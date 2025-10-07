سابق وزیراعظم ایچ ڈی دیوے گوڑا ہسپتال میں داخل
بھارت کے سابق وزیراعظم اور جے ڈی (ایس) کے سربراہ ایچ ڈی دیوے گوڑا کی طبیعت ناساز ہونے کے بعد انہیں ہسپتال میں داخل کرایاگیا۔
Published : October 7, 2025 at 7:06 PM IST
بنگلور : 92 سالہ بزرگ رہنما کو پیشاب کی نالی کے انفیکشن (UTI) کے باعث شدید بخار اور سردی لگنے کے بعد بنگلورو کے منی پال ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ پیر، 6 اکتوبر 2025 کی شام کو پیش آیا۔ ڈاکٹروں نے ان کی حالت کو مستحکم قرار دیا ہے، تاہم انہیں قریبی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔
ہسپتال کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، مسٹر دیوے گوڑا کو انفیکشن کے ساتھ داخل کیا گیا تھا اور وہ اس وقت طبی علاج سے گزر رہے ہیں۔ ماہرین کی ایک ٹیم ان کی حالت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان کے داماد اور بنگلورو رورل کے ایم پی، ڈاکٹر سی این منجوناتھ نے بتایا کہ انہیں آئی سی یو میں رکھا گیا ہے۔
ڈاکٹر منجوناتھ نے مزید وضاحت کی کہ انہیں ایک یا دو دن آئی سی یو میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد انہیں وارڈ میں منتقل کیا جائے گا۔ یو ٹی آئی کی وجہ سے ان کے گردوں کے پیرامیٹرز بھی متاثر ہوئے تھے۔ امید ہے کہ وہ چند مزید دنوں تک ہسپتال میں رہیں گے اور پھر انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔
قابل ذکر ہے کہ مسٹر دیوے گوڑا اپنی عمر کے باوجود سیاسی معاملات میں فعال ہیں۔ وہ حالیہ ہفتوں میں پارٹی کی سرگرمیوں سے متعلق کئی میٹنگوں میں شرکت کر رہے تھے۔ ان کی یہ سرگرمیاں ان کے عزم اور لگن کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان کی صحت یابی ملک کے سیاسی منظرنامے کے لیے اہم ہے۔