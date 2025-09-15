ETV Bharat / state

بلند شہر میں بی جے پی کے سابق بلاک سربراہ کا گلا کاٹ کر قتل؛ کمرے میں بستر پر خون میں لت پت ملی لاش

سابق بلاک چیف ونود چودھری کے خلاف کئی مجرمانہ مقدمات درج تھے، وہ حال ہی میں ضمانت پر جیل سے رہا ہوئے تھے۔

former bjp block chief khurja vinod chaudhary murdered in bulandshahr by slitting throat Urdu News
بلند شہر میں بی جے پی لیڈر کے قتل کے بعد پولیس ٹیم جائے وقوعہ کی جانچ کر رہی ہے (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 15, 2025 at 2:56 PM IST

4 Min Read
بلند شہر، اترپردیش: یوپی کے بلند شہر میں حکمراں جماعت بی جے پی کے ایک رہنما کا قتل کر دیا گیا۔ کھرجہ کے سابق بلاک چیف ونود چودھری کی خون میں لت پت لاش پارٹی دفتر کے ایک کمرے میں بستر پر ملی۔ قتل گلا کاٹ کر کیا گیا۔ پولیس تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جرم کرنے کے بعد ملزمین دفتر میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کا ڈی وی آر بھی ساتھ لے گئے ہیں۔

کھرجہ کے سابق بلاک چیف مہندر سنگھ کا بیٹا ونود چودھری (50) اور رام گڑھی گاؤں کے رہنے والے جیور اکیلے رہتے تھے۔ ان کی بیوی اور بچے دہلی میں رہتے ہیں۔ ونود کی لاش ان کے بھائی بنٹی کو جنکشن روڈ پر واقع گاؤں زاہد پور کلا میں پارٹی دفتر میں پڑی ہوئی ملی۔

گلا کاٹ کر کیا گیا قتل

سابق بلاک چیف کو گلا کاٹ کر قتل کیا گیا۔ لاش کی اطلاع ملتے ہی بنٹی نے پولیس کو اطلاع دی۔ ایس ایس پی دنیش کمار سنگھ نے موقع پر پہنچ کر اپنی ٹیم کے ساتھ تحقیقات شروع کردی۔ دہلی میں ونود کی بیوی اور بچوں کو ان کی موت کی اطلاع دی گئی ہے۔

موقع سے ملے اہم سراغ

ایس پی رورل ڈاکٹر تیجویر سنگھ نے بتایا کہ موقع سے اہم سراغ ملے ہیں۔ جلد ہی جرم کا پتہ چل جائے گا۔ ملزمین کو گرفتار کرکے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی لیڈر ونود چودھری کے خلاف کئی مجرمانہ معاملے درج ہیں۔ وہ ماضی میں جیل بھی گئے۔ حال ہی میں ونود چودھری کو ضمانت پر جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ قتل کے پیچھے دشمنی کا بھی امکان ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

