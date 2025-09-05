سانگلی، مہاراشٹر: گوٹھ کھنڈی گاؤں میں منایا جانے والا گنیش اتسو مذہبی اتحاد کی علامت بن گیا ہے۔ کیونکہ گزشتہ 45 سالوں سے یہاں مسجد میں گنیش کو نصب کرنے کی روایت پروان چڑھ رہی ہے۔ خاص طور پر، مسلم ہندو بھائی گنیش اتسو بڑے جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔
مسلم کمیونٹی کی پہل پر گنیش اتسو
والاوا تعلقہ کے گوٹ کھنڈی گاؤں کو آج ملک کے قومی اتحاد کی علامت کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہاں گنیش اتسو مسلم کمیونٹی کی جانب سے روایتی انداز میں منایا جاتا ہے۔ پچھلے 45 سالوں سے گاؤں کی مسجد میں گنیش اتسو مسلم کمیونٹی کی پہل پر منایا جاتا ہے۔ گنیش کی پوجا 10 دن تک کی جاتی ہے جس میں ہندو برادری بھی شرکت کرتی ہے۔
روایت بدستور اب بھی جاری
1961 میں گنیش اتسو کے دوران گوٹ کھنڈی گاؤں میں شدید بارش ہوئی، جھونجر گنیش منڈل کی گنیش کی مورتی بارش میں بھیگنے لگی۔ یہ دیکھ کر یہاں کے مسلمان بھائی گنیش کی مورتی کو مسجد کے اندر لے گئے۔ اس کے بعد 1980 سے ہندوؤں اور مسلمانوں کی طرف سے مسجد میں گنیش کی مورتیوں کو نصب کرنے کی روایت 'نیو جھنجر گنیش اتسو گنیش منڈل' کے ذریعے شروع ہوئی۔ یہ روایت گزشتہ 45 سالوں سے آج تک جاری و ساری ہے۔
روایت 1980 میں شروع ہوئی
نیو جھنجر گنیش اتسو منڈل کے بانی رکن اشوک پاٹل نے کہا، "گوٹ کھنڈی گاؤں میں گنپتی کو پہلی بار 1961 میں مسجد میں رکھا گیا تھا۔ کیونکہ اس وقت یہی صورتحال تھی۔ مسجد کے قریب گنیش نصب کیا جاتا تھا، اس وقت بہت بارش ہوئی، یہ دیکھ کر ہم نے گنیش کی مورتی مسجد میں رکھی، ہمارے مسلمان بھائی گنیش کی مورتی کو مسجد میں رکھ رہے تھے۔" اس کے بعد گنیش کی مورتی کو کچھ دنوں کے لیے مسجد میں رکھا گیا، پھر 1980 کے دوران ہم اور آس پاس کے مسلمان بھائیوں نے مل کر گنیش اتسو کا جشن ایک ساتھ منانا شروع کر دیا۔
ہندو مسلم بھائی ایک ساتھ تہوار مناتے ہیں
اس سلسلے میں گاؤں کے الٰہی پٹھان نے کہا کہ میں پانچ سال سے اس گنیش منڈل کے صدر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، یہاں ہم گنیش اتسو اور دیگر تہوار ہندو مسلم بھائی مل کر مناتے ہیں، یہی نہیں، ہندو بھائی عید اور دیگر مسلم تہواروں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ گنیش آرتی صبح و شام کی جاتی ہے۔ ہم سب اس تہوار میں شریک ہوتے ہیں۔ گنیش اتسو کے دوران کئی مقامات پر مذہبی کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن گوٹ کھنڈی میں پچھلے 45 سالوں سے اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ لہٰذا ایک لحاظ سے اس اتحاد کو آج کے مذہبی جنونیوں کی نظر میں ایک دردناک درد کہا جا سکتا ہے۔
ہندو مسلم اتحاد اب بھی برقرار
خاص طور پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ سانگلی ضلع کے میراج میں 2009 میں کشیدگی پیدا ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ممبئی بم دھماکوں اور ایودھیا میں متنازعہ عمارت کو منہدم کرنے جیسے واقعات کے بعد یہ دیکھا گیا کہ پورے ملک میں ہندو مسلم کشیدگی بڑھ گئی۔ فسادات ہوئے۔ تاہم، گوٹ کھنڈی گاؤں ان سب سے مستثنیٰ رہا ہے۔ اس گاؤں میں ہندو مسلم اتحاد اب بھی برقرار ہے۔