بھیوانی کورٹ کے احاطے میں فائرنگ، ایک شخص زخمی

بھیوانی: شرپسندوں نے جمعرات کو بھیوانی کورٹ کے احاطے میں چار راؤنڈ فائر کردی اور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ پولیس نے بتایا کہ موکھارا گاؤں کے ایک لاوجیت پر گولیاں چلائی گئیں جسے پی جی آئی، چندی گڑھ لے جایا گیا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے۔
پولیس نے بتایا کہ لاوجیت کو دو سے تین گولیاں لگیں اور اسے ابتدائی طور پر سول اسپتال اور بعد میں اس کی حالت بگڑنے پر پی جی آئی منتقل کیا گیا۔ ایس پی سمیت کمار، جو پولیس اہلکاروں کے ساتھ موقع پر پہنچے، نے بتایا کہ حملہ آوروں کی ابھی تک شناخت نہیں ہوسکی ہے۔
انہوں نے کہا کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور حملہ آوروں کے سراغ کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے پولیس اہلکاروں کی ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے، بھیوانی ضلع کی سرحد پر ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔
ایک عینی شاہد مہیندر وشوکرما نے کہا کہ ہریانہ میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہو گئی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر عدالت میں اس طرح کے واقعات دن کی روشنی میں پیش آتے ہیں تو عام آدمی کو اپنی حفاظت کا کیسے یقین دلایا جا سکتا ہے۔ مہندر نے کہا کہ پولیس کو 'دیکھتے ہی گولی مارنے' کے احکامات جاری کیے جائیں تاکہ جرائم پر قابو پایا جا سکے۔
قبل ازیں اس سال یکم مارچ کو بدمعاشوں نے امبالہ کورٹ میں ایک نوجوان پر گولی چلائی تھی۔ اسی طرح 2 اپریل کو کرنال کی عدالت میں فائرنگ سے دو نوجوان زخمی ہوئے تھے۔ 11 ستمبر 2023 کو سونی پت کی عدالت کے احاطے میں وکلاء کے دو گروپوں کے ارکان نے ایک دوسرے پر فائرنگ کی تھیں۔