دہلی میں بم دھمکیوں کا سلسلہ جاری، شہریوں میں خوف و ہراس
دہلی میں بم دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اتوار کو کئی اسکولوں، ہوائی اڈے اور دیگر اداروں کو ای میل کے ذریعے دھمکیاں موصول ہوئیں۔
Published : September 28, 2025 at 8:37 PM IST
نئی دہلی : اتوار کی صبح دہلی کے کئی اداروں کو بم دھمکیوں پر مشتمل ای میلز موصول ہوئیں۔ ان میں اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈہ، نوئیڈا سی آر پی ایف پبلک اسکول اور قطب مینار کے قریب سروودیا ودیالیہ شامل ہیں۔ ای میلز میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان مقامات پر دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا ہے۔ اس سے شہر میں ایک بار پھر خوف و ہراس پھیل گیا۔
اطلاع ملتے ہی دہلی پولیس، بم ڈسپوزل اسکواڈ، ڈاگ اسکواڈ اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں فوری طور پر حرکت میں آئیں۔ متاثرہ مقامات پر وسیع پیمانے پر تلاشی مہم شروع کی گئی۔ تاہم، سیکیورٹی ایجنسیوں کو اب تک کی تحقیقات میں کوئی مشکوک چیز نہیں ملی ہے۔ یہ دھمکیاں بظاہر جعلی معلوم ہوتی ہیں۔
یہ دہلی میں بم دھمکیوں کی کوئی نئی لہر نہیں ہے۔ پچھلے چند مہینوں میں اسکولوں، کالجوں، اسپتالوں اور ہوائی اڈوں کو بار بار نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر دھمکیاں جعلی ثابت ہوئی ہیں۔ اس سے عوام میں بے چینی کے ساتھ ساتھ حکام کے لیے بھی چیلنجز بڑھ گئے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: دہلی کے تاج پیلس ہوٹل کو بم سے اڑانے کی دھمکی
دہلی پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ سیکیورٹی انتظامات کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی ای میلز کی صداقت اور ان کے پیچھے کے مقاصد کے بارے میں واضح تصویر سامنے آئے گی۔ پولیس اس معاملے کی گہرائی سے چھان بین کر رہی ہے۔