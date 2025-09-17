وقف بورڈ کے عہدیداروں کو بلیک میل کرنے والے گروہ کا پردہ فاش، ہائی کورٹ میں فرضی حلف نامہ جمع کرایا
وقف بورڈ کے نائب صدر کو بلیک میل کرنے کے الزام میں اجین سے تین گرفتار،ہائی کورٹ میں جھوٹا حلف نامہ داخل کرنے کاالزام۔
September 17, 2025
Updated : September 17, 2025 at 2:02 PM IST
اُجّین(مدھیہ پردیش): اُجّین کے کھڑکنوا پولیس اسٹیشن نے ایک گروہ کا پردہ فاش کیا ہے جو مدھیہ پردیش وقف بورڈ کی اُجین میں واقع مسجد مزار کمیٹی کے نائب صدر ہارون ناگوری کو بلیک میل کرتا تھا۔ نرمداپورم کے سوہاگ پور میں گینگ کے تین ارکان کو گرفتار کیا گیا۔ الزام ہے کہ تینوں سازش کاروں نے ریاست بھر میں وقف بورڈ کمیٹیوں کو بلیک میل کرنے کے لیے جعلی دستاویزات کا استعمال کیا۔ اس گروہ نے دیگر سنگین الزامات کے علاوہ جعلی حلف ناموں کی بنیاد پر ہائی کورٹ میں جھوٹی درخواستیں بھی دائر کیں۔
11 ستمبر کو پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی گئی
یہ معاملہ اجین میں وقف مسجد اور مزار مدار گیٹ کی انتظامی کمیٹی سے متعلق ہے۔ کمیٹی کے نائب صدر ہارون ناگوری نے 11 ستمبر کو کھاڑکوا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ ناگوری نے کہا، "تین افراد، ایوب احمد خان، سلیم خان، اور امجد حسین، گاندھی وارڈ، سوہاگ پور، نرمداپورم کے رہنے والے، انہیں اور ان کی کمیٹی کو مسلسل بلیک میل کر رہے ہیں۔"
اجین کے ایس پی پردیپ شرما نے کہا، "تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ ملزم نے مدھیہ پردیش وقف بورڈ، بھوپال کو ایک درخواست جمع کرائی تھی، جس میں ان کے حق میں وقف مسجد اور مزار مدار گیٹ اُجین کی انتظامی کمیٹی کی تشکیل کی درخواست کی گئی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا تھا۔"
ملزمان کی جانب سے جعلی دستاویزات تیار کرکے جمع کروائی گئیں
اجین کے ایس پی نے کہا، "درخواست مسترد ہونے کے بعد، وقف بورڈ نے فیضان خان کی سربراہی میں ایک انتظامی کمیٹی تشکیل دی، جس میں شکایت کنندہ نائب صدر کے طور پر کام کرتا ہے۔ جب کمیٹی نہیں بنی تو ملزمان نے شکایت کنندہ کے خلاف جعلی دستاویزات، جھوٹی شکایتیں، اور جعلی حلف نامے تیار کیے اور انہیں مختلف پولیس اسٹیشنوں میں جمع کرایا اور کمیٹی کو غیر قانونی طور پر بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ دکانیں الاٹ کرنا۔"
'عدالت کو بھی گمراہ کیا گیا'
ایس پی پردیپ شرما نے بتایا کہ ملزمان نے جھوٹے حلف نامے اور من گھڑت ایف آئی آر پیش کرکے اندور ہائی کورٹ کو بھی گمراہ کیا۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہ گینگ ریاست بھر میں وقف کمیٹیوں کو بلیک میل کرنے، رقم کی وصولی، جعلی دستاویزات تیار کرنے اور وقف املاک کا غلط استعمال کرنے جیسے جرائم میں ملوث ہے۔ ملزمان کے خلاف دفعہ 318، 338، 336 (3) 308 (7) اور 3 (5) درج کی گئی ہے۔ انہیں عدالت میں پیش کیا گیا اور 20 ستمبر تک پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ تفتیش جاری ہے۔