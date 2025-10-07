ETV Bharat / state

سابق وزیراعظم ایچ ڈی دیوے گوڑا ہسپتال میں داخل

بھارت کے سابق وزیراعظم اور جے ڈی (ایس) کے سربراہ ایچ ڈی دیوے گوڑا کی طبیعت ناساز ہونے کے بعد انہیں ہسپتال میں داخل کرایاگیا۔

سابق وزیراعظم ایچ ڈی دیوے گوڑا ہسپتال میں داخل (فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 7, 2025 at 7:06 PM IST

2 Min Read
بنگلور : 92 سالہ بزرگ رہنما کو پیشاب کی نالی کے انفیکشن (UTI) کے باعث شدید بخار اور سردی لگنے کے بعد بنگلورو کے منی پال ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ پیر، 6 اکتوبر 2025 کی شام کو پیش آیا۔ ڈاکٹروں نے ان کی حالت کو مستحکم قرار دیا ہے، تاہم انہیں قریبی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔

ہسپتال کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، مسٹر دیوے گوڑا کو انفیکشن کے ساتھ داخل کیا گیا تھا اور وہ اس وقت طبی علاج سے گزر رہے ہیں۔ ماہرین کی ایک ٹیم ان کی حالت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان کے داماد اور بنگلورو رورل کے ایم پی، ڈاکٹر سی این منجوناتھ نے بتایا کہ انہیں آئی سی یو میں رکھا گیا ہے۔

ڈاکٹر منجوناتھ نے مزید وضاحت کی کہ انہیں ایک یا دو دن آئی سی یو میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد انہیں وارڈ میں منتقل کیا جائے گا۔ یو ٹی آئی کی وجہ سے ان کے گردوں کے پیرامیٹرز بھی متاثر ہوئے تھے۔ امید ہے کہ وہ چند مزید دنوں تک ہسپتال میں رہیں گے اور پھر انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔

یہ بھی پڑھیں: سابق وزیر اعظم ایچ ڈی دیوی گوڑا نے شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کا دورہ کیا - HD Deve Gowda visits Baramulla

قابل ذکر ہے کہ مسٹر دیوے گوڑا اپنی عمر کے باوجود سیاسی معاملات میں فعال ہیں۔ وہ حالیہ ہفتوں میں پارٹی کی سرگرمیوں سے متعلق کئی میٹنگوں میں شرکت کر رہے تھے۔ ان کی یہ سرگرمیاں ان کے عزم اور لگن کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان کی صحت یابی ملک کے سیاسی منظرنامے کے لیے اہم ہے۔

