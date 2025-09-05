راجستھان کے کچمان میں کار اور بس تصادم، پانچ افراد ہلاک

راجستھان کے ڈیڈوانہ-کچمن میں تیز رفتار کار بس سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک اور ایک درجن سے زیادہ زخمی ہوگئے۔
Published : September 5, 2025 at 9:02 PM IST
ڈڈوانہ-کچمن: راجستھان کے ڈڈوانا-کچمن ضلع کے مولاسر قصبے کے بائی پاس پر جمعہ کو ایک تیز رفتار کار ایک بس سے ٹکرا گئی، جس میں ایک خاتون سمیت کم از کم پانچ افراد کی موت ہو گئی اور بس کے ایک درجن سے زیادہ مسافر زخمی ہو گئے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار کار مخالف سمت سے آنے والی بس سے ٹکرا گئی۔ حکام نے بتایا کہ ایمبولینسوں نے متاثرین کو ابتدائی طبی امداد کے لیے مولاسر کمیونٹی ہیلتھ سینٹر پہنچایا۔ وہاں سے، شدید زخمیوں کو ڈڈوانا اور کچمان کے اسپتالوں میں ریفر کیا گیا، جب کہ دو شدید زخمی مریضوں کو بعد میں جدید علاج کے لیے جے پور منتقل کیا گیا۔
ڈیڈوانہ کے ایڈیشنل ایس پی ہمانشو شرما نے کہا، "کئی مسافروں کو مختلف اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ شدید زخمیوں کو جیور ریفر کر دیا گیا ہے، اور دیگر زیر علاج ہیں۔" اطلاع ملنے پر پولیس اور ایمرجنسی عملہ جائے وقوعہ پر پہنچ گیا، امدادی کارروائیاں شروع کیں اور ٹریفک کو بحال کرنے کے لیے تباہ شدہ گاڑیوں کو ہٹا کر سڑک کو کلیئر کیا۔ جاں بحق افراد کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا، پولیس نے حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تفتیش شروع کر دی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: دوسہ میں پک اپ اور کنٹینر میں خوفناک تصادم، 11 افراد ہلاک، متعدد زخمی
کچمن کے ایڈیشنل ایس پی نیمی چند کھاریا، سب ڈویژنل افسر سنیل چودھری، اور میونسپل کونسل کے چیئرمین سریش سکھوال سمیت سینئر افسران نے کچمن شہر کے ضلع اسپتال کا دورہ کیا۔ انہوں نے زخمیوں سے ملاقات کی اور علاج معالجے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی رپورٹ کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔