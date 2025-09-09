سابق ایم ایل اے ہو گئے سائبر ٹھگی کا شکار، 31 لاکھ روپئے کا چونا لگایا، جانیں ڈیجیٹل گرفتاری کیا ہے اور کیسے بچیں؟
سابق ایم ایل اے کو مبینہ طور پر ایک دھوکہ باز کی کال موصول ہوئی جس نے سی بی آئی افسر ہونے کا دعویٰ کیا۔
Published : September 9, 2025 at 5:05 PM IST
بنگلورو: سنٹرل بیورو آف انوسٹی گیشن (سی بی آئی) کے اہلکار ظاہر کرتے ہوئے دھوکہ دہی کرنے والوں نے مبینہ طور پر کرناٹک کے بیدر ضلع میں اوراد اسمبلی حلقہ کے سابق ایم ایل اے گنڈپا وکیل کو "ڈیجیٹل گرفتاری" کرکے ان سے 30.99 لاکھ روپے لے لئے۔ کریمنل انویسٹی گیشن ڈپارٹمنٹ (سی آئی ڈی) کے سائبر کرائم پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔
جعلی سی بی آئی کال اور دھمکیاں: 12 اگست کو، سابق ایم ایل اے کو مبینہ طور پر ایک دھوکہ باز کی کال موصول ہوئی جس نے سی بی آئی افسر ہونے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گنڈپا وکیل کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور اے ٹی ایم کارڈ منی لانڈرنگ کیس میں سی بی آئی کے ذریعہ گرفتار ایک مشتبہ شخص کے پاس ملا ہے۔ فون کرنے والے نے ان سے کہا آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔
بعد ازاں، ایک اور شخص نے، جو تفتیشی افسر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے، وکیل سے رابطہ کیا، ان کی ذاتی اور جائیداد کی تفصیلات حاصل کیں اور انہیں بتایا کہ ان کو "ڈیجیٹل گرفتار کیا گیا ہے۔"
ایک جعلی عدالتی ڈرامہ: اگلے ہی دن، دھوکہ بازوں نے ویڈیو کال کے ذریعے ایک جعلی آن لائن "عدالت" لگائی۔ ایک جج کے طور پر، ایک ملزم نے گنڈپا وکیل کو ایک حلف نامہ پر دستخط کرنے کے لیے کہا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ بے قصور ہے، پھر ان کو آر ٹی جی ایس کے ذریعے ایک نامزد بینک اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے بطور سیکیورٹی ڈپازٹ اس یقین دہانی کے ساتھ جمع کرنے کا حکم دیا کہ رقم "تحقیقات" کے بعد واپس کر دی جائے گی۔
اگلے 8 دنوں میں، 12 اگست سے 18 اگست کے درمیان، دھوکہ بازوں نے متعدد لین دین کے ذریعے سابق ایم ایل اے سے کل 30.99 لاکھ روپے لے یے۔ جب وعدہ کی گئی رقم واپس نہیں کی گئی اور ملزم نے جواب دینا چھوڑ دیا تو گنڈپا وکیل کو احساس ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور انہوں نے سی آئی ڈی کے سائبر کرائم پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔
ڈیجیٹل گرفتاری کیا ہے؟ سائبر کرائمین ویڈیو کالز پر پولیس یا نفاذ کرنے والے اہلکاروں کی نقالی کرتے ہیں اور متاثرین کو من گھڑت الزامات جیسے بینک اکاؤنٹس، آدھار یا سم کارڈ کا غیر قانونی استعمال، یا ان کے نام پر منشیات رکھنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ متاثرین سے کہا جاتا ہے کہ جب تک "تفتیش" ختم نہیں ہو جاتی ویڈیو کال کو منقطع نہ کریں۔
بالآخر، وہ گرفتاری سے بچنے یا اپنا نام صاف کرنے کے لیے شرط کے طور پر رقم ادا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ درحقیقت، یہ کسی شخص کو اسکرین کے سامنے "عملی طور پر اسیر" رکھ کر پیسے بٹورنے کا ایک طریقہ ہے - ایک تکنیک جسے اب "ڈیجیٹل گرفتاری" کہا جاتا ہے۔
پولیس کا مشورہ، ہوشیار رہیں: پولیس حکام نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہوشیار رہیں اور ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔
ویڈیو کالز پر تفتیش نہ کریں: سرکاری تفتیشی ایجنسیاں جیسے سی بی آئی، ای ڈی یا ریاستی پولیس ویڈیو کالوں پر پوچھ گچھ نہیں کرتی ہیں۔
ذاتی معلومات کا اشتراک نہ کریں: حساس معلومات جیسے بینک کی تفصیلات، آدھار یا جائیداد کے ریکارڈ کو آن لائن شیئر کرنے سے گریز کریں۔
رقم منتقل نہ کریں: حقیقی تفتیشی ایجنسیاں کیس بند کرنے یا چھوڑنے کے لیے کبھی بھی رقم کا مطالبہ نہیں کرتی ہیں۔
مشکوک کال کی اطلاع دیں: کسی بھی مشکوک کال کی اطلاع نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل (cybercrime.gov.in) یا ہیلپ لائن نمبر 1930 پر فوری طور پر دینی چاہیے۔
پولیس نے زور دیا کہ لوگوں کو دھمکیوں کے آگے جھکنے کے بجائے قریبی پولیس اسٹیشن سے رابطہ کرکے اس طرح کی کالز کی تصدیق کرنی چاہیے۔