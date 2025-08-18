گوہاٹی: گوہاٹی میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل (جی ایم سی ایچ) کے آئی سی یو میں ایک چار دن کی بچی مبینہ طور پر اپنے بستر سے پھسل جانے سے نیچے گر گئی جس کے بعد وہ دم توڑ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی بستر پر دو اور بچے بھی رکھے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد متاثرہ کے اہل خانہ نے اسپتال انتظامیہ پر سنگین لاپرواہی کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے احتساب کو یقینی بنانے اور آئی سی یو کی سہولیات کو اپ گریڈ کرنے کی اپیل کی ہے۔
کیا ہے واقعہ: یہ واقعہ پیر کی علی الصبح اسپتال کی تیسری منزل پر واقع نوزائیدہ آئی سی یو میں پیش آیا۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ آئی سی یو بیڈز کی حالت بہت خراب تھی۔ بستروں پر پٹے بندھے ہوئے تھے اور اتنی بھیڑ تھی کہ دو تین بچوں کو ایک ہی بستر پر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے انصاف اور احتساب کا مطالبہ کرتے ہوئے بھنگ گڑھ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔
متاثرہ خاندان کا کیا کہنا ہے؟
غم زدہ والد اتپل بوردولوئی، جو نون متی کے بیجوئے نگر کے رہائشی ہیں، نے کہا، "میرا پہلا بچہ، جو کل دوپہر تک ہنس رہا تھا، آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں اس کی مکمل تحقیقات چاہتا ہوں۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سمیت تمام ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے۔"
ہسپتال انتظامیہ کی وضاحت
جی ایم سی ایچ کے پرنسپل ڈاکٹر اچیوتا بیشیا نے اعتراف کیا کہ نوزائیدہ آئی سی یو میں زیادہ بھیڑ کی وجہ سے عملے کو اکثر کئی بچوں کو ایک ہی بستر پر رکھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا، "جی ایم سی ایچ میں یہ اس طرح کا پہلا واقعہ ہے۔ ہم نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کریں گے۔ بچے کو یرقان کی وجہ سے داخل کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے، وہ فوٹو تھراپی کے بستر سے گر گئی تھی۔ ہم نے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔"
ادارے کا دفاع کرتے ہوئے جی ایم سی ایچ کے پرنسپل ڈاکٹر اچیوتا باشیا نے ایک تبصرہ کیا جس سے تنازعہ کھڑا ہوگیا۔ پرنسپل نے کہا کہ حادثات کاروں اور ہیلی کاپٹر سے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کا استعمال چھوڑ دیں۔
غفلت پر پردہ ڈالنے کی کوشش
اہل خانہ نے اس وضاحت کو غفلت کو چھپانے کی کوشش قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ غمزدہ چچا نے کہا، "ہسپتال اسے ایک حادثے کی طرح دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس کا موازنہ سڑک یا ہیلی کاپٹر کے حادثے سے بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے، یہ ہمارے خوابوں کا خاتمہ اور ہماری واحد امید ہے۔ ہم مناسب تحقیقات چاہتے ہیں تاکہ کسی اور خاندان کو ہماری طرح تکلیف نہ اٹھانی پڑے"۔