سابق رکن اسمبلی اور بی جے پی لیڈر اکتیس سال پرانے دوہرے قتل کیس میں مجرم قرار، گیارہ ستمبر کو سنایا جائے گا فیصلہ
چھوٹے سنگھ چوہان 2007 سے 2012 تک بی ایس پی کے کالپی کے رکن اسمبلی تھے، بعد میں وہ بی جے پی میں شامل ہوگئے۔
Published : September 9, 2025 at 4:22 PM IST
جالون، اترپردیش: 31 سال پرانے دوہرے قتل کیس کا بڑا فیصلہ آگیا۔ ایڈیشنل سیشن کورٹ/ای سی ایکٹ عدالت نے پیر کو سابق ایم ایل اے اور موجودہ بی جے پی لیڈر چھوٹے سنگھ چوہان کو مجرم ٹھہرایا اور گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ عدالت نے ان کی حاضری سے استثنیٰ کی درخواست مسترد کر دی۔ اب اس کیس میں سزا کا اعلان 11 ستمبر کو کیا جائے گا۔
یہ معاملہ 30 مئی 1994 کا ہے۔ چرکھی تھانہ علاقہ کے گاؤں ونورا وید کے رہنے والے رام کمار نے رپورٹ درج کرائی تھی کہ گاؤں کے کچھ لوگ ہتھیاروں سے لیس اس کے گھر پہنچے اور اندھا دھند فائرنگ شروع کردی۔ اس میں اس کے بھائی راجکمار عرف راجہ بھیا اور جگدیش شرن کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جب کہ دوسرا زخمی ہو گیا تھا۔
گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت میں سرینڈر کیا
واقعے کے بعد پولیس نے چھوٹے سنگھ چوہان اور دیگر ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل کی تھی۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے اس نے عدالت میں ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے باوجود، چھوٹے سنگھ چوہان نے سیاست میں قدم رکھا اور 2007 سے 2012 تک بی ایس پی سے کالپی کے ایم ایل اے رہے۔ بعد میں وہ بی جے پی میں شامل ہو گئے۔
ہائی کورٹ سے ملی ضمانت
سابق رکن اسمبلی اور بی جے پی لیڈر کو اس معاملہ میں ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی اور گورنر نے بھی مقدمہ واپس لینے کا حکم دیا۔ لیکن مدعی فریق نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، جہاں گورنر کے حکم کو منسوخ کرتے ہوئے سماعت دوبارہ شروع کرنے کی ہدایات دی گئیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر حال ہی میں اورائی میں سماعت شروع ہوئی۔ پیر کو جج بھارتینڈو نے چھوٹے سنگھ چوہان کو مجرم قرار دیتے ہوئے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ اب عدالت 11 ستمبر کو سزا سنائے گی۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔