ادے پور میں خوفناک سڑک حادثہ: ایک بھینس کو بچانے کی کوشش میں پانچ گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، چار افراد کی المناک موت
ادے پور میں بھینس کو بچانے کی کوشش میں پانچ گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں۔ بولیرو میں سوار چار افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔
Published : October 12, 2025 at 12:25 AM IST
ادے پور، راجستھان: راجستھان کے ادے پور ضلع میں ہفتہ کی رات ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ یہ حادثہ رشبھ دیو تھانہ علاقے میں میور مل کے قریب پیش آیا، جس میں ایک بولیرو سمیت پانچ گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ بولیرو میں سوار چار افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جب کہ متعدد زخمی ہو گئے۔
ایک بھینس کو بچانے کی کوشش میں بڑا حادثہ پیش آیا: رشبھ دیو پولیس اسٹیشن آفیسر بھرت سنگھ راجپوروہت نے بتایا کہ یہ واقعہ ادے پور-احمد آباد قومی شاہراہ پر پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہائی وے پر اچانک ایک بھینس نمودار ہوئی۔ اسے بچانے کی کوشش میں ایک کار ڈیوائیڈر کو عبور کر کے دوسری لین میں گھس گئی اور گزرنے والی گاڑیوں سے ٹکرا گئی۔ پیچھے سے آنے والی گاڑیاں بھی آپس میں ٹکرا گئیں۔ ان گاڑیوں میں ایک ٹینکر، ایک ٹرک، ایک بولیرو جیپ اور ایک کار شامل تھی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ ایک کار مکمل طور پر کچل گئی۔ جائے وقوعہ پر کافی چیخ و پکار اور شور مچ گیا۔ مقامی لوگ فوری طور پر موقع پر پہنچے اور پولیس کو اطلاع دی۔
عینی شاہدین کے مطابق کار بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر کو عبور کر کے ہائی وے کی دوسری لین میں گھس گئی۔ ادے پور سے آنے والے ایک ٹریلر نے چار لوگوں کو کچل دیا جو ابھی بولیرو سے اترے تھے۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ چاروں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ حادثے کے بعد ہائی وے پر طویل ٹریفک جام ہو گیا اور لوگوں کی بڑی تعداد جائے وقوعہ پر جمع ہو گئی۔ لوگ بکھری ہوئی لاشیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔
راحت اور بچاؤ کاموں میں مصروف پولیس
اطلاع ملتے ہی رشبھ دیو تھانہ پولیس موقع پر پہنچی۔ پولیس نے فوری طور پر راحت اور بچاؤ کام شروع کر دیا۔ کرین کے ذریعے تباہ شدہ گاڑیوں کو سڑک سے ہٹایا گیا۔ جائے وقوعہ پر موجود اہلکار اس بات کو یقینی بنا رہے تھے کہ کوئی بھی گاڑیوں کے اندر نہ پھنس جائے۔ زخمیوں کو فوری طور پر رشبھ دیو اسپتال لے جایا گیا۔ کیلاش ولد گنپت لال ساکنہ کشن گڑھ اجمیر جو کہ شدید زخمی تھا کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ادے پور ریفر کر دیا گیا۔ سب ڈویژنل آفیسر بھاگ چند ریگر اور اسٹیشن آفیسر بھرت سنگھ راجپوروہت پولیس ٹیم کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔
مرنے والے سالمبر کے علاقے کے رہائشی تھے
مرنے والوں کی شناخت انیل (30) ولد مول چند مینا کے طور پر ہوئی ہے جو سالمبر کے سیماڑی علاقے میں بھورائی گھاٹہ کے رہنے والے تھے۔ ایشور، ولد دھولا مینا، ڈنگر پور کے کھیما کے رہنے والے؛ جیجا دیوی (24)، جتیندر کمار کٹارا کی بیوی، جو سیماڑی کے شکتاوتون کا گڑھا کے رہائشی ہیں۔ اور بسنتی (54)، بھورائی گھاٹہ کے رہنے والے مول چند مینا کی بیوی۔ تمام مرنے والے ادے پور میں اپنے خاندان سے ملنے گئے تھے اور گھر واپس جا رہے تھے۔ وہ بولیرو گاڑی میں اپنے گاؤں بھورائی گھاٹہ جا رہے تھے۔
انتظامیہ نے صورتحال پر قابو پالیا ہے: رشبھ دیو پولیس اسٹیشن آفیسر بھرت سنگھ راجپوروہت نے بتایا کہ پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ مرنے والوں کے اہل خانہ کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ حادثے کے باعث شاہراہ پر تقریباً دو گھنٹے تک ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ بعد ازاں پولیس نے جام کلیئر کرایا اور ٹریفک بحال کرائی۔