گئی تھی۔ دن میں تقریباً 2 بجے گھر لوٹتے وقت ملزم نتن ٹھاکر نے اسے لفٹ دی۔ اس نے بتایا کہ وہ نتن ٹھاکر کو تقریباً ڈھائی ماہ سے جانتی تھی، اس لیے اس نے ان پر بھروسہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نتن کا دوست اس وقت گاڑی چلا رہا تھا اور نتن پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔
بندوق کی نوک پر جان سے مارنے کی دھمکی
نتن نے گاڑی میں بندوق کی نوک پر پہلے اس کی عصمت دری کی۔ اس کے بعد اس کے دوست نے اس کی عصمت دری کی۔ وہ دریائے بیتوا کے اس پار ببینا سے پہلے للت پور کی طرف واپس مڑ گئے اور شام 6:50 کے قریب اسے سورائے روڈ پر ایک مندر کے پاس چھوڑ دیا۔ انہوں نے اسے بندوق کی نوک پر جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ اس کے بعد ملزمین وہاں سے فرار ہو گئے۔
وہ نتن کے دوست کو نہیں جانتی تھی
طالبہ گھر واپس آئی اور اپنے گھر والوں کو اطلاع دی۔ تبھی گھر والوں نے پولیس سے رجوع کیا۔ طالبہ نے پولیس کو بتایا کہ وہ نتن کے دوست کو نہیں جانتی تھی۔ اسٹیشن ہاؤس آفیسر سریندر سنگھ نے بتایا کہ طالبہ کی شکایت پر دونوں افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید کارروائی جاری ہے۔
