آگرہ: سابق آئی اے ایس عبدالصمد کے خلاف انسداد بدعنوانی ایکٹ کی دفعات کے تحت ویجیلنس پولیس اسٹیشن آگرہ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے، جو ایس پی لیڈر اعظم خان کے قریبی تھے۔ سابق آئی اے ایس عبدالصمد کے خلاف سال 2022 میں ویجیلنس انکوائری کا حکم دیا گیا تھا۔ ویجیلنس نے ان سے تفتیش کی اور پوچھ گچھ کی۔ سابق آئی اے ایس نے ویجیلنس کی پوچھ گچھ میں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، جس کے بعد مقدمہ درج کیا گیا۔
ایس پی ویجیلنس آگرہ سیکٹر آلوک شرما نے بتایا کہ تحقیقات کی ذمہ داری ملنے کے بعد ویجیلنس کے انسپکٹر رویندر کمار دوبے نے جانچ کی۔ تحقیقات کے بعد رپورٹ حکومت کو بھیج دی گئی۔ اب حکومت کی منظوری کے بعد سابق آئی اے ایس عبدالصمد کے خلاف آگرہ ویجیلنس پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ میونسپل کمشنر غازی آباد کے طور پر اپنی پوسٹنگ کے دوران، سابق آئی اے ایس عبدالصمد نے اثاثوں کے حصول اور خاندان کی خوراک میں 55984119 روپے خرچ کیے، جبکہ سابق آئی اے ایس نے تمام ذرائع سے کل 26270428 روپے کمائے۔ انہوں نے اپنی آمدنی سے 29714491 روپے زیادہ خرچ کیے تھے۔ یہ ان کی آمدنی کا 113 فیصد زیادہ تھا۔
ایس پی ویجیلنس آگرہ سیکٹر آلوک شرما نے کہا کہ تحقیقات میں پائے جانے والے ثبوتوں کی بنیاد پر تفتیشی افسر نے سابق آئی اے ایس عبدالصمد سے ان کی آمدنی کا ثبوت مانگا، لیکن سابق آئی اے ایس کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ جانچ میں ویجیلنس کو اعظم گڑھ، جونپور، لکھنؤ میں ان کی جائیدادوں کا بھی پتہ چلا۔ تاہم اس معاملے میں ان جائیدادوں کا انکشاف نہیں کیا گیا ہے۔
مارچ 2023 میں، سابق آئی اے ایس عبدالصمد کو اسمبلی میں استحقاق کی خلاف ورزی کے معاملے میں پانچ پولیس اہلکاروں کے ساتھ رات 12 بجے تک قید کی سزا سنائی گئی۔ انہوں نے کانپور میں ایم ایل اے رہنے والے سلیل وشنوئی کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر ایوان میں معافی بھی مانگی۔
ایس پی حکومت میں ان کا شمار ریاست کے سب سے طاقتور افسروں میں ہوتا تھا۔ سابق آئی اے ایس عبدالصمد اس وقت ایس پی حکومت میں سب سے طاقتور کابینہ وزیر اعظم خان کے قریب تھے۔ سابق آئی اے ایس عبدالصمد ایس پی حکومت میں وزیر اعظم خان کے نمائندے کے طور پر جانے جاتے تھے۔ سابق آئی اے ایس عبدالصمد کی رہائش ورینداون یوجنا سیکٹر 11، رائے بریلی روڈ لکھنؤ میں ہے۔ اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔