مہاراشٹر کے جلگاؤں میں برقی تار کی زد میں آنے سے خاندان کے پانچ افراد ہلاک

جلگاؤں: مہاراشٹر کے جلگاؤں ضلع میں جنگلی جانوروں سے فصلوں کو بچانے کے لیے ایک کھیت کے ارد گرد لگائے گئے برقی تار سے حادثاتی طور پر رابطے میں آنے کے بعد دو لڑکوں سمیت خاندان کے پانچ افراد بجلی سے جھلس گئے۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ جہاں ایک ڈیڑھ سالہ بچی محفوظ رہی، وہیں دو جنگلی سور بھی موقع پر مردہ پائے گئے۔ یہ واقعہ منگل کی رات دیر گئے ایرنڈول کے ورکھیڈی گاؤں میں پیش آیا اور بدھ کی صبح منظر عام پر آیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ’ایک شخص، اس کی بیوی، ایک بزرگ خاتون اور دو لڑکے مردہ پائے گئے۔
پولیس نے بتایا کہ مرنے والے افراد مدھیہ پردیش سے کھیت مزدور کے طور پر کام کرنے آئے تھے۔ وہ گذشہ کئی مہینوں سے کھیتوں کے قریب مقیم تھے۔ جلگاؤں کے ایس پی مہیشور ریڈی نے کہاکہ "یہ خاندان کام کے لیے مدھیہ پردیش کے وارکھیڈی سے آیا تھا۔ کھیت میں جاتے وقت وہ اچانک برقی تاروں سے رابطے میں آ گئے اور بجلی کا کرنٹ لگنے سے موت ہوگئی۔ یہ واقعہ بدھ کی دوپہر کو سامنے آیا۔"
اہلکار نے بتایا کہ مقامی پولیس اہلکاروں کی ایک ٹیم موقع پر پہنچی اور ان سبھی کو اسپتال لے گئی، جہاں انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نابالغ لڑکی کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ریڈی نے کہا کہ ایرنڈول پولیس اسٹیشن میں قتل کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا جا رہا ہے، اور کھیت کے مالک جس نے تاریں لگائی تھیں، کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: Incidents in Budgam بڈگام میں دو الگ الگ حادثات میں دو افراد ہلاک - etv bharat urdu news
انہوں نے مزید کہاکہ "تمام لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس نے علاقے میں رہنے والے لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ تحقیقات میں پتہ چلایا جارہا ہے کہ آیا یہ حادثہ، خودکشی یا قتل تھا۔" اہلکار نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔