ETV Bharat / state

آئی سی یو میں چار دن کی بچی بستر سے گر کر جاں بحق، ہسپتال نے وضاحت میں 'ہیلی کاپٹر کار حادثے' کی مثال دی - INFANT DIES IN GMCH

'حادثات کاروں اور ہیلی کاپٹروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ان کا استعمال بند کر دینا چاہیے۔'

آئی سی یو میں چار دن کی بچی بستر سے گر کر جاں بحق
آئی سی یو میں چار دن کی بچی بستر سے گر کر جاں بحق (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 18, 2025 at 5:14 PM IST

3 Min Read

گوہاٹی: گوہاٹی میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل (جی ایم سی ایچ) کے آئی سی یو میں ایک چار دن کی بچی مبینہ طور پر اپنے بستر سے پھسل جانے سے نیچے گر گئی جس کے بعد وہ دم توڑ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی بستر پر دو اور بچے بھی رکھے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد متاثرہ کے اہل خانہ نے اسپتال انتظامیہ پر سنگین لاپرواہی کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے احتساب کو یقینی بنانے اور آئی سی یو کی سہولیات کو اپ گریڈ کرنے کی اپیل کی ہے۔

کیا ہے واقعہ: یہ واقعہ پیر کی علی الصبح اسپتال کی تیسری منزل پر واقع نوزائیدہ آئی سی یو میں پیش آیا۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ آئی سی یو بیڈز کی حالت بہت خراب تھی۔ بستروں پر پٹے بندھے ہوئے تھے اور اتنی بھیڑ تھی کہ دو تین بچوں کو ایک ہی بستر پر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے انصاف اور احتساب کا مطالبہ کرتے ہوئے بھنگ گڑھ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔

متاثرہ خاندان کا کیا کہنا ہے؟

غم زدہ والد اتپل بوردولوئی، جو نون متی کے بیجوئے نگر کے رہائشی ہیں، نے کہا، "میرا پہلا بچہ، جو کل دوپہر تک ہنس رہا تھا، آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں اس کی مکمل تحقیقات چاہتا ہوں۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سمیت تمام ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے۔"

ہسپتال انتظامیہ کی وضاحت

جی ایم سی ایچ کے پرنسپل ڈاکٹر اچیوتا بیشیا نے اعتراف کیا کہ نوزائیدہ آئی سی یو میں زیادہ بھیڑ کی وجہ سے عملے کو اکثر کئی بچوں کو ایک ہی بستر پر رکھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا، "جی ایم سی ایچ میں یہ اس طرح کا پہلا واقعہ ہے۔ ہم نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کریں گے۔ بچے کو یرقان کی وجہ سے داخل کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے، وہ فوٹو تھراپی کے بستر سے گر گئی تھی۔ ہم نے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔"

ادارے کا دفاع کرتے ہوئے جی ایم سی ایچ کے پرنسپل ڈاکٹر اچیوتا باشیا نے ایک تبصرہ کیا جس سے تنازعہ کھڑا ہوگیا۔ پرنسپل نے کہا کہ حادثات کاروں اور ہیلی کاپٹر سے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کا استعمال چھوڑ دیں۔

غفلت پر پردہ ڈالنے کی کوشش

اہل خانہ نے اس وضاحت کو غفلت کو چھپانے کی کوشش قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ غمزدہ چچا نے کہا، "ہسپتال اسے ایک حادثے کی طرح دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس کا موازنہ سڑک یا ہیلی کاپٹر کے حادثے سے بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے، یہ ہمارے خوابوں کا خاتمہ اور ہماری واحد امید ہے۔ ہم مناسب تحقیقات چاہتے ہیں تاکہ کسی اور خاندان کو ہماری طرح تکلیف نہ اٹھانی پڑے"۔

گوہاٹی: گوہاٹی میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل (جی ایم سی ایچ) کے آئی سی یو میں ایک چار دن کی بچی مبینہ طور پر اپنے بستر سے پھسل جانے سے نیچے گر گئی جس کے بعد وہ دم توڑ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی بستر پر دو اور بچے بھی رکھے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد متاثرہ کے اہل خانہ نے اسپتال انتظامیہ پر سنگین لاپرواہی کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے احتساب کو یقینی بنانے اور آئی سی یو کی سہولیات کو اپ گریڈ کرنے کی اپیل کی ہے۔

کیا ہے واقعہ: یہ واقعہ پیر کی علی الصبح اسپتال کی تیسری منزل پر واقع نوزائیدہ آئی سی یو میں پیش آیا۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ آئی سی یو بیڈز کی حالت بہت خراب تھی۔ بستروں پر پٹے بندھے ہوئے تھے اور اتنی بھیڑ تھی کہ دو تین بچوں کو ایک ہی بستر پر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے انصاف اور احتساب کا مطالبہ کرتے ہوئے بھنگ گڑھ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔

متاثرہ خاندان کا کیا کہنا ہے؟

غم زدہ والد اتپل بوردولوئی، جو نون متی کے بیجوئے نگر کے رہائشی ہیں، نے کہا، "میرا پہلا بچہ، جو کل دوپہر تک ہنس رہا تھا، آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں اس کی مکمل تحقیقات چاہتا ہوں۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سمیت تمام ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے۔"

ہسپتال انتظامیہ کی وضاحت

جی ایم سی ایچ کے پرنسپل ڈاکٹر اچیوتا بیشیا نے اعتراف کیا کہ نوزائیدہ آئی سی یو میں زیادہ بھیڑ کی وجہ سے عملے کو اکثر کئی بچوں کو ایک ہی بستر پر رکھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا، "جی ایم سی ایچ میں یہ اس طرح کا پہلا واقعہ ہے۔ ہم نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کریں گے۔ بچے کو یرقان کی وجہ سے داخل کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے، وہ فوٹو تھراپی کے بستر سے گر گئی تھی۔ ہم نے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔"

ادارے کا دفاع کرتے ہوئے جی ایم سی ایچ کے پرنسپل ڈاکٹر اچیوتا باشیا نے ایک تبصرہ کیا جس سے تنازعہ کھڑا ہوگیا۔ پرنسپل نے کہا کہ حادثات کاروں اور ہیلی کاپٹر سے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کا استعمال چھوڑ دیں۔

غفلت پر پردہ ڈالنے کی کوشش

اہل خانہ نے اس وضاحت کو غفلت کو چھپانے کی کوشش قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ غمزدہ چچا نے کہا، "ہسپتال اسے ایک حادثے کی طرح دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس کا موازنہ سڑک یا ہیلی کاپٹر کے حادثے سے بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے، یہ ہمارے خوابوں کا خاتمہ اور ہماری واحد امید ہے۔ ہم مناسب تحقیقات چاہتے ہیں تاکہ کسی اور خاندان کو ہماری طرح تکلیف نہ اٹھانی پڑے"۔

For All Latest Updates

TAGGED:

INFANT DIES IN GHMCGUWAHATI MEDICAL COLLEGEGHMCBABY DIED FALLING FROM BED IN GHMCINFANT DIES IN GMCH

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.