ETV Bharat / state

لکھنؤ ایئرپورٹ سے عازمین حج کا پہلا قافلہ روانہ، حج ہاؤس میں عازمین کے لیے وسیع انتظامات - HAJJ 2025

لکھنؤ ایئرپورٹ سے عازمین حج کی پہلی قافلہ روانہ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : April 29, 2025 at 7:30 AM IST | Updated : April 29, 2025 at 7:38 AM IST 4 Min Read

لکھنؤ: مولانا علی میاں میموریل حج ہاؤس سے حج کے لیے جانے والے عازمین حج کے پہلے قافلے کو اقلیتی بہبود کے وزیر اوم پرکاش راج بھر، وزیر مملکت دانش آزاد انصاری اور کئی مسلم مذہبی رہنماؤں نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ چوہدری چرن سنگھ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پہلے قافلے کے 268 عازمین حج سعودی عرب کے لیے روانہ ہوئے۔ ایئرپورٹ پر مسافروں کا پھولوں کے ہاروں سے استقبال کیا گیا۔ 12 مئی تک اتر پردیش کے تقریباً 5 ہزار عازمین لکھنؤ ایئرپورٹ سے سعودی عرب جائیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سے حاجی دیگر ہوائی اڈوں سے بھی اپنی سہولت کے مطابق روانہ ہوں گے۔ لکھنؤ ایئرپورٹ سے عازمین حج کی پہلی قافلہ روانہ (Etv Bharat) حج ہاؤس میں سہولیات کے لیے خصوصی انتظامات: ای ٹی وی بھارت نے حج ہاؤس کا جائزہ لیا۔ جہاں عازمین حج کے قیام، کھانے اور صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ کینٹین میں ٹھنڈے پانی کی سہولت سے لے کر سستے داموں کے کھانے تک سب کچھ دستیاب ہے۔ عازمین کو رخصت کرنے کے لیے آنے والے رشتہ داروں کے لیے حج ہاؤس کے باہر خیمے اور سبز قالین بچھائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گرمی سے نجات کے لیے بڑے بڑے کولر بھی لگائے گئے ہیں۔ تاہم پارکنگ کے مسئلے نے انتظامات پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ حج ہاؤس کے باہر پارکنگ کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت ٹریفک جام رہتا ہے۔ گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے دو کلومیٹر کے فاصلے پر جگہ مختص کی گئی ہے جس کی وجہ سے مسافروں اور ان کے اہل خانہ کو کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ بھکاریوں کی تعداد بھی ایک بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ مسافروں نے بتایا کہ بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں کئی بار چوری کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔

لکھنؤ ایئرپورٹ سے عازمین حج کی پہلی قافلہ روانہ (Etv Bharat) حج ہاؤس میں 2100 ریال تک حاصل کرنے کی سہولت: محکمہ حج کے ایگزیکٹیو آفیسر ایس پی تیواری نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے موبائل ٹوائلٹس، پینے کے صاف پانی اور ٹریفک پولیس کے ذریعے حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ حج ہاؤس میں ایس بی آئی کا ایک خصوصی کاؤنٹر بھی قائم کیا گیا ہے۔ جہاں مسافر 2100 سعودی ریال تک کی کرنسی کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ ریال کی اس رقم سے زیادہ کے تبادلے کے لیے بینک اکاؤنٹ کا ہونا لازمی ہے۔ لکھنؤ ایئرپورٹ سے عازمین حج کی پہلی قافلہ روانہ (Etv Bharat) وزیر دانش آزاد انصاری نے کیا معائنہ: اس دوران وزیر مملکت دانش آزاد انصاری نے حج ہاؤس پہنچ کر تمام انتظامات کا بغور معائنہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ مسافروں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کینٹین سے لے کر پورے کیمپس تک صفائی کے نظام کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایات دیے۔ وزیر نے کہا کہ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں یاتریوں کے لیے سہولیات پر خصوصی توجہ دی گئی ہے تاکہ اس مقدس سفر میں کوئی دشواری نہ ہو۔ حج رضاکاروں کا جوش: محمد تسلیم جو کہ مرادآباد سے حج انسپکٹر کے طور پر روانہ ہو رہے ہیں، نے کہا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں 150 عازمین کی خدمت کے لیے اس سفر پر جا رہا ہوں، ہمیں پوری طرح سے تربیت دی گئی ہے تاکہ حجاج کو مکہ مدینہ میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ دن ہماری زندگی کا خاص دن ہے جسے ہم سب بیان نہیں کر سکتے۔ یہ بھی پڑھیں: سفر حج میں اہم تبدیلی، 'خادم الحجاج' اب 'اسٹیٹ حج انسپکٹرز کے نام سے جانے جائیں گے

Last Updated : April 29, 2025 at 7:38 AM IST