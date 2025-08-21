حیدرآباد: خاندان کے پانچ افراد کی لاشیں برآمد، اجتماعی خودکشی کا شبہ

حیدرآباد: تلنگانہ کے حیدرآباد میں سائبرآباد پولیس کمشنریٹ کے میاں پور پولیس اسٹیشن حدود میں محبوب پیٹ میں جمعرات کو ایک ہی خاندان کے پانچ افراد گھر پر پراسرار حالات میں مردہ پائے گئے۔ پولیس نے بتایا کہ مرنے والوں میں ایک شخص، اس کی بیوی، بیٹی، داماد اور ایک دو سالہ بچہ شامل ہے، جن کی شناخت لکشمیا (60)، وینکٹما (55)، انیل (32)، کویتا (24) اور اپو (2) کے طور پر کی گئی ہے۔ ان کا تعلق کرناٹک کے گلبرگہ ضلع سے تھا اور وہ گزشتہ چھ سالوں سے حیدرآباد میں رہ رہے تھے۔
میاں پور پولیس نے کہاکہ "ہمیں اطلاع ملی تھی کہ ایک ہی خاندان کے پانچ افراد محبوب پیٹ علاقے میں ان کی رہائش گاہ پر مردہ پائے گئے ہیں۔ مرنے والوں میں ایک شخص، اس کی بیوی، ان کی بیٹی، داماد اور پوتی شامل ہیں۔" انہوں نے مزید کہا، "ہم نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور فی الحال اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔" ابتدائی تحقیقات کے مطابق پولیس کو شبہ ہے کہ ان کی موت خودکشی سے ہوئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے تاکہ موت کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ سائبرباد پولیس کی ایک ٹیم اہم شواہد اکٹھے کرنے جائے وقوعہ پر پہنچی۔
گھر پہنچنے والے کچھ رشتہ داروں نے بتایا کہ وہ موت کی وجہ سے لاعلم ہیں۔ لکشمیا ایک تعمیراتی مزدور کے طور پر کام کرتا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کی بیٹی اور داماد عزیز نگر میں مقیم تھے۔ رشتہ داروں اور دوستوں کے مطابق کویتا اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہفتہ قبل اپنے آبائی مقام آئی تھی اور دوسری مقام پر رہائش کی تلاش میں تھی۔ انیل نے بدھ کی شام اپنے ایک دوست کو فون کرکے بتایا کہ اسے مکان مل گیا ہے اور وہ جمعرات کو شفٹ ہو جائیں گے۔
پولیس نے بتایا کہ انیل ایک تعمیراتی مزدور کے طور پر کام کر رہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ خاندان روزی روٹی کے لیے حیدرآباد شفٹ ہوا تھا۔ ان کی جانب سے قرضہ لیا گیا تھا جسے وہ ادا کررہے تھے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ انہوں نے مالی تنگی کی وجہ سے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہو گا۔ ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ موت کی وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی وصولی کے بعد معلوم ہو سکے گی اور تفتیشی اہلکار تحقیقات کے حصے کے طور پر رشتہ داروں اور دوستوں کے بیانات ریکارڈ کر رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: بیٹی کی خراب صحت کی وجہ سے ذہنی دباؤ اور شادی میں رکاوٹ! باپ نے بیٹی کو قتل کیا، پھر خودکشی کر لی - FATHER COMMITS SUICIDE
خودکشی کوئی حل نہیں ہے: اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں، یا کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو ذہنی و جذباتی مدد کی ضرورت ہے، تو فوری طور پر سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7 دستیاب) یا ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں، جو پیر تا ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے۔