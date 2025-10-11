کرناٹک میں دو الگ الگ واقعات میں مغربی بنگال کے پانچ مزدور ہلاک
کرناٹک سے دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے جہاں دو حادثات میں مغربی بنگال کے پانچ مزدور ہلاک ہوگئے۔
Published : October 11, 2025 at 6:23 PM IST
بنگلور : بنگلور کے بیلندور علاقے میں ایک زیر تعمیر عمارت میں دو مزدور 13ویں منزل سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ جمعہ کی دوپہر کو پیش آیا، جب وہ بالکونی پر کام کر رہے تھے۔ بالکونی کے گرنے سے دونوں مزدور نیچے آ گرے۔ متوفین کی شناخت عامر حسین (33) اور ممتاز علی (28) کے نام سے ہوئی ہے، جو مغربی بنگال کے سون پور سے تعلق رکھتے تھے۔
پولیس نے ٹھیکیدار کمپنی اور سائٹ انجینئر کے خلاف غفلت برتنے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ چھ افراد کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ راما نگر میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک جھونپڑی میں آگ لگنے سے تین مزدور ہلاک ہو گئے۔ یہ آگ 7 اکتوبر کو ایل پی جی سلنڈر سے گیس لیک ہونے کی وجہ سے لگی تھی۔ اس حادثے میں سات مزدور شدید زخمی ہوئے تھے۔
یہ بھی پڑھیں: چینئی : اینور تھرمل پاور سائٹ پر اسٹیل آرچ گرنے سے 9 مزدور ہلاک
وکٹوریہ ہسپتال میں زیر علاج تین مزدور، منورل شیخ، جاوید علی اور تاجبل، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ باقی چار زخمیوں کی حالت اب بھی تشویشناک ہے۔ یہ مزدور بھی مغربی بنگال سے آئے تھے۔ یہ تمام مزدور مغربی بنگال سے روزانہ اجرت پر کام کرنے کرناٹک آئے تھے۔ وہ تعمیراتی مقامات کے قریب عارضی جھونپڑیوں میں رہتے تھے، جہاں وہ کھانا پکاتے اور آرام کرتے تھے۔ گیس سلنڈر سے لیک ہونے والی گیس کی وجہ سے آگ لگی، جب ایک مزدور نے صبح بیڑی جلائی۔