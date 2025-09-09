ETV Bharat / state

سابق رکن اسمبلی اور بی جے پی لیڈر اکتیس سال پرانے دوہرے قتل کیس میں مجرم قرار، گیارہ ستمبر کو سنایا جائے گا فیصلہ

چھوٹے سنگھ چوہان 2007 سے 2012 تک بی ایس پی کے کالپی کے رکن اسمبلی تھے، بعد میں وہ بی جے پی میں شامل ہوگئے۔

former mla and bjp leader found guilty in 31 year old double murder case Urdu News
سابق ایم ایل اے چھوٹے سنگھ چوہان کو سزا (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 9, 2025 at 4:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

جالون، اترپردیش: 31 سال پرانے دوہرے قتل کیس کا بڑا فیصلہ آگیا۔ ایڈیشنل سیشن کورٹ/ای سی ایکٹ عدالت نے پیر کو سابق ایم ایل اے اور موجودہ بی جے پی لیڈر چھوٹے سنگھ چوہان کو مجرم ٹھہرایا اور گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ عدالت نے ان کی حاضری سے استثنیٰ کی درخواست مسترد کر دی۔ اب اس کیس میں سزا کا اعلان 11 ستمبر کو کیا جائے گا۔

یہ معاملہ 30 مئی 1994 کا ہے۔ چرکھی تھانہ علاقہ کے گاؤں ونورا وید کے رہنے والے رام کمار نے رپورٹ درج کرائی تھی کہ گاؤں کے کچھ لوگ ہتھیاروں سے لیس اس کے گھر پہنچے اور اندھا دھند فائرنگ شروع کردی۔ اس میں اس کے بھائی راجکمار عرف راجہ بھیا اور جگدیش شرن کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جب کہ دوسرا زخمی ہو گیا تھا۔

گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت میں سرینڈر کیا

واقعے کے بعد پولیس نے چھوٹے سنگھ چوہان اور دیگر ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل کی تھی۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے اس نے عدالت میں ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے باوجود، چھوٹے سنگھ چوہان نے سیاست میں قدم رکھا اور 2007 سے 2012 تک بی ایس پی سے کالپی کے ایم ایل اے رہے۔ بعد میں وہ بی جے پی میں شامل ہو گئے۔

ہائی کورٹ سے ملی ضمانت

سابق رکن اسمبلی اور بی جے پی لیڈر کو اس معاملہ میں ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی اور گورنر نے بھی مقدمہ واپس لینے کا حکم دیا۔ لیکن مدعی فریق نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، جہاں گورنر کے حکم کو منسوخ کرتے ہوئے سماعت دوبارہ شروع کرنے کی ہدایات دی گئیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر حال ہی میں اورائی میں سماعت شروع ہوئی۔ پیر کو جج بھارتینڈو نے چھوٹے سنگھ چوہان کو مجرم قرار دیتے ہوئے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ اب عدالت 11 ستمبر کو سزا سنائے گی۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

بے روزگار اور سیلف روزگار افراد کی خودکشی میں اضافہ

کوٹہ میں نیٹ کی تیاری کر رہے طالب علم نے خودکشی کر لی

سرکاری نوکری کے لالچ میں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، پولیس نے کیا گرفتار

Suicide in Telangana نظام آباد میں میڈیکل طالب علم کی خودکشی

بھارت میں طلباء میں خودکشی کے واقعات چونکا دینے والے ہیں، کیا یہی ہے بڑی وجہ؟

نیٹ امتحان میں کم رینک کی وجہ سے طالب علم کی خودکشی؛ کوٹا میں رہ کر کی تھی تیاری

خاتون کانسٹیبل کے شوہر نے تھانے کے احاطے میں خودکشی کر لی!!!!، وجہ جان کر ہوجائیں گے حیران

عاشق کی ملی بھگت سے شوہر کا قتل، ماں کو عمر قید اور بیٹے کی گواہی پر دو مجرموں کو سزا، عدالت نے کہا: یہ رشتوں میں ہے خیانت

باغپت میں دن دہاڑے ہائی وے پر نوجوان کا قتل، کار میں سوار بدمعاشوں نے بائک کو ٹکر ماری، پھر کار سے نیچے اتر کر سینے میں مار دی گولی

For All Latest Updates

TAGGED:

FORMER MLA CHHOTE SINGH GUILTYFORMER BJP MLA CHHOTE SINGH GUILTYBJP LEADER CHHOTE SINGH MURDERERMURDERER FORMER MLA CHHOTE SINGHBJP LEADER CONVICTED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.